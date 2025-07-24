https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/gures-efsanesi-hulk-hogan-hayatini-kaybetti-1098123632.html
Güreş efsanesi Hulk Hogan hayatını kaybetti
Güreş efsanesi Hulk Hogan hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
WWE efsanesi Hulk Hogan’ın 71 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Gerçek adı Terry Gene Bollea olan Hogan, Florida'nın Clearwater kentindeki evinde ölü... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T19:05+0300
2025-07-24T19:05+0300
2025-07-24T19:05+0300
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Güreş efsanesi Hulk Hogan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti.Sabah saatlerinde 'kalp krizi' ihbarı üzerine ilk yardım ekiplerinin Hogan’ın evine yönlendirildiği ardından sedyeyle hastaneye kaldırılan güreşçinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmazken yıldız ismin sık sık kalp rahatsızlığı çektiği öğrenildi.Hulk Hogan, 1980'li ve 1990'lı yıllarda profesyonel güreşin en tanınan isimlerinden biri olarak dünya çapında ün kazanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/serdar-ortactan-olmedim-isyani-1098120488.html
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güreş, dünya yıldızlar güreş şampiyonası, uluslararası zilkowski pytlasinski poland open güreş turnuvası, avrupa güreş şampiyonası, türkiye güreş federasyonu, dünya güreş şampiyonası, dünya güreş şampiyonası
Güreş efsanesi Hulk Hogan hayatını kaybetti
WWE efsanesi Hulk Hogan’ın 71 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Gerçek adı Terry Gene Bollea olan Hogan, Florida'nın Clearwater kentindeki evinde ölü bulundu.
Güreş efsanesi Hulk Hogan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti.
Sabah saatlerinde 'kalp krizi' ihbarı üzerine ilk yardım ekiplerinin Hogan’ın evine yönlendirildiği ardından sedyeyle hastaneye kaldırılan güreşçinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmazken yıldız ismin sık sık kalp rahatsızlığı çektiği öğrenildi.
Hulk Hogan, 1980'li ve 1990'lı yıllarda profesyonel güreşin en tanınan isimlerinden biri olarak dünya çapında ün kazanmıştı.