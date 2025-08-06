https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/izsu-6-agustos-su-kesintisi-programini-acikladi-mahalle-mahalle-tam-liste--1098386876.html
İZSU 6 Ağustos su kesintisi programını açıkladı: Mahalle mahalle tam liste
İZSU 6 Ağustos su kesintisi programını açıkladı: Mahalle mahalle tam liste
Sputnik Türkiye
İZSU, 6–21 Ağustos 2025 tarihleri arasında Bayraklı, Karabağlar, Konak, Gaziemir ve 7 ilçede gece saatlerinde dönüşümlü su kesintisi uygulayacak. İlçe ve mahalle listesi açıklandı.
2025-08-06T07:22+0300
2025-08-06T07:22+0300
2025-08-06T07:22+0300
yaşam
bornova
i̇zmir
konak
i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)
su kesintisi
su krizi
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İzmir'de 6 Ağustos 2025 tarihinden itibaren su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacak. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamada, su kaynaklarının kritik seviyelere gerilemesi nedeniyle alınan bu önlem kapsamında kesintilerin her gün saat 23.00 ile 05.00 arasında yapılacağı belirtildi.Dönüşümlü su kesintisine başlanıyorİZSU açıklamasında şu ifadelere yer verildi:06 – 21 Ağustos 2025 tarihleri arasında uygulanacak su kesinti programı şu şekilde belirlendi: Kesintiler, 5 bölge halinde planlandı; altyapı durumu, şebeke bağlantıları ve tüketim yoğunluğu dikkate alınarak belirlendi.Bölge 1İlçeler: Bayraklı, Konak, GaziemirKesinti Günleri ve Saatleri:Mahalleler:Bayraklı: 75. Yıl, Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, YamanlarKonak: 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Anadolu, Atamer, Boğaziçi, Cengiz Topel, Çınartepe, Çimentepe, Duatepe, Emir Sultan, Ferahlı, Güzelyurt, Hasan Özdemir, Huzur, Kocatepe, Levent, Mehmet Akif, Mehtap, Murat, Saygı, Selçuk, Trakya, Ulubatlı, Vezirağa, Yavuz Selim, Zafertepe, ZeybekGaziemir: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez, Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, ZaferBölge 2İlçeler: Karşıyaka, ÇiğliKesinti Günleri ve Saatleri:Mahalleler:Karşıyaka: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Şemikler, Tersane, Tuna, YalıÇiğli: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Çamlıkent (Evka-2), Evka-6, Güzeltepe, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Mustafa Kemal, İnönü, Sasalı Merkez, Şirintepe, Yakakent, 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Atatürk, Egekent, Esentepe, Evka-5, Gazi Mustafa Kemal, Harmandalı, İstiklal, İzkent, Uğur Mumcu, YeniBölge 3İlçeler: Buca, Karabağlar, Bornova (Gökdere), Karşıyaka (Örnekköy)Kesinti Günleri ve Saatleri:Mahalleler:Buca: 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğanlar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, ZaferKarabağlar: Abdi İpekçi, Ali Fuat Erden, Aydın, Bahriye Üçok, Barış, Cennetçeşme, Devrim, Emrez, Gazi, Günaltay, İhsan Alyanak, Kibar, Limontepe, Metin Oktay, Özgür, Peker, Sevgi, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı ŞerafettinBornova: GökdereKarşıyaka: Latife Hanım, Örnekköy, Yamanlar, Zübeyde HanımBölge 4İlçeler: Bornova, Bayraklı, Altındağ, PınarbaşıKesinti Günleri ve Saatleri:Mahalleler:Bayraklı: Manavkuyu, Mansuroğlu, OsmangaziBornova: