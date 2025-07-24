Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/gures-efsanesi-hulk-hogan-hayatini-kaybetti-1098123632.html
Güreş efsanesi Hulk Hogan hayatını kaybetti
Güreş efsanesi Hulk Hogan hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
WWE efsanesi Hulk Hogan’ın 71 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Gerçek adı Terry Gene Bollea olan Hogan, Florida'nın Clearwater kentindeki evinde ölü... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T19:05+0300
2025-07-24T19:05+0300
dünya
güreş
dünya yıldızlar güreş şampiyonası
uluslararası zilkowski pytlasinski poland open güreş turnuvası
avrupa güreş şampiyonası
türkiye güreş federasyonu
dünya güreş şampiyonası
dünya güreş şampiyonası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/18/1098123418_0:30:599:367_1920x0_80_0_0_eef5ac8dc3efbbede9cdaf5f5dc85add.jpg
Güreş efsanesi Hulk Hogan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti.Sabah saatlerinde 'kalp krizi' ihbarı üzerine ilk yardım ekiplerinin Hogan’ın evine yönlendirildiği ardından sedyeyle hastaneye kaldırılan güreşçinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmazken yıldız ismin sık sık kalp rahatsızlığı çektiği öğrenildi.Hulk Hogan, 1980'li ve 1990'lı yıllarda profesyonel güreşin en tanınan isimlerinden biri olarak dünya çapında ün kazanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/serdar-ortactan-olmedim-isyani-1098120488.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/18/1098123418_33:0:565:399_1920x0_80_0_0_7061307fda6cbad93ebc279f4386ea1d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
güreş, dünya yıldızlar güreş şampiyonası, uluslararası zilkowski pytlasinski poland open güreş turnuvası, avrupa güreş şampiyonası, türkiye güreş federasyonu, dünya güreş şampiyonası, dünya güreş şampiyonası
güreş, dünya yıldızlar güreş şampiyonası, uluslararası zilkowski pytlasinski poland open güreş turnuvası, avrupa güreş şampiyonası, türkiye güreş federasyonu, dünya güreş şampiyonası, dünya güreş şampiyonası

Güreş efsanesi Hulk Hogan hayatını kaybetti

19:05 24.07.2025
© AP PhotoHulk Hogan
Hulk Hogan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
© AP Photo
Abone ol
WWE efsanesi Hulk Hogan’ın 71 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Gerçek adı Terry Gene Bollea olan Hogan, Florida'nın Clearwater kentindeki evinde ölü bulundu.
Güreş efsanesi Hulk Hogan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti.
Sabah saatlerinde 'kalp krizi' ihbarı üzerine ilk yardım ekiplerinin Hogan’ın evine yönlendirildiği ardından sedyeyle hastaneye kaldırılan güreşçinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmazken yıldız ismin sık sık kalp rahatsızlığı çektiği öğrenildi.
Hulk Hogan, 1980'li ve 1990'lı yıllarda profesyonel güreşin en tanınan isimlerinden biri olarak dünya çapında ün kazanmıştı.
Serdar Ortaç - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
YAŞAM
Serdar Ortaç'tan 'ölmedim' isyanı
16:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала