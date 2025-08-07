https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/felipe-melonun-kerem-akturkoglu-paylasimi-gundem-oldu-1098410988.html

Felipe Melo'nun Kerem Aktürkoğlu paylaşımı gündem oldu

Felipe Melo'nun Kerem Aktürkoğlu paylaşımı gündem oldu

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı. Transfer gündem olmaya devam ederken bu gelişmenin ardından Felipe Melo'nun sosyal medya paylaşımı dikkat... 07.08.2025

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı. Aktürkoğlu transferi gündem olmaya devam ederken transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor. Galatasaray’ın unutulmaz isimlerinden Felipe Melo sosyal medyada sürpriz bir hamle yaptı.Melo, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir gönderiyi Instagram hikayesinde paylaştı ve "şaşırmış emojileri" gönderiye ekledi. Bu paylaşım kısa sürede gündem oldu ve taraftarlar arasında yorum yağmuruna tutuldu.

