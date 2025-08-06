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İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/netanyahu-kanadindan-genelkurmay-baskanina-darbe-suclamasi-israil-kabinesi-gazzenin-tamamen-isgali-1098393524.html
Netanyahu kanadından Genelkurmay Başkanına ‘darbe’ suçlaması: İsrail kabinesi Gazze'nin tamamen işgali konusunda bölündü
Netanyahu kanadından Genelkurmay Başkanına ‘darbe’ suçlaması: İsrail kabinesi Gazze'nin tamamen işgali konusunda bölündü
Sputnik Türkiye
İsrail güvenlik kabinesinde Gazze’nin tamamen işgali tartışmaları tansiyonu artırdı. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, tam işgale karşı çıkarken, Başbakan... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T11:16+0300
2025-08-06T11:16+0300
gazze
i̇srail
eyal zamir
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i̇srail- filistin çatışması
yair netanyahu
gazze şeridi
israel katz
twitter
filistin kurtuluş örgütü (fkö)
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srail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri varlığını genişletme planı, güvenlik kabinesinde sert görüş ayrılıklarına yol açtı. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, üç saat süren toplantıda tam işgale karşı çıkarak, bunun İsrail ordusu için bir tuzak olabileceğini savundu. Zamir, bunun yerine aşamalı ilerleme ve baskı stratejisi önerdi.Başbakan Binyamin Netanyahu ise daha agresif bir planı savunarak, Deyr el-Belah ve Gazze kentinin yanı sıra merkezdeki mülteci kamplarının işgal edilmesini gündeme getirdi. İsrail’in hâlihazırda Gazze'nin yüzde 75’ini kontrol ettiği belirtiliyor.Yair Netanyahu’dan ‘askeri darbe’ i̇ddiasıToplantının ardından tansiyonu artıran asıl gelişme ise Başbakan’ın oğlu Yair Netanyahu’nun sosyal medya paylaşımları oldu. X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada Yair, Genelkurmay Başkanı Zamir’i “1970’lerdeki muz cumhuriyetlerine benzer bir askeri darbe girişimi”yle suçladı.Zamir’i göreve önerdiği için Savunma Bakanı İsrael Katz’ı da hedef alan Yair Netanyahu, babasının atadığı ordu komutanını bir “darbe lideri” olarak göstermesiyle hem kamuoyunda hem hükümette tartışmalara neden oldu.Savunma Bakanı Katz’tan sert yanıtYair Netanyahu’nun iddialarına doğrudan yanıt veren Savunma Bakanı Katz, “Evet, Eyal Zamir’i ben önerdim ve hükümet bu önerimi onayladı” dedi. Katz, Zamir’in meşru şekilde atandığını vurgulayarak, dolaylı biçimde darbe suçlamasına karşı çıktı.Karar perşembe günü verilecekToplantıya ilişkin sızan bilgilere göre, İsrail ordusu, kabinenin vereceği her türlü kararı uygulamaya hazır olduğunu bildiriyor. Ancak kabine içinde çatlağın derinleştiği gözleniyor. Nihai kararın Perşembe günü yapılacak güvenlik kabinesi toplantısında verilmesi bekleniyor.Uluslararası tepkiler artıyor ama sonuçsuzFilistin Kurtuluş Örgütü yetkilileri, Gazze’nin tamamen işgal edilmesinin yeni katliamlar doğurabileceği uyarısında bulunurken, Arap Ligi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlardan da art arda kınama açıklamaları geliyor.Ancak bu tepkilerin ‘kınamanın ötesine geçememesi’, özellikle bölgede yaşanan ağır insani krizin çözümüne katkı sunamıyor.
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i̇srail
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gazze, i̇srail, eyal zamir, ortadoğu, yair netanyahu, gazze şeridi, israel katz, twitter , filistin kurtuluş örgütü (fkö), arap ligi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
gazze, i̇srail, eyal zamir, ortadoğu, yair netanyahu, gazze şeridi, israel katz, twitter , filistin kurtuluş örgütü (fkö), arap ligi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

Netanyahu kanadından Genelkurmay Başkanına ‘darbe’ suçlaması: İsrail kabinesi Gazze'nin tamamen işgali konusunda bölündü

11:16 06.08.2025
© AP Photo / Sebastian ScheinerNetanyahu
Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Sebastian Scheiner
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İsrail güvenlik kabinesinde Gazze’nin tamamen işgali tartışmaları tansiyonu artırdı. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, tam işgale karşı çıkarken, Başbakan Netanyahu ısrarcı. Oğlu Yair Netanyahu’nun Zamir’i darbecilikle suçlaması ise ordu-siyaset gerilimini kamuoyuna taşıdı. Karar Perşembe günü verilecek.
srail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri varlığını genişletme planı, güvenlik kabinesinde sert görüş ayrılıklarına yol açtı. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, üç saat süren toplantıda tam işgale karşı çıkarak, bunun İsrail ordusu için bir tuzak olabileceğini savundu. Zamir, bunun yerine aşamalı ilerleme ve baskı stratejisi önerdi.
Başbakan Binyamin Netanyahu ise daha agresif bir planı savunarak, Deyr el-Belah ve Gazze kentinin yanı sıra merkezdeki mülteci kamplarının işgal edilmesini gündeme getirdi. İsrail’in hâlihazırda Gazze'nin yüzde 75’ini kontrol ettiği belirtiliyor.

Yair Netanyahu’dan ‘askeri darbe’ i̇ddiası

Toplantının ardından tansiyonu artıran asıl gelişme ise Başbakan’ın oğlu Yair Netanyahu’nun sosyal medya paylaşımları oldu. X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada Yair, Genelkurmay Başkanı Zamir’i “1970’lerdeki muz cumhuriyetlerine benzer bir askeri darbe girişimi”yle suçladı.
Zamir’i göreve önerdiği için Savunma Bakanı İsrael Katz’ı da hedef alan Yair Netanyahu, babasının atadığı ordu komutanını bir “darbe lideri” olarak göstermesiyle hem kamuoyunda hem hükümette tartışmalara neden oldu.

Savunma Bakanı Katz’tan sert yanıt

Yair Netanyahu’nun iddialarına doğrudan yanıt veren Savunma Bakanı Katz, “Evet, Eyal Zamir’i ben önerdim ve hükümet bu önerimi onayladı” dedi. Katz, Zamir’in meşru şekilde atandığını vurgulayarak, dolaylı biçimde darbe suçlamasına karşı çıktı.

Karar perşembe günü verilecek

Toplantıya ilişkin sızan bilgilere göre, İsrail ordusu, kabinenin vereceği her türlü kararı uygulamaya hazır olduğunu bildiriyor. Ancak kabine içinde çatlağın derinleştiği gözleniyor. Nihai kararın Perşembe günü yapılacak güvenlik kabinesi toplantısında verilmesi bekleniyor.

Uluslararası tepkiler artıyor ama sonuçsuz

Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilileri, Gazze’nin tamamen işgal edilmesinin yeni katliamlar doğurabileceği uyarısında bulunurken, Arap Ligi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlardan da art arda kınama açıklamaları geliyor.
Ancak bu tepkilerin ‘kınamanın ötesine geçememesi’, özellikle bölgede yaşanan ağır insani krizin çözümüne katkı sunamıyor.
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