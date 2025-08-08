https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/hulk-hoganin-kizi-suphelendi-unlu-gurescinin-cenazesi-yakilamadi-1098444547.html

Hulk Hogan'ın kızı 'şüphelendi': Ünlü güreşçinin cenazesi yakılamadı

Efsane WWE yıldızı Hulk Hogan'ın 24 Temmuz'da kalp krizinden hayatını kaybetmesinin ardından cenaze kremasyonu bekliyor. Kızı Brooke, babasının ölümüyle ilgili şüphelerini dile getirerek otopsi yapılması için destek sundu.

Efsanevi güreşçi Hulk Hogan, 24 Temmuz'da Florida'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. 71 yaşında ölen sporcu, daha önce lösemi ve düzensiz kalp ritmi gibi sağlık sorunlarıyla mücadele etmişti. 5 Ağustos'ta Florida'da özel olarak düzenlenen cenaze töreninin ardından Hogan'ın cenazesinin henüz kremasyon için gönderilmediği ortaya çıktı.'Ölümü şüpheli'Hogan'ın kızı Brooke, sosyal medyada babasının ölümünün şüpheli olduğunu öne sürerek otopsi yapılması talebinde bulundu. Brooke, "Babamın kremasyonunun gerçekleşmemesine sevindim. Eğer gerekirse otopsi masraflarını ben karşılamak isterim. Babamın onuru ve mirası bunu hak ediyor" dedi.Yetkililer doğal sebeplerden öldüğünü açıkladıFlorida Clearwater Polis Departmanı, Hogan’ın ölümünde herhangi bir şüpheli durumun olmadığını, ölümün doğal sebeplerden kaynaklandığını açıkladı. Ancak Brooke ve yakın çevresi tarafından ortaya atılan iddialar, ölüm öncesinde Hogan’ın diyaliz tedavisi gördüğü, otopsi yapılmadığı ve cenazenin hızlıca kremasyon işlemi için gönderildiği yönünde oldu. Sosyal medyada Hogan'ın ölümüyle ilgili çeşitli teoriler paylaşılırken resmi makamlar iddiaları reddediyor ve ölümün doğal nedenlerden olduğunu vurguluyor.Hulk Hogan, 1980'li ve 1990'lı yıllarda profesyonel güreşin en tanınan isimlerinden biri olarak dünya çapında ün kazanmıştı.

