ABD medyası: Putin-Trump görüşmesi 11 Ağustos’ta yapılabilir
ABD medyasının, görüşmelerin gidişatından haberdar kaynaklardan aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme önümüzdeki hafta düzenlenebilir.Görüşme için değerlendirilen yerler arasında Macaristan, İsviçre, BAE ve İtalya’nın olduğu ifade edildi.İki kaynak, zirvenin 11 Ağustos Pazartesi günü planladığını söylerken yer olarak Roma’ya işaret etti.Habere göre, toplantının hafta sonuna doğru gerçekleşmesi halinde, Avrupa'nın diğer bölgelerindeki ve dünyadaki seçeneklerle birlikte Roma da potansiyel bir mekan olarak değerlendirilecek.
Rusya lideri Putin ve ABD’li mevkidaşı Trump arasındaki görüşmenin önümüzdeki hafta gerçekleştirilebileceği belirtildi. Görüşme yeri olarak Roma değerlendiriliyor.
