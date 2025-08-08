https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/abd-basini-putin-trump-telefon-gorusmeleri-dostane-bir-havada-gecti-1098440182.html
ABD basını: Putin-Trump telefon görüşmeleri dostane bir havada geçti
ABD Başkanı Trump'ın, Washington ile Moskova arasındaki ilişkileri ekonomik işbirliğini güçlendirerek yeniden tesis etme hedefinden sık sık söz ettiği belirtildi.
ABD basını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Donald Trump arasındaki telefon görüşmelerinin dostane bir havada geçtiğini yazdı.Kaynakların aktardığına göre, telefon görüşmeleri sırasında, daha çok Rus liderinin konuşuyor, ABD Başkanı da “genellikle sabırsızlıkla ve heyecanla bir şeyler söylemek için fırsat bekliyor ve dikkatle dinliyor”.Trump'ın bu görüşmeler sırasında, sık sık ABD-Rusya ilişkilerini ekonomik işbirliğini güçlendirerek onarma hedefinden bahsettiğini ifade edildi.Liderlerin ayrıca temsilcileri aracılığıyla çok sayıda mesaj alışverişinde bulunduğu kaydedildi.Putin ve Trump, 2025'in başından bu yana altı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ABD lider, Ocak ayında göreve başladığı günün hemen ertesinde, Putin ile görüşmek istediğini açıklamıştı. Trump, geçen altı ay içinde, bir zirve düzenleme niyetini defalarca dile getirmişti.Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, 7 Ağustos Perşembe günü, Moskova ve Washington'ın önümüzdeki günlerde iki ülke başkanları arasında bir görüşme yapılması konusunda mutabakata vardığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/zengezur-koridoru-abdye-munhasir-haklar-verilebilir-1098438834.html
