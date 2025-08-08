https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/canakkalede-orman-yanginina-havadan-mudahale-edilemeyecek-gunes-bugun-saat-kacta-batacak-1098452544.html

Çanakkale’de orman yangınına havadan müdahale edilemeyecek: Güneş bugün saat kaçta batacak?

Çanakkale'de orman yangınına havadan müdahale edilemeyecek: Güneş bugün saat kaçta batacak?

Çanakkale’deki orman yangınına havadan müdahale, gün batımı nedeniyle durdurulacak. Peki bugün güneş saat kaçta batacak? Müdahale ne zamana kadar sürecek?

Çanakkale’de çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen etkisini sürdürüyor. Yangın söndürme helikopterleri ve uçakları, sadece gün ışığı olduğu sürece havadan müdahale gerçekleştirebiliyor. Bu da gün batımı saatinin hayati bir önem taşımasına neden oluyor.Çanakkale’de Güneş bugün saat kaçta batacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 8 Ağustos 2025 Cuma günü Çanakkale’de güneş saat 20.19’da batacak. Bu saatten sonra hava kararmaya başlayacağı için hava araçlarının çalışması güvenlik gerekçesiyle durdurulacak.Yangında son durum: Alevler yayılıyor mu?Yetkililer, rüzgarın etkisiyle yangının bazı bölgelerde yeniden alevlendiğini, bu nedenle karadan müdahalenin gece boyunca süreceğini bildirdi. Ancak havadan müdahale için yalnızca gün batımına kadar zaman kaldığı uyarısı yinelendi. Bölge halkı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.Havadan müdahalenin önemiHava araçları, özellikle sarp ve ulaşılması güç bölgelerde yangının yayılmasını engellemede kritik rol oynuyor. Ancak gece görüş donanımı olmayan araçlar güneş battıktan sonra operasyon dışı kalıyor. Bu da gün batımı saatine kadar her dakikanın önemini artırıyor.