Atatürk, Barbaros, Birlik, Çamiçi, Çamkule, Çınar, Doğanlar, Egemenlik, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa, Gürpınar, Işıklar, İnönü, Karacaoğlan, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Koşukavak, Laka, Meriç, Merkez, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Serintepe, Tuna, Ümit, Yeşilçam, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt, Yunus Emre, ZaferBölge 5İlçeler: Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar (kısmen)Kesinti Günleri ve Saatleri:Mahalleler:Balçova: Bahçelerarası, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik, Çetin EmeçNarlıdere: 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, YenikaleGüzelbahçe: Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, YelkiKonak: Altıntaş, Göztepe (kısmen), İsmetpaşa, Kılıç Reis, Murat Reis, Piri Reis, Tınaztepe, Süvari, 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Bozkurt, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Fevzi Paşa, Göztepe (kısmen), Güneşli, Güney, Güngör, Güzelyalı, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Mecidiye, Mehmet Ali Akman, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Turgut Reis, Tuzcu, Türkyılmaz, Uğur, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, ZeytinlikKarabağlar: Adnan Süvari, Aşık Veysel, Bahar, Basın Sitesi, Bozyaka, Doğanay, Esenlik, Gülyaka, Kazım Karabekir, Maliyeciler, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Vatan, Üçkuyular
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i̇zmir su kesintisi 6 ağustos 2025, i̇zsu kesinti programı, bayraklı mahalle su kesintisi, karabağlar gece su kesintisi, konak dönüşümlü su kesintisi, i̇zmir 11 ilçe su kesintisi, gaziemir su dağıtım kesintisi, bornova kesinti saatleri, çiğli mahalle bazlı su kesintisi, narlıdere i̇zsu duyurusu, güzelbahçe planlı kesinti listesi, balçova mahalle su kesintisi 2025, karşıyaka su kesintisi mahalle isimleri
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İzmir'de 6 Ağustos 2025 tarihinden itibaren su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacak. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamada, su kaynaklarının kritik seviyelere gerilemesi nedeniyle alınan bu önlem kapsamında kesintilerin her gün saat 23.00 ile 05.00 arasında yapılacağı belirtildi.
Dönüşümlü su kesintisine başlanıyor
İZSU açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Küresel iklim krizi ve yetersiz yağışlar nedeniyle İzmir'in su kaynakları kritik seviyelere gerilemiştir. Yüzeysel kaynaklarımız olan barajlarda rezervler tükenme noktasına gelmiş, yer altı su kaynaklarında (derinkuyular) ise düşen yer altı su seviyesi nedeniyle verim ve kapasite azalmıştır.
İZSU Genel Müdürlüğü olarak, yeni kuyu açma, mevcut kuyuların rehabilitasyonu, su üretimini artırma ve tasarruf çağrıları gibi pek çok önlem hayata geçirilmiştir. Ancak mevcut koşullar çerçevesinde su tüketiminin kısıtlanması zorunluluk haline gelmiştir.
Bu nedenle, 6 Ağustos 2025 itibarıyla İzmir genelinde gece saatlerinde, planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacaktır. Su kesintileri, su dağıtım şebekesinin teknik zorunluluklarına göre mahallelerin sadece bir kısmını etkileyebilir. Kesinti tarihleri ve bölgeleri dışında kalan alanlar için ihtiyaç halinde ayrıca duyuru yapılacaktır. İzmir halkının göstereceği anlayış ve dayanışma sayesinde bu zorlu süreci birlikte aşacağımıza inanıyoruz."
06 – 21 Ağustos 2025 tarihleri arasında uygulanacak su kesinti programı şu şekilde belirlendi:
Kesintiler, 5 bölge halinde planlandı; altyapı durumu, şebeke bağlantıları ve tüketim yoğunluğu dikkate alınarak belirlendi.
