Fransa 'Gazze'nin tamamını işgal' planını kınadı

Fransa, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nin tamamını işgali planını şiddetle kınadığını bildirdi. 08.08.2025, Sputnik Türkiye
İsrail'in 'Gazze'nin tamamını işgal etme' planının Fransa tarafından kınandığı bildirildi. Fransa'nın yanı sıra, Kanada Başbakanı Mark Carney de,Gazze'nin tamamını işgal planı hakkında aıklamalarda bulundu.Açıklamasında Carney, şu ifadeleri kullandı:
21:16 08.08.2025 (güncellendi: 21:40 08.08.2025)
Fransa, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nin tamamını işgali planını şiddetle kınadığını bildirdi.
İsrail'in 'Gazze'nin tamamını işgal etme' planının Fransa tarafından kınandığı bildirildi.
Fransa'nın yanı sıra, Kanada Başbakanı Mark Carney de,Gazze'nin tamamını işgal planı hakkında aıklamalarda bulundu.
Açıklamasında Carney, şu ifadeleri kullandı:
Biz de birçok ülkeyle birlikte, bu adımın yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bu eylem, sahadaki insani durumu iyileştirmeye katkı sağlamayacak. Aksine esirlerin hayatını daha da fazla riske atacaktır.