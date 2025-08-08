Türkiye
Avrupa borsaları haftayı karışık kapattı: Gözler faizler ve ticaret verilerinde
Avrupa borsaları haftayı karışık kapattı: Gözler faizler ve ticaret verilerinde
Sputnik Türkiye
08.08.2025
ekonomi̇
i̇ngiltere merkez bankası
dünya ticaret örgütü (dtö)
abd
almanya
andrew bailey
avrupa
fransa
Avrupa borsaları 9 Ağustos 2025 Cuma günü haftayı karışık bir görünümle kapattı. Yatırımcılar, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, ABD'nin gümrük tarifeleri ve küresel ticaret beklentilerindeki değişiklikler nedeniyle temkinli bir tutum sergiledi.Gösterge endeks Stoxx Europe 600, günü yüzde 0,19 artışla 547,08 puandan tamamladı.İtalya ve Fransa'da artış, Almanya ve İngiltere'de hafif gerilemeKapanışta ülke bazlı endekslerde şu hareketler gözlemlendi:Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.07 itibarıyla yüzde 0,08 düşüşle 1,166 seviyesinde işlem gördü.BoE'den faiz i̇ndirimi, ancak belirsizlik devam ediyorİngiltere Merkez Bankası (BoE), dün yaptığı toplantıda politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4'e çekti. BoE Başkanı Andrew Bailey, faiz patikasının aşağı yönlü olduğunu belirtirken, bu eğilimin gelecekteki seyrine ilişkin belirsizliklerin hâlâ geçerli olduğunu söyledi.Bu gelişme, özellikle bankacılık ve finans sektöründe kısa vadeli beklentileri şekillendirdi.DTÖ küresel ticaret tahminini güncellediDünya Ticaret Örgütü (DTÖ), yayımladığı güncellemede 2025 yılına ilişkin küresel ticaret daralma tahminini yüzde 0,2'den yüzde 0,9'a yükseltti. Bu artış, büyük ölçüde ABD'de ithalatın, gümrük tarifelerinden kaçınmak amacıyla önden yüklemeli yapılmasından kaynaklandı.Ancak DTÖ ekonomistleri, ABD'nin gümrük tarifelerinin 2026'da küresel ticaret üzerinde baskı oluşturacağı uyarısında bulunarak, gelecek yıl için büyüme beklentisini yüzde 2,5'ten yüzde 1,8'e çekti.Jeopolitik riskler ve abd politikaları belirsizlik yaratıyorYatırımcılar, ABD'nin tarifeleri ve yükselen jeopolitik tansiyonun, Avrupa piyasalarında temkinli fiyatlamalara yol açtığını belirtiyor. Özellikle ticaret politikaları ve merkez bankalarının faiz kararları, önümüzdeki haftanın da belirleyici unsurları arasında yer alacak.
Avrupa borsaları haftayı karışık kapattı: Gözler faizler ve ticaret verilerinde

08.08.2025
Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü dalgalı tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,19 artarken, Almanya ve İngiltere borsalarında hafif gerileme yaşandı. BoE’nin faiz indirimi ve DTÖ’nün ticaret tahmini yatırımcıların odağındaydı.
Avrupa borsaları 9 Ağustos 2025 Cuma günü haftayı karışık bir görünümle kapattı. Yatırımcılar, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, ABD'nin gümrük tarifeleri ve küresel ticaret beklentilerindeki değişiklikler nedeniyle temkinli bir tutum sergiledi.
Gösterge endeks Stoxx Europe 600, günü yüzde 0,19 artışla 547,08 puandan tamamladı.

İtalya ve Fransa'da artış, Almanya ve İngiltere'de hafif gerileme

Kapanışta ülke bazlı endekslerde şu hareketler gözlemlendi:
İtalya FTSE MIB 30: Yüzde 0,56 artışla 41.623,86 puan,
Fransa CAC 40: Yüzde 0,44 artışla 7.743 puan,
Almanya DAX 40: Yüzde 0,12 düşüşle 24.162,86 puan,
İngiltere FTSE 100: Yüzde 0,06 düşüşle 9.095,73 puan.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.07 itibarıyla yüzde 0,08 düşüşle 1,166 seviyesinde işlem gördü.

BoE'den faiz i̇ndirimi, ancak belirsizlik devam ediyor

İngiltere Merkez Bankası (BoE), dün yaptığı toplantıda politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4’e çekti. BoE Başkanı Andrew Bailey, faiz patikasının aşağı yönlü olduğunu belirtirken, bu eğilimin gelecekteki seyrine ilişkin belirsizliklerin hâlâ geçerli olduğunu söyledi.
Bu gelişme, özellikle bankacılık ve finans sektöründe kısa vadeli beklentileri şekillendirdi.

DTÖ küresel ticaret tahminini güncelledi

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), yayımladığı güncellemede 2025 yılına ilişkin küresel ticaret daralma tahminini yüzde 0,2’den yüzde 0,9’a yükseltti. Bu artış, büyük ölçüde ABD'de ithalatın, gümrük tarifelerinden kaçınmak amacıyla önden yüklemeli yapılmasından kaynaklandı.
Ancak DTÖ ekonomistleri, ABD'nin gümrük tarifelerinin 2026'da küresel ticaret üzerinde baskı oluşturacağı uyarısında bulunarak, gelecek yıl için büyüme beklentisini yüzde 2,5’ten yüzde 1,8’e çekti.

Jeopolitik riskler ve abd politikaları belirsizlik yaratıyor

Yatırımcılar, ABD’nin tarifeleri ve yükselen jeopolitik tansiyonun, Avrupa piyasalarında temkinli fiyatlamalara yol açtığını belirtiyor. Özellikle ticaret politikaları ve merkez bankalarının faiz kararları, önümüzdeki haftanın da belirleyici unsurları arasında yer alacak.