İlçeler: Bayraklı, Konak, Gaziemir
Kesinti Günleri ve Saatleri:
06 Ağustos Çarşamba 23:00 – 07 Ağustos Perşembe 05:00
11 Ağustos Pazartesi 23:00 – 12 Ağustos Salı 05:00
16 Ağustos Cumartesi 23:00 – 17 Ağustos Pazar 05:00
Mahalleler:
Bayraklı: 75. Yıl, Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar
Konak: 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Anadolu, Atamer, Boğaziçi, Cengiz Topel, Çınartepe, Çimentepe, Duatepe, Emir Sultan, Ferahlı, Güzelyurt, Hasan Özdemir, Huzur, Kocatepe, Levent, Mehmet Akif, Mehtap, Murat, Saygı, Selçuk, Trakya, Ulubatlı, Vezirağa, Yavuz Selim, Zafertepe, Zeybek
Gaziemir: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez, Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer
İlçeler: Karşıyaka, Çiğli
Kesinti Günleri ve Saatleri:
07 Ağustos Perşembe 23:00 – 08 Ağustos Cuma 05:00
12 Ağustos Salı 23:00 – 13 Ağustos Çarşamba 05:00
17 Ağustos Pazar 23:00 – 18 Ağustos Pazartesi 05:00
Mahalleler:
Karşıyaka: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı
Çiğli: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Çamlıkent (Evka-2), Evka-6, Güzeltepe, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Mustafa Kemal, İnönü, Sasalı Merkez, Şirintepe, Yakakent, 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Atatürk, Egekent, Esentepe, Evka-5, Gazi Mustafa Kemal, Harmandalı, İstiklal, İzkent, Uğur Mumcu, Yeni
İlçeler: Buca, Karabağlar, Bornova (Gökdere), Karşıyaka (Örnekköy)
Kesinti Günleri ve Saatleri:
08 Ağustos Cuma 23:00 – 09 Ağustos Cumartesi 05:00
13 Ağustos Çarşamba 23:00 – 14 Ağustos Perşembe 05:00
18 Ağustos Pazartesi 23:00 – 19 Ağustos Salı 05:00
Mahalleler:
Buca: 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğanlar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer
Karabağlar: Abdi İpekçi, Ali Fuat Erden, Aydın, Bahriye Üçok, Barış, Cennetçeşme, Devrim, Emrez, Gazi, Günaltay, İhsan Alyanak, Kibar, Limontepe, Metin Oktay, Özgür, Peker, Sevgi, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin
Bornova: Gökdere
Karşıyaka: Latife Hanım, Örnekköy, Yamanlar, Zübeyde Hanım
İlçeler: Bornova, Bayraklı, Altındağ, Pınarbaşı
Kesinti Günleri ve Saatleri:
09 Ağustos Cumartesi 23:00 – 10 Ağustos Pazar 05:00
14 Ağustos Perşembe 23:00 – 15 Ağustos Cuma 05:00
19 Ağustos Salı 23:00 – 20 Ağustos Çarşamba 05:00
Mahalleler:
Bayraklı: Manavkuyu, Mansuroğlu, Osmangazi
Bornova: Atatürk, Barbaros, Birlik, Çamiçi, Çamkule, Çınar, Doğanlar, Egemenlik, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa, Gürpınar, Işıklar, İnönü, Karacaoğlan, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Koşukavak, Laka, Meriç, Merkez, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Serintepe, Tuna, Ümit, Yeşilçam, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt, Yunus Emre, Zafer
İlçeler: Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar (kısmen)
Kesinti Günleri ve Saatleri:
10 Ağustos Pazar 23:00 – 11 Ağustos Pazartesi 05:00
15 Ağustos Cuma 23:00 – 16 Ağustos Cumartesi 05:00
20 Ağustos Çarşamba 23:00 – 21 Ağustos Perşembe 05:00
Mahalleler:
Balçova: Bahçelerarası, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik, Çetin Emeç
Narlıdere: 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale
Güzelbahçe: Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki
Konak: Altıntaş, Göztepe (kısmen), İsmetpaşa, Kılıç Reis, Murat Reis, Piri Reis, Tınaztepe, Süvari, 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Bozkurt, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Fevzi Paşa, Göztepe (kısmen), Güneşli, Güney, Güngör, Güzelyalı, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Mecidiye, Mehmet Ali Akman, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Turgut Reis, Tuzcu, Türkyılmaz, Uğur, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeytinlik
Karabağlar: Adnan Süvari, Aşık Veysel, Bahar, Basın Sitesi, Bozyaka, Doğanay, Esenlik, Gülyaka, Kazım Karabekir, Maliyeciler, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Vatan, Üçkuyular