Avrupa Ermenileri lideri Grigoryan: Zengezur anlaşması Ermenistan’a ihanet
11:19 08.08.2025 (güncellendi: 11:33 08.08.2025)
Avrupa’daki Ermenilerin lideri Grigoryan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ABD’de Zengezur Koridoru’na ilişkin anlaşmayı imzalaması durumunda ülkesine ihanet edeceğini belirtti.
Avrupa Ermeni Birlikleri Forumu Başkanı ve Slovakya Ermeni Topluluğu Başkanı Ashot Grigoryan, Sputnik’e açıklamasında, ABD’de Ermenistan ve Azerbaycan arasında Zengezur Koridoru’na ilişkin sağlanması beklenen anlaşmayı değerlendirdi.
Grigoryan, “Bu olabilecek son ihanet... Hiçbir değeri olmayacak bir muhtıra bu. Oysa gerçeğin kendisi ihanet” ifadesini kullandı.
Ermenistan’ın gerekirse Rusya'nın desteğiyle koridorun işleyişini her an organize edebileceğini kaydeden Girgoryan, “Trump bunun 100 yıllık bir sözleşme olacağını ve kârın yüzde 30'unun ‘cömertçe’ Ermenistan'a verileceğini duyuruyor. Şaka gibi. Bu kârın tamamı Ermenistan'a ait olmalı” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Böyle bir anlaşma asla yapılmamalı. Bu mümkün değil, bu akıl almaz bir şey, çünkü bu Ermenistan'ın sonu olur. Ermenistan bu topraklar üzerindeki kontrolünü kaybederse bu koridordan geçecek yükleri kontrol edemeyecek.
Grigoryan, “Bunun şakadan bir anlaşma olmasını ve hafif bir formalite niteliği taşımasını gerçekten umuyoruz. Bu anlaşmanın gerçek sonuçlar doğurmasına izin verilmemeli. Trump için bu, şimdiye kadar yaptığı her şey gibi, muhteşem bir şov” diye ekledi.
Arjantin Ermenileri lideri Lomlomdjian: Ermenistan'a hiçbir faydası olmayacak
Arjantin Ermeni Kültür Birliği Başkanı, Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı ve Kafkasya uzmanı Adrián Lomlomdjian, Sputnik’e açıklamasında, Washington’da bugün yapılması beklenen Trump-Aliyev-Paşinyan görüşmesini şu sözlerle değerlendirdi:
Bu görüşmenin Ermenistan'a hiçbir faydası olmayacak. Bu, 2018'de dış politika çizgisini kökten değiştiren kurumsal darbenin başlattığı süreçteki yeni bir adım. Koridorla ilgili anlaşma Washington'da imzalanabilir. ‘Trump'ın Barış Yolu’ olarak adlandırılacağı konuşuluyor. Rusya, İran ve Ermenistan'dan tepki gelmesi muhtemel.
Söz konusunun, Ermenistan’ın güneyinde İran’la sınırda bulunan ve Zengezur Koridoru olarak adlandırılabilecek bir bölüm olduğuna dikkat çeken uzman, bu bölgenin Ermeni, Rus ve İranlı askerlerin koruması altında hiçbir zaman sorun yaşamadığını anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu, Batı'nın tüm bölgeye yönelik, esas olarak Rusya'yı kuşatmayı hedefleyen taarruzunda kritik bir adım. Bu, sadece farklı bölgeler arasında ticarete olanak sağlamak için sınır kapılarının açılması anlamına gelmiyor, aynı zamanda İran ve Rusya'ya karşı stratejik bir jeopolitik karar. ABD, bu Ermeni topraklarının kontrolünü ele geçirebilir ve istediği de bu, Ermenistan'ı İran'dan ayırmak, Rusya'dan izole etmek ve Batı'nın kontrolüne bırakmak.