https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/sahte-diploma-olayindaki-unlu-psikologun-ifadesi-ortaya-cikti-lise-diplomasi-yetti-80-bin-liraya-1098388429.html
Sahte diploma olayındaki ünlü psikoloğun ifadesi ortaya çıktı: Lise diploması yetti, 80 bin liraya anlaşmış
Sahte diploma olayındaki ünlü psikoloğun ifadesi ortaya çıktı: Lise diploması yetti, 80 bin liraya anlaşmış
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü sahte diploma soruşturmasında yer alan 65 sanıklı iddianamede, televizyon programlarında boy gösteren ünlü doktor... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T09:54+0300
2025-08-06T09:54+0300
2025-08-06T09:54+0300
türki̇ye
sahte diploma
psikolog
abdullah volkan uçak
ege üniversitesi
cumhuriyet başsavcılığı
pobeda (zafer) organizasyon komitesi
ankara
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan sahte diploma soruşturmasında, televizyon programlarına çıkan psikiyatrist Volkan Uçak hakkında da suçlamalar yer aldı. Uçak’a, Ege Üniversitesi Psikoloji lisans ve Klinik Psikoloji yüksek lisans diplomalarının sahte olduğu ortaya çıktı. İddianamede yer alan bilgilere göre, bu belgeler Ege Üniversitesi yetkililerinin e‑imza sistemine izinsiz erişim yoluyla oluşturuldu. Sabah'ın haberine göre, yüksek ücretlerle hipnoz seansları düzenleyen ve televizyon programlarına çıkan ünlü doktor Volkan Uçak'ın ifadesine ulaşıldı.'Zafer hoca 80 bin TL istedi'Uçak ifadesinde şu ifadeyi kullandı:“...kendisini Zafer Hoca olarak tanıtan ve sonradan gerçek adını Ziya Kadiroğlu olarak öğrendiğim kişi Ege Üniversitesi’nde denklik işlemi yapılabileceği konusunda yönlendirme yaptı. 80 bin lira tutarında para talep etti.”Uçak, ancak bu parayı göndermediğini belirtti.Sadece lise diploması yetmişUçak sözlerine şöyle devam etti:“Zafer Hoca’ya yalnızca lise diplomamı gönderdim. E-devlet üzerinden sorgulama yaptığımda mezun kaydını gördüm. Ancak bir süre sonra bire ulaşamayınca parayı göndermedim.”Uçak ayrıca Alfa Psikolojik Danışmanlık şirketinde danışmanlık yerine hipnoz ve zihin kodlama uygulamaları yaptığını söyledi.İddianamede, 15 Temmuz 2024 tarihinde, Ege Üniversitesi sistemlerine e‑imza kullanılarak izinsiz erişim sağlandığı ve Uçak adına sahte mezuniyet kaydı oluşturulduğu belirtiliyor. Bu tarihten itibaren diploma kayıtlarının e-Devlet sisteminde görünmeye başladığı kaydedildi.Doçent ünvanına göz dikmişUçak’ın cep telefonunda yer alan yazışmalarda, “anahtarcı Adnan” (Adnan Taşdemir) ve “SBKEZ” adlı kişilerle diploma temini ve ücret üzerine görüşmeler tespit edildi. Aynı zamanda 250 bin TL karşılığında doçentlik teklif edildiği görüşmelerin de kayıtlarda olduğu ortaya çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/sahte-diploma-skandalinda-yeni-detaylar-e-imzalar-taklit-edildi-baraj-bile-insa-etmisler-1098361684.html
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sahte diploma soruşturması, volkan uçak ifadesi, 80 bin tl itiraf, zafer hoca ziya kadıroğlu, ege üniversitesi sahte diploma, e-imza sahtekârlık, ankara iddianamesi, sahte diploma olayı
sahte diploma soruşturması, volkan uçak ifadesi, 80 bin tl itiraf, zafer hoca ziya kadıroğlu, ege üniversitesi sahte diploma, e-imza sahtekârlık, ankara iddianamesi, sahte diploma olayı
Sahte diploma olayındaki ünlü psikoloğun ifadesi ortaya çıktı: Lise diploması yetti, 80 bin liraya anlaşmış
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü sahte diploma soruşturmasında yer alan 65 sanıklı iddianamede, televizyon programlarında boy gösteren ünlü doktor Volkan Uçak da yer aldı. Uçak’ın ifadesine göre, bu belge için 80 bin TL talep edildi, ancak ödeme yapmadığını söyledi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan sahte diploma soruşturmasında, televizyon programlarına çıkan psikiyatrist Volkan Uçak hakkında da suçlamalar yer aldı. Uçak’a, Ege Üniversitesi Psikoloji lisans ve Klinik Psikoloji yüksek lisans diplomalarının sahte olduğu ortaya çıktı. İddianamede yer alan bilgilere göre, bu belgeler Ege Üniversitesi yetkililerinin e‑imza sistemine izinsiz erişim yoluyla oluşturuldu. Sabah'ın haberine göre, yüksek ücretlerle hipnoz seansları düzenleyen ve televizyon programlarına çıkan ünlü doktor Volkan Uçak'ın ifadesine ulaşıldı.
'Zafer hoca 80 bin TL istedi'
Uçak ifadesinde şu ifadeyi kullandı:
“...kendisini Zafer Hoca olarak tanıtan ve sonradan gerçek adını Ziya Kadiroğlu olarak öğrendiğim kişi Ege Üniversitesi’nde denklik işlemi yapılabileceği konusunda yönlendirme yaptı. 80 bin lira tutarında para talep etti.”
Uçak, ancak bu parayı göndermediğini belirtti.
Sadece lise diploması yetmiş
Uçak sözlerine şöyle devam etti:
“Zafer Hoca’ya yalnızca lise diplomamı gönderdim. E-devlet üzerinden sorgulama yaptığımda mezun kaydını gördüm. Ancak bir süre sonra bire ulaşamayınca parayı göndermedim.”
Uçak ayrıca Alfa Psikolojik Danışmanlık şirketinde danışmanlık yerine hipnoz ve zihin kodlama uygulamaları yaptığını söyledi.
İddianamede, 15 Temmuz 2024 tarihinde, Ege Üniversitesi sistemlerine e‑imza kullanılarak izinsiz erişim sağlandığı ve Uçak adına sahte mezuniyet kaydı oluşturulduğu belirtiliyor. Bu tarihten itibaren diploma kayıtlarının e-Devlet sisteminde görünmeye başladığı kaydedildi.
Doçent ünvanına göz dikmiş
Uçak’ın cep telefonunda yer alan yazışmalarda, “anahtarcı Adnan” (Adnan Taşdemir) ve “SBKEZ” adlı kişilerle diploma temini ve ücret üzerine görüşmeler tespit edildi. Aynı zamanda 250 bin TL karşılığında doçentlik teklif edildiği görüşmelerin de kayıtlarda olduğu ortaya çıktı.