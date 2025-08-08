https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/izmirde-8-agustos-su-kesintisi-yapilacak-ilceler-ve-mahalleler-1098434494.html

İzmir'de 8 Ağustos su kesintisi yapılacak ilçeler ve mahalleler

İzmir'de 8 Ağustos su kesintisi yapılacak ilçeler ve mahalleler

Sputnik Türkiye

İzmir'de su kaynaklarının kritik seviyelere gerilemesi sonrası başlayan su sıkıntısına dönüşümlü su kesintisi planlaması yapıldı. İZSU, beş bölgeye bölünen... 08.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-08T07:46+0300

2025-08-08T07:46+0300

2025-08-08T07:46+0300

yaşam

i̇zmir

i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)

su kesintisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/02/1060708328_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1a02f3c1bcb5ef6d8b076dc797c3fa9c.jpg

İzmir'de su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulamaya konuldu. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamada, su kaynaklarının kritik seviyelere gerilemesi nedeniyle alınan bu önlem kapsamında kesintilerin her gün belirlenen ilçelerde saat 23.00 ile 05.00 arasında yapılacağı belirtildi.İZSU planlamasına göre İzmir'de su kesintisi yapılacak ilçe ve mahallerle şöyle:Bölge 3İlçeler: Buca, Karabağlar, Bornova (Gökdere), Karşıyaka (Örnekköy)Kesinti Günleri ve Saatleri:08 Ağustos Cuma 23:00 – 09 Ağustos Cumartesi 05:0013 Ağustos Çarşamba 23:00 – 14 Ağustos Perşembe 05:0018 Ağustos Pazartesi 23:00 – 19 Ağustos Salı 05:00Mahalleler:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/izsu-6-agustos-su-kesintisi-programini-acikladi-mahalle-mahalle-tam-liste--1098386876.html

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇zmir, i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu), su kesintisi