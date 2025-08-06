https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/sahte-diploma-olayindaki-unlu-psikologun-ifadesi-ortaya-cikti-lise-diplomasi-yetti-80-bin-liraya-1098388429.html

Sahte diploma olayındaki ünlü psikoloğun ifadesi ortaya çıktı: Lise diploması yetti, 80 bin liraya anlaşmış

Sahte diploma olayındaki ünlü psikoloğun ifadesi ortaya çıktı: Lise diploması yetti, 80 bin liraya anlaşmış

Sputnik Türkiye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü sahte diploma soruşturmasında yer alan 65 sanıklı iddianamede, televizyon programlarında boy gösteren ünlü doktor... 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T09:54+0300

2025-08-06T09:54+0300

2025-08-06T09:54+0300

türki̇ye

sahte diploma

psikolog

abdullah volkan uçak

ege üniversitesi

cumhuriyet başsavcılığı

pobeda (zafer) organizasyon komitesi

ankara

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan sahte diploma soruşturmasında, televizyon programlarına çıkan psikiyatrist Volkan Uçak hakkında da suçlamalar yer aldı. Uçak’a, Ege Üniversitesi Psikoloji lisans ve Klinik Psikoloji yüksek lisans diplomalarının sahte olduğu ortaya çıktı. İddianamede yer alan bilgilere göre, bu belgeler Ege Üniversitesi yetkililerinin e‑imza sistemine izinsiz erişim yoluyla oluşturuldu. Sabah'ın haberine göre, yüksek ücretlerle hipnoz seansları düzenleyen ve televizyon programlarına çıkan ünlü doktor Volkan Uçak'ın ifadesine ulaşıldı.'Zafer hoca 80 bin TL istedi'Uçak ifadesinde şu ifadeyi kullandı:“...kendisini Zafer Hoca olarak tanıtan ve sonradan gerçek adını Ziya Kadiroğlu olarak öğrendiğim kişi Ege Üniversitesi’nde denklik işlemi yapılabileceği konusunda yönlendirme yaptı. 80 bin lira tutarında para talep etti.”Uçak, ancak bu parayı göndermediğini belirtti.Sadece lise diploması yetmişUçak sözlerine şöyle devam etti:“Zafer Hoca’ya yalnızca lise diplomamı gönderdim. E-devlet üzerinden sorgulama yaptığımda mezun kaydını gördüm. Ancak bir süre sonra bire ulaşamayınca parayı göndermedim.”Uçak ayrıca Alfa Psikolojik Danışmanlık şirketinde danışmanlık yerine hipnoz ve zihin kodlama uygulamaları yaptığını söyledi.İddianamede, 15 Temmuz 2024 tarihinde, Ege Üniversitesi sistemlerine e‑imza kullanılarak izinsiz erişim sağlandığı ve Uçak adına sahte mezuniyet kaydı oluşturulduğu belirtiliyor. Bu tarihten itibaren diploma kayıtlarının e-Devlet sisteminde görünmeye başladığı kaydedildi.Doçent ünvanına göz dikmişUçak’ın cep telefonunda yer alan yazışmalarda, “anahtarcı Adnan” (Adnan Taşdemir) ve “SBKEZ” adlı kişilerle diploma temini ve ücret üzerine görüşmeler tespit edildi. Aynı zamanda 250 bin TL karşılığında doçentlik teklif edildiği görüşmelerin de kayıtlarda olduğu ortaya çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/sahte-diploma-skandalinda-yeni-detaylar-e-imzalar-taklit-edildi-baraj-bile-insa-etmisler-1098361684.html

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