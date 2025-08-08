Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/bu-hafta-vizyondaki-filmler-surpriz-yeniler-ve-geri-donen-favoriler-1098445012.html
Bu hafta vizyondaki filmler: Sürpriz yeniler ve geri dönen favoriler
Bu hafta vizyondaki filmler: Sürpriz yeniler ve geri dönen favoriler
8-15 Ağustos haftası sinema salonları; dramdan animasyona, korkudan komediye uzanan geniş bir yelpaze sunuyor. Hem yeni filmler hem de efsane yapımlar tekrar izleyiciyle buluşuyor.
Bu hafta vizyondaki filmler: Sürpriz yeniler ve geri dönen favoriler

Abone ol
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta korku ve gerilimden komediye, aksiyondan animasyona 9 film vizyona giriyor.
Mehmet Arda Çevikbaş ve Devrim Baran Yıldız'ın birlikte yönettiği "Kayıp Detaylar", Alzheimer hastası bir polis memurunun, kızını bir trafik kazasında kaybettikten sonra polis kimliğinin, hastalığının ve geçmişinin sırtına yüklemiş olduğu zorluklar ile başa çıkmasını anlatıyor.

"Silahlar"

Zach Cregger'in yönettiği, Josh Brolin, Julia Garner ve Benedict Wong'un rol aldığı "Silahlar", gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.
Film, bir kasabada aynı sınıftaki tüm çocukların bir gece aniden kaybolmasıyla kasaba halkının bu gizemli olayın ardından neyle karşı karşıya olduklarını anlamaya çalışmalarını konu alıyor.

"Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5"

Ali Karaçam'ın yönetmenliğini üstlendiği haftanın animasyonu "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5", Kaptan Pengu ve arkadaşlarının, Profesör Alfa adlı bir bilim insanı tarafından kaçırılan dostları Yozo'yu kurtarma serüvenini odağına alıyor.

"Daha Çılgın Cuma"

Nisha Ganatra'nın yönetmenliğini yaptığı "Daha Çılgın Cuma", başroldeki Jamie Lee Curtis ve Lindsay Lohan'ın, Tess ve Anna Coleman rollerine yıllar sonra yeniden hayat vermelerini beyaz perdeye taşıyacak.
İlk filmde yaşadıkları kimlik değişiminin ardından hikaye bu kez Anna'nın kendi kızı ve üvey kızıyla birlikte başka bir hayat kurmaya çalışmasıyla devam edecek.

Yeniden vizyona giren filmler

Selçuk Aydemir'in yönettiği, Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Rasim Öztekin'in başrollerini paylaştığı 2013 yapımı "Düğün Dernek", imece usulü bir düğün yapmaya kalkışan 4 kafadarın hikayesini anlatıyor.
Birol Ünel, Sibel Kekilli ve Meltem Cumbul'un başrollerinde yer aldığı Fatih Akın'ın 2004 yapımı filmi "Duvara Karşı" yeniden vizyona girecek.
Jennifer Cram'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 2023 ABD yapımı "Dört Kadın Bir Yalan", çocukluk arkadaşlarıyla yıllar içerisinde daha az görüşmelerine üzülen bir kadının, arkadaşlarıyla daha yakın olmak için altından kalkamayacağı bir yalan söylemesiyle gelişen olayları anlatıyor.

Haftanın korku filmleri

Yunus Şevik'in filmi "Kulyas 2: Zikr-i Ayin", genç bir kadının sevdiği adamı geri kazanmak için yasaklı büyüler yaptırmasıyla cinlerinin lanetini uyandırmasını anlatıyor.
Colin Tilley'in yönettiği, Whitney Peak, Finn Bennett ve Golda Rosheuvel'in oynadığı ABD yapımı "Göze Göz", New York'taki ailesinin ani ölümüyle derin bir yasın içine düşen genç bir kadının başından geçen olaylar etrafında dönüyor.
