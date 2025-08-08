https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/e-devlette-yeni-ozellik-domuz-eti-kullanan-isletmeler-artik-gorulebilecek-1098437434.html

e-Devlet’te yeni özellik: Domuz eti kullanan işletmeler artık görülebilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıda ürünleriyle ilgili verileri artık e-Devlet üzerinden erişime açtı. Domuz eti, at eti veya yasaklı içerik kullanan... 08.08.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye’de son yıllarda sık sık gündeme gelen gıda güvenliği skandalları, tüketicilerin ne yediğini sorgulamasına neden olmuştu. Domuz eti, at eti veya yanıltıcı içeriklerle üretilen gıda ürünleri, raflarda yer aldıktan sonra kamuoyuna açıklanıyordu. Artık bu bilgiler, e-Devlet üzerinden doğrudan vatandaşın erişimine açıldı.Taklit ve tağşiş ürünler tek platformdaTarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği yeni sistem, taklit (ürünün başka bir ürün gibi sunulması) ve tağşiş (içeriğin beyan edilenden farklı olması) yapılan gıdaları marka, üretici ve parti numarası bilgileriyle birlikte gösteriyor. Daha önce sadece Bakanlığın resmi sitesinde yayımlanan bu listeler, artık e-Devlet’te de görülebiliyor.Domuz ve at eti kullananlar listelendiGeçmişte yapılan laboratuvar analizlerinde domuz eti, at eti veya kanatlı hayvan eti gibi yasaklı bileşenler tespit edilen işletmeler, sistem üzerinden ifşa ediliyor. Vatandaşlar, satın aldıkları ürünün parti numarasını girerek ürünün güvenli olup olmadığını anında sorgulayabilecek.Yeni özellik sayesinde sadece güncel veriler değil, geçmiş yıllara ait denetim sonuçları da arşivlenmiş şekilde erişilebiliyor. Böylece tüketici, hem mevcut hem de önceki dönemlerde risk taşıyan gıdalar hakkında bilgi sahibi olabilecek.

