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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/enerji-bakani-bayraktar-sicak-havalarla-birlikte-elektrik-tuketiminde-rekor-kiriliyor-1098216180.html
Enerji Bakanı Bayraktar: Sıcak havalarla birlikte elektrik tüketiminde rekor kırılıyor
Enerji Bakanı Bayraktar: Sıcak havalarla birlikte elektrik tüketiminde rekor kırılıyor
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar hava sıcaklığının artması ile birlikte elektrik tüketiminde artış olduğunu açıkladı. Bayraktar orman... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T11:57+0300
2025-07-29T12:26+0300
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar elektrik tüketiminde rekor kırıldığını açıkladı.Kabine toplantısı sonrasında gazeteciler ile sohbet eden Alparslan Bayraktar Sputnik’in sorusu üzerine sıcak havalarla birlikte enerji tüketimindeki artışa dikkat çekti.'Santralleri kapatmak zorunda kaldık'Bakan Bayraktar yaptığı açıklamada orman yangınları kaynaklı olarak üretimde de aksaklıklar yaşandığını belirterek şunları söyledi:Tüketim son bir haftada arttıBakan Bayraktar’ın dikkat çektiği tüketim rekorları verilere yansıdı. Bu verilere göre son bir haftada tüketim artarken en yüksek tüketim 25 Temmuz’da 1milyon 228 bin 983 MWh ile zirveye ulaştı. Hafta boyunca elektrik tüketimi ise şu şekilde oldu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/istanbul-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi-3-milyon-710-bin-metrekup-su-tuketildi-barajlarda-ne-kadar-1098113732.html
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elektrik tüketimi, elektrik tüketimi rekor, elektrik türkiye
elektrik tüketimi, elektrik tüketimi rekor, elektrik türkiye

Enerji Bakanı Bayraktar: Sıcak havalarla birlikte elektrik tüketiminde rekor kırılıyor

11:57 29.07.2025 (güncellendi: 12:26 29.07.2025)
© AAElektrik ve doğalgaz
Elektrik ve doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© AA
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Özel
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar hava sıcaklığının artması ile birlikte elektrik tüketiminde artış olduğunu açıkladı. Bayraktar orman yangıları nedeniyle de elektrik üretiminde aksaklık yaşandığını belirtti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar elektrik tüketiminde rekor kırıldığını açıkladı.
Kabine toplantısı sonrasında gazeteciler ile sohbet eden Alparslan Bayraktar Sputnik’in sorusu üzerine sıcak havalarla birlikte enerji tüketimindeki artışa dikkat çekti.

'Santralleri kapatmak zorunda kaldık'

Bakan Bayraktar yaptığı açıklamada orman yangınları kaynaklı olarak üretimde de aksaklıklar yaşandığını belirterek şunları söyledi:

“Türkiye’de tüketim rekorları kırılıyor. Yangınlardan etkilenmesinden korktuğumuz santralleri kapatmak durumunda kaldık. Ondan dolayı birkaç saatlik bir sıkıntımız oldu ama sorun olmadı. Bandırma’da santrale yaklaşan bir yangın söz konusu oldu”

Tüketim son bir haftada arttı

Bakan Bayraktar’ın dikkat çektiği tüketim rekorları verilere yansıdı. Bu verilere göre son bir haftada tüketim artarken en yüksek tüketim 25 Temmuz’da 1milyon 228 bin 983 MWh ile zirveye ulaştı. Hafta boyunca elektrik tüketimi ise şu şekilde oldu:
21 Temmuz 2025 (Pazartesi): 968 bin 835 MWh
22 Temmuz 2025 (Salı): 1 milyon 144 bin 469 MWh
23 Temmuz 2025 (Çarşamba): 1 milyon 187 bin 001 MWh
24 Temmuz 2025 (Perşembe): 1 milyon 204 bin 972 MWh
25 Temmuz 2025 (Cuma): 1 milyon 228 bin 983 MWh
26 Temmuz 2025 (Cumartesi): 1 milyon 160 bin 991 MWh
27 Temmuz 2025 (Pazar): 1 062 milyon 741 bin MWh
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