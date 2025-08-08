Türkiye
İzmir'de 8 Ağustos su kesintisi yapılacak ilçeler ve mahalleler
İzmir'de 8 Ağustos su kesintisi yapılacak ilçeler ve mahalleler
İzmir'de 8 Ağustos su kesintisi yapılacak ilçeler ve mahalleler
İzmir'de su kaynaklarının kritik seviyelere gerilemesi sonrası başlayan su sıkıntısına dönüşümlü su kesintisi planlaması yapıldı. İZSU, beş bölgeye bölünen...
İzmir'de su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulamaya konuldu. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamada, su kaynaklarının kritik seviyelere gerilemesi nedeniyle alınan bu önlem kapsamında kesintilerin her gün belirlenen ilçelerde saat 23.00 ile 05.00 arasında yapılacağı belirtildi.
İzmir'de su kaynaklarının kritik seviyelere gerilemesi sonrası başlayan su sıkıntısına dönüşümlü su kesintisi planlaması yapıldı. İZSU, beş bölgeye bölünen ilçelerde su kesintisini duyurdu. Buna göre 08 Ağustos Cuma günü kesinti yapılacak ilçeler ve mahalleler belirlendi.
İzmir'de su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulamaya konuldu. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamada, su kaynaklarının kritik seviyelere gerilemesi nedeniyle alınan bu önlem kapsamında kesintilerin her gün belirlenen ilçelerde saat 23.00 ile 05.00 arasında yapılacağı belirtildi.
İZSU planlamasına göre İzmir'de su kesintisi yapılacak ilçe ve mahallerle şöyle:

Bölge 3

İlçeler: Buca, Karabağlar, Bornova (Gökdere), Karşıyaka (Örnekköy)


Kesinti Günleri ve Saatleri:

08 Ağustos Cuma 23:00 – 09 Ağustos Cumartesi 05:00
13 Ağustos Çarşamba 23:00 – 14 Ağustos Perşembe 05:00
18 Ağustos Pazartesi 23:00 – 19 Ağustos Salı 05:00
Mahalleler:

Buca: 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğanlar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer
Karabağlar: Abdi İpekçi, Ali Fuat Erden, Aydın, Bahriye Üçok, Barış, Cennetçeşme, Devrim, Emrez, Gazi, Günaltay, İhsan Alyanak, Kibar, Limontepe, Metin Oktay, Özgür, Peker, Sevgi, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin
Bornova: Gökdere
Karşıyaka: Latife Hanım, Örnekköy, Yamanlar, Zübeyde Hanım
