Avrupa Ermenileri lideri Grigoryan: Zengezur anlaşması Ermenistan'a ihanet

08.08.2025

Avrupa Ermeni Birlikleri Forumu Başkanı ve Slovakya Ermeni Topluluğu Başkanı Ashot Grigoryan, Sputnik’e açıklamasında, ABD’de Ermenistan ve Azerbaycan arasında Zengezur Koridoru’na ilişkin sağlanması beklenen anlaşmayı değerlendirdi.Grigoryan, “Bu olabilecek son ihanet... Hiçbir değeri olmayacak bir muhtıra bu. Oysa gerçeğin kendisi ihanet” ifadesini kullandı.Ermenistan’ın gerekirse Rusya'nın desteğiyle koridorun işleyişini her an organize edebileceğini kaydeden Girgoryan, “Trump bunun 100 yıllık bir sözleşme olacağını ve kârın yüzde 30'unun ‘cömertçe’ Ermenistan'a verileceğini duyuruyor. Şaka gibi. Bu kârın tamamı Ermenistan'a ait olmalı” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Grigoryan, “Bunun şakadan bir anlaşma olmasını ve hafif bir formalite niteliği taşımasını gerçekten umuyoruz. Bu anlaşmanın gerçek sonuçlar doğurmasına izin verilmemeli. Trump için bu, şimdiye kadar yaptığı her şey gibi, muhteşem bir şov” diye ekledi.Arjantin Ermenileri lideri Lomlomdjian: Ermenistan'a hiçbir faydası olmayacakArjantin Ermeni Kültür Birliği Başkanı, Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı ve Kafkasya uzmanı Adrián Lomlomdjian, Sputnik’e açıklamasında, Washington’da bugün yapılması beklenen Trump-Aliyev-Paşinyan görüşmesini şu sözlerle değerlendirdi:Söz konusunun, Ermenistan’ın güneyinde İran’la sınırda bulunan ve Zengezur Koridoru olarak adlandırılabilecek bir bölüm olduğuna dikkat çeken uzman, bu bölgenin Ermeni, Rus ve İranlı askerlerin koruması altında hiçbir zaman sorun yaşamadığını anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

