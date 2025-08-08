Türkiye
Cinsel saldırıdan hüküm giyen Avustralyalı vekil, parlamentodan atılmadan dakikalar önce istifa etti
Avustralya'da Temmuz ayında iki genç erkeğe yönelik cinsel suçlardan suçlu bulunan 44 yaşındaki bağımsız milletvekili Gareth Ward, parlamentodan atılmadan dakikalar önce istifa etti. 14 yıl hapis cezası isteniyorMahkeme kayıtlarına göre Ward, 2013 yılında evinde 18 yaşındaki bir genci taciz etti ve 2015'te parlamentodaki bir etkinliğin ardından bir siyasi danışmana cinsel saldırıda bulundu. Ward'un 'rızası olmadan cinsel ilişki' ve 'üç ayrı müstehcen saldırı' suçlarından cezası gelecek eylül ayında açıklanacak. Milletvekilin hakkında en fazla 14 yıl hapis cezası isteniyor.İstifa etmeyi reddetmesi tepkilere yol açmıştıWard, geçen hafta tutuklanmasının ardından istifa etmeyi reddetmiş ve milletvekilliğini cezaevinden sürdürme planı nedeniyle hem kamuoyundan hem de meslektaşlarından tepki çekmişti. Yeni Güney Galler (NSW) Başbakanı Chris Minns, “Cinsel saldırıdan mahkum olan biri, hapisteyken halkını temsil edemez” dedi. Parlamentoda atılmasına yönelik oylama başlamadan önce istifa mektubunu sunan Ward, böylece eyalet meclisinin 100 yılı aşkın süredir ilk kez bir vekili ihraç etmesinin önüne geçti. NSW alt meclisinde son ihraç 1917’de gerçekleşmişti. Ward, 2011’den bu yana Kiama bölgesini temsil ediyordu. 2022’de hakkında dava açılınca Liberal Parti’den istifa ederek bağımsız olarak görevini sürdürdü. 2023 seçimlerinde ise yeniden seçilmişti.
yeni güney galler, avustralya, gareth ward, istifa, milletvekili
16:21 08.08.2025
© AFP 2023 / SAEED KHANAvustralya parlamento
Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde bağımsız milletvekili Gareth Ward, cinsel saldırı suçundan mahkûm edildikten sonra cezaevinde beklerken, parlamentodan atılmasına yönelik oylamadan dakikalar önce istifa etti.
Avustralya'da Temmuz ayında iki genç erkeğe yönelik cinsel suçlardan suçlu bulunan 44 yaşındaki bağımsız milletvekili Gareth Ward, parlamentodan atılmadan dakikalar önce istifa etti.

14 yıl hapis cezası isteniyor

Mahkeme kayıtlarına göre Ward, 2013 yılında evinde 18 yaşındaki bir genci taciz etti ve 2015'te parlamentodaki bir etkinliğin ardından bir siyasi danışmana cinsel saldırıda bulundu. Ward'un 'rızası olmadan cinsel ilişki' ve 'üç ayrı müstehcen saldırı' suçlarından cezası gelecek eylül ayında açıklanacak. Milletvekilin hakkında en fazla 14 yıl hapis cezası isteniyor.

İstifa etmeyi reddetmesi tepkilere yol açmıştı

Ward, geçen hafta tutuklanmasının ardından istifa etmeyi reddetmiş ve milletvekilliğini cezaevinden sürdürme planı nedeniyle hem kamuoyundan hem de meslektaşlarından tepki çekmişti.
Yeni Güney Galler (NSW) Başbakanı Chris Minns, “Cinsel saldırıdan mahkum olan biri, hapisteyken halkını temsil edemez” dedi.
Parlamentoda atılmasına yönelik oylama başlamadan önce istifa mektubunu sunan Ward, böylece eyalet meclisinin 100 yılı aşkın süredir ilk kez bir vekili ihraç etmesinin önüne geçti. NSW alt meclisinde son ihraç 1917’de gerçekleşmişti.
Ward, 2011’den bu yana Kiama bölgesini temsil ediyordu. 2022’de hakkında dava açılınca Liberal Parti’den istifa ederek bağımsız olarak görevini sürdürdü. 2023 seçimlerinde ise yeniden seçilmişti.
