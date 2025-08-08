https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/fenerbahceye-borussia-dortmunddan-orta-saha-yildizi-gundemde-1098436064.html
Fenerbahçe’ye Borussia Dortmund’dan orta saha yıldızı gündemde
Fenerbahçe’ye Borussia Dortmund’dan orta saha yıldızı gündemde
Sputnik Türkiye
Alman basını, Borussia Dortmund’un orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer’in menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerildiğini yazdı. 08.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-08T08:27+0300
2025-08-08T08:27+0300
2025-08-08T08:27+0300
spor
borussia dortmund
bayern münih
rb leipzig
dortmund
marcel sabitzer
fenerbahçe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098435905_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_200474d85979c1d4fe44ff16d886098e.jpg
Fenerbahçe’nin transfer gündemine sürpriz bir isim girdi. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Borussia Dortmund’un yıldızı Marcel Sabitzer ile anılıyor.Alman basınına göre, Jobe Bellingham, Yan Couto ve Daniel Svensson’u kadrosuna katan Dortmund, yeni transferler yapabilmek için oyuncu satmak zorunda. Tekliflere açık olan 31 yaşındaki Avusturyalı yıldızın menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerildiği iddia edildi.Marcel Sabitzer kimdir?Daha önce RB Leipzig ve Bayern Münih formaları giyen 31 yaşındaki Sabitzer, Avusturya Milli Takımı’nın da en önemli isimlerinden biri.Piyasa fiyatı 8 milyon Euro olan Marcel Sabitzer'in sözleşmesi 2027'ye kadar devam edecek. Fenerbahçe’nin orta saha transferi için listesinde Douglas Luiz ve Yves Bissouma gibi yıldızlar da bulunuyor. Ancak Sabitzer’in uygun şartlarda kadroya katılabileceği öne sürülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/herkes-onu-konusuyor-kulubun-tarihine-gecti-1098435606.html
dortmund
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098435905_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f66ea46bee551551982b7848e330f69e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe sabitzer transfer, marcel sabitzer fenerbahçe, fenerbahçe orta saha transferi, fenerbahçe transfer iddiası, sabitzer kimdir
fenerbahçe sabitzer transfer, marcel sabitzer fenerbahçe, fenerbahçe orta saha transferi, fenerbahçe transfer iddiası, sabitzer kimdir
Fenerbahçe’ye Borussia Dortmund’dan orta saha yıldızı gündemde
Alman basını, Borussia Dortmund’un orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer’in menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerildiğini yazdı.
Fenerbahçe’nin transfer gündemine sürpriz bir isim girdi. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Borussia Dortmund’un yıldızı Marcel Sabitzer ile anılıyor.
Alman basınına göre, Jobe Bellingham, Yan Couto ve Daniel Svensson’u kadrosuna katan Dortmund, yeni transferler yapabilmek için oyuncu satmak zorunda. Tekliflere açık olan 31 yaşındaki Avusturyalı yıldızın menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerildiği iddia edildi.
Daha önce RB Leipzig ve Bayern Münih formaları giyen 31 yaşındaki Sabitzer, Avusturya Milli Takımı’nın da en önemli isimlerinden biri.
Piyasa fiyatı 8 milyon Euro olan Marcel Sabitzer'in sözleşmesi 2027'ye kadar devam edecek.
Fenerbahçe’nin orta saha transferi için listesinde Douglas Luiz ve Yves Bissouma gibi yıldızlar da bulunuyor. Ancak Sabitzer’in uygun şartlarda kadroya katılabileceği öne sürülüyor.