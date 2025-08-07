https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/felipe-melonun-kerem-akturkoglu-paylasimi-gundem-oldu-1098410988.html
Felipe Melo'nun Kerem Aktürkoğlu paylaşımı gündem oldu
Felipe Melo'nun Kerem Aktürkoğlu paylaşımı gündem oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı. Transfer gündem olmaya devam ederken bu gelişmenin ardından Felipe Melo'nun sosyal medya paylaşımı dikkat... 07.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-07T07:10+0300
2025-08-07T07:10+0300
2025-08-07T07:10+0300
spor
felipe melo
kerem aktürkoğlu
galatasaray
fenerbahçe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/03/1098328608_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7a5e8e42b2e2eb457aaf51e79fa2c7b8.jpg
Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı. Aktürkoğlu transferi gündem olmaya devam ederken transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor. Galatasaray’ın unutulmaz isimlerinden Felipe Melo sosyal medyada sürpriz bir hamle yaptı.Melo, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir gönderiyi Instagram hikayesinde paylaştı ve "şaşırmış emojileri" gönderiye ekledi. Bu paylaşım kısa sürede gündem oldu ve taraftarlar arasında yorum yağmuruna tutuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/besiktas-ndidi-icin-gorusmelere-baslandigini-acikladi-1098409676.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/03/1098328608_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_209e5aed519ceade7eb01eb549720363.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
felipe melo, kerem aktürkoğlu, galatasaray, fenerbahçe
felipe melo, kerem aktürkoğlu, galatasaray, fenerbahçe
Felipe Melo'nun Kerem Aktürkoğlu paylaşımı gündem oldu
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı. Transfer gündem olmaya devam ederken bu gelişmenin ardından Felipe Melo'nun sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.
Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı.
Aktürkoğlu transferi gündem olmaya devam ederken transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor. Galatasaray’ın unutulmaz isimlerinden Felipe Melo sosyal medyada sürpriz bir hamle yaptı.
Melo, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir gönderiyi Instagram hikayesinde paylaştı ve "şaşırmış emojileri" gönderiye ekledi. Bu paylaşım kısa sürede gündem oldu ve taraftarlar arasında yorum yağmuruna tutuldu.