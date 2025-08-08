https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/avrupa-borsalari-haftayi-karisik-kapatti-gozler-faizler-ve-ticaret-verilerinde-1098457034.html

Avrupa borsaları haftayı karışık kapattı: Gözler faizler ve ticaret verilerinde

Avrupa borsaları haftayı karışık kapattı: Gözler faizler ve ticaret verilerinde

Sputnik Türkiye

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü dalgalı tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,19 artarken, Almanya ve İngiltere borsalarında hafif gerileme...

Avrupa borsaları 9 Ağustos 2025 Cuma günü haftayı karışık bir görünümle kapattı. Yatırımcılar, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, ABD'nin gümrük tarifeleri ve küresel ticaret beklentilerindeki değişiklikler nedeniyle temkinli bir tutum sergiledi.Gösterge endeks Stoxx Europe 600, günü yüzde 0,19 artışla 547,08 puandan tamamladı.İtalya ve Fransa'da artış, Almanya ve İngiltere'de hafif gerilemeKapanışta ülke bazlı endekslerde şu hareketler gözlemlendi:Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.07 itibarıyla yüzde 0,08 düşüşle 1,166 seviyesinde işlem gördü.BoE'den faiz i̇ndirimi, ancak belirsizlik devam ediyorİngiltere Merkez Bankası (BoE), dün yaptığı toplantıda politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4’e çekti. BoE Başkanı Andrew Bailey, faiz patikasının aşağı yönlü olduğunu belirtirken, bu eğilimin gelecekteki seyrine ilişkin belirsizliklerin hâlâ geçerli olduğunu söyledi.Bu gelişme, özellikle bankacılık ve finans sektöründe kısa vadeli beklentileri şekillendirdi.DTÖ küresel ticaret tahminini güncellediDünya Ticaret Örgütü (DTÖ), yayımladığı güncellemede 2025 yılına ilişkin küresel ticaret daralma tahminini yüzde 0,2’den yüzde 0,9’a yükseltti. Bu artış, büyük ölçüde ABD'de ithalatın, gümrük tarifelerinden kaçınmak amacıyla önden yüklemeli yapılmasından kaynaklandı.Ancak DTÖ ekonomistleri, ABD'nin gümrük tarifelerinin 2026'da küresel ticaret üzerinde baskı oluşturacağı uyarısında bulunarak, gelecek yıl için büyüme beklentisini yüzde 2,5’ten yüzde 1,8’e çekti.Jeopolitik riskler ve abd politikaları belirsizlik yaratıyorYatırımcılar, ABD’nin tarifeleri ve yükselen jeopolitik tansiyonun, Avrupa piyasalarında temkinli fiyatlamalara yol açtığını belirtiyor. Özellikle ticaret politikaları ve merkez bankalarının faiz kararları, önümüzdeki haftanın da belirleyici unsurları arasında yer alacak.

