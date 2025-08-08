https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/abd-medyasi-putin-trump-gorusmesi-11-agustosta-yapilabilir-1098450247.html

ABD medyası: Putin-Trump görüşmesi 11 Ağustos’ta yapılabilir

ABD medyası: Putin-Trump görüşmesi 11 Ağustos’ta yapılabilir

08.08.2025

ABD medyasının, görüşmelerin gidişatından haberdar kaynaklardan aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme önümüzdeki hafta düzenlenebilir.Görüşme için değerlendirilen yerler arasında Macaristan, İsviçre, BAE ve İtalya’nın olduğu ifade edildi.İki kaynak, zirvenin 11 Ağustos Pazartesi günü planladığını söylerken yer olarak Roma’ya işaret etti.Habere göre, toplantının hafta sonuna doğru gerçekleşmesi halinde, Avrupa'nın diğer bölgelerindeki ve dünyadaki seçeneklerle birlikte Roma da potansiyel bir mekan olarak değerlendirilecek.

