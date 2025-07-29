https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/enerji-bakani-bayraktar-sicak-havalarla-birlikte-elektrik-tuketiminde-rekor-kiriliyor-1098216180.html

Enerji Bakanı Bayraktar: Sıcak havalarla birlikte elektrik tüketiminde rekor kırılıyor

Enerji Bakanı Bayraktar: Sıcak havalarla birlikte elektrik tüketiminde rekor kırılıyor

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar hava sıcaklığının artması ile birlikte elektrik tüketiminde artış olduğunu açıkladı. Bayraktar orman... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T11:57+0300

2025-07-29T11:57+0300

2025-07-29T12:26+0300

ekonomi̇

elektrik

elektrik santrali

elektrik hattı

türkiye elektrik i̇letim a.ş. (tei̇aş)

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar elektrik tüketiminde rekor kırıldığını açıkladı.Kabine toplantısı sonrasında gazeteciler ile sohbet eden Alparslan Bayraktar Sputnik’in sorusu üzerine sıcak havalarla birlikte enerji tüketimindeki artışa dikkat çekti.'Santralleri kapatmak zorunda kaldık'Bakan Bayraktar yaptığı açıklamada orman yangınları kaynaklı olarak üretimde de aksaklıklar yaşandığını belirterek şunları söyledi:Tüketim son bir haftada arttıBakan Bayraktar’ın dikkat çektiği tüketim rekorları verilere yansıdı. Bu verilere göre son bir haftada tüketim artarken en yüksek tüketim 25 Temmuz’da 1milyon 228 bin 983 MWh ile zirveye ulaştı. Hafta boyunca elektrik tüketimi ise şu şekilde oldu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/istanbul-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi-3-milyon-710-bin-metrekup-su-tuketildi-barajlarda-ne-kadar-1098113732.html

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2025

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