Herkes onu konuşuyor: Kulübün tarihine geçti
08:11 08.08.2025 (güncellendi: 08:18 08.08.2025)
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş, St. Patrick's Athletic deplasmanında 4-1 galip geldi. Siyah Beyazlıların yeni transferi Tammy Abraham 3 gol kaydetti. Sosyal medyada Tammy Abraham gündem oldu.
UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'ndaki St. Patrick's Athletic - Beşiktaş maçında Tammy Abraham yıldızlaştı. Siyah-beyazlı takımda Tammy Abraham, St. Patrick's deplasmanında ön plana çıktı.
Karşılaşmanın 14. dakikasında Orkun Kökçü'nün derinlemesine pasında Jonas Svensson topu içeri çevirdi. Kaleci Anang'ın sektirdiği topu önünde bulan Tammy Abraham ağları havalandırdı.
Maçın 23. dakikasında Abraham bir kez daha sahneye çıkarak Gabriel Paulista'nın pasında Joao Mario'nun dokunuşu sonrası topla buluştu.
Karşılaşmanın 43. dakikasında Tammy Abraham, hat-trick yaptı. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Tammy Abraham, ağları sarstı.
Opta'nın verilerine göre Tammy Abraham, bir Avrupa kupası karşılaşmasının ilk yarısında hat-trick yapan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.
Tammy Abraham, sosyal medyada en çok konuşulan sporcu olarak gündem oldu.