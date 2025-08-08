Doğrudan satışta yeni dönem: 30 gün koşulsuz cayma hakkı geldi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/dogrudan-satista-yeni-donem-30-gun-kosulsuz-cayma-hakki-geldi-1098438279.html

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik”, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yeni düzenlemeye göre doğrudan satış şirketleri, en az 10 milyon TL asgari sermayeye sahip olacak. Ayrıca Türkiye’de yerleşik bankalarda 3 milyon TL bloke hesap bulundurmak zorunlu hale geldi.Şirketler, faaliyete başlamadan önce Ticaret Bakanlığı’ndan doğrudan satış yetki belgesi almakla yükümlü olacak.Yanıltıcı vaade sonYönetmelik, hızlı zenginlik vaatleri ve baskıyla üye kazandırma yöntemlerini yasakladı. Sistemlerin, mal veya hizmet satışına dayalı olması gerektiği vurgulandı.Doğrudan satıcılara ödenen komisyon ve primler, yıllık net satışların %50’sini aşamayacak. Yeni üye kazanımına dayalı ödemeler ise toplam menfaatlerin %30’unu geçemeyecek.Tüketiciye 30 gün koşulsuz cayma hakkıTüketiciler, doğrudan satış yoluyla aldıkları ürün veya hizmetlerden 30 gün içinde koşulsuz olarak cayabilecek. Şirketler, iade edilen ürünlerin bedelini 30 gün içinde ödemekle yükümlü olacak.Mevcut şirketlere uyum süresiHalihazırda faaliyette olan doğrudan satış firmaları, 30 Ocak 2026 tarihine kadar yönetmelik hükümlerine uyum sağlayarak yetki belgesi başvurusu yapmak zorunda olacak.Bakanlık, düzenleme ile birlikte sahte vaatler, piramit satış sistemleri ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Sektördeki faaliyetler, bundan böyle daha şeffaf ve denetlenebilir olacak.

