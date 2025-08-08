https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/bakan-bayraktar-acikladi-elektrik-ve-dogal-gaz-faturalarinda-devlet-destegi-devam-edecek-mi--1098446551.html

Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğal gaz faturalarında 'devlet desteği' devam edecek mi?

Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğal gaz faturalarında 'devlet desteği' devam edecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz ve elektrik faturalarında verilen devlet desteğinin devam edeceğini söyledi. 08.08.2025, Sputnik Türkiye

Elektrik ve doğal gaz faturalarında devlet desteğinin önümüzdeki dönemde de devam edip etmeyeceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Vatandaşımızın enerji faturalarını düşük tutmaya çalışıyoruz. Bu destek devam edecek. Doğal gaz ve kömürdeki fiyat artışları olsa da biz desteklere devam edeceğiz" dedi. Bu destek devam edecekKatıldığı bir televizyon yayınında soruları yanıtlayan Bakan Bayraktar şu bilgileri paylaştı: "Faturalarda son 2 yılda elektrik ve doğal gaz olmak üzere toplam destek rakamımız 900 milyar lirayı aşmış durumda. Bu yıl ise şu an itibarıyla ilk 6 ayda 387 milyar lira oldu, yıl sonuna kadar bu rakam 700 milyar lirayı bulacak. Vatandaşımızın enerji faturalarını düşük tutmaya çalışıyoruz. Bu destek devam edecek.Enflasyondaki hedefleri gözeterek ilerliyoruz. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Doğal gaz ve kömürdeki fiyat artışları olsa da biz desteklere devam edeceğiz. Bu destek programı dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik verimli hale gelmesi önemli. 1 trilyon liranın üzerine çıkacak bir destekten bahsediyoruz. Çok enerji kullanan vatandaşlarımızı, bu da toplam rakamda yüzde 3'e denk geliyor. Bu vatandaşlarımızı destek programından çıkarıyoruz.Nisan ayından itibaren faturalarınızda devletin ne kadarı karşıladığı bilgileri gitmeye başladı vatandaşlarımıza. Önümüzdeki dönem destek talepleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek."

