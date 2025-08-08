Nehrin debisi aniden yükseldi: Piknik yaparken mahsur kalan 5 kişilik aile botlarla kurtarıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/bingolde-nehrin-debisi-yukseldi-mahsur-kalan-5-kisi-kurtarildi-1098451351.html
Bingöl'de su debisinin yükselmesi nedeniyle Murat Nehri'nde mahsur kalan 5 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı. 08.08.2025, Sputnik Türkiye
16:00 08.08.2025
Bingöl'de su debisi aniden yükseldi, Murat Nehri'nde mahsur kalan 5 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Piknik yaparken su seviyesi yükseldi
Genç ilçesinin Ardıçdibi köyü yakınlarında Murat Nehri'nin kıyısında piknik yapan 5 kişilik aile, su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu 5 kişi, bot yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı.