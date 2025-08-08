Türkiye
Fenerbahçe’ye Borussia Dortmund’dan orta saha yıldızı gündemde
Fenerbahçe’ye Borussia Dortmund’dan orta saha yıldızı gündemde
Alman basını, Borussia Dortmund'un orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer'in menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildiğini yazdı.
Fenerbahçe'nin transfer gündemine sürpriz bir isim girdi. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Borussia Dortmund'un yıldızı Marcel Sabitzer ile anılıyor.Alman basınına göre, Jobe Bellingham, Yan Couto ve Daniel Svensson'u kadrosuna katan Dortmund, yeni transferler yapabilmek için oyuncu satmak zorunda. Tekliflere açık olan 31 yaşındaki Avusturyalı yıldızın menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi.Marcel Sabitzer kimdir?Daha önce RB Leipzig ve Bayern Münih formaları giyen 31 yaşındaki Sabitzer, Avusturya Milli Takımı'nın da en önemli isimlerinden biri.Piyasa fiyatı 8 milyon Euro olan Marcel Sabitzer'in sözleşmesi 2027'ye kadar devam edecek. Fenerbahçe'nin orta saha transferi için listesinde Douglas Luiz ve Yves Bissouma gibi yıldızlar da bulunuyor. Ancak Sabitzer'in uygun şartlarda kadroya katılabileceği öne sürülüyor.
fenerbahçe sabitzer transfer, marcel sabitzer fenerbahçe, fenerbahçe orta saha transferi, fenerbahçe transfer iddiası, sabitzer kimdir
fenerbahçe sabitzer transfer, marcel sabitzer fenerbahçe, fenerbahçe orta saha transferi, fenerbahçe transfer iddiası, sabitzer kimdir

Fenerbahçe’ye Borussia Dortmund’dan orta saha yıldızı gündemde

08:27 08.08.2025
Marcel Sabitzer
Marcel Sabitzer - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Brynn Anderson
Abone ol
Alman basını, Borussia Dortmund’un orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer’in menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerildiğini yazdı.
Fenerbahçe’nin transfer gündemine sürpriz bir isim girdi. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Borussia Dortmund’un yıldızı Marcel Sabitzer ile anılıyor.
Alman basınına göre, Jobe Bellingham, Yan Couto ve Daniel Svensson’u kadrosuna katan Dortmund, yeni transferler yapabilmek için oyuncu satmak zorunda. Tekliflere açık olan 31 yaşındaki Avusturyalı yıldızın menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerildiği iddia edildi.

Marcel Sabitzer kimdir?

Daha önce RB Leipzig ve Bayern Münih formaları giyen 31 yaşındaki Sabitzer, Avusturya Milli Takımı’nın da en önemli isimlerinden biri.
Piyasa fiyatı 8 milyon Euro olan Marcel Sabitzer'in sözleşmesi 2027'ye kadar devam edecek.
Fenerbahçe’nin orta saha transferi için listesinde Douglas Luiz ve Yves Bissouma gibi yıldızlar da bulunuyor. Ancak Sabitzer’in uygun şartlarda kadroya katılabileceği öne sürülüyor.
