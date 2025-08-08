https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/ankarada-saganak-alarmi-mamak-haymana-ve-polatlida-kuvvetli-yagis-bekleniyor-1098456383.html

Ankara’da sağanak alarmı: Mamak, Haymana ve Polatlı’da kuvvetli yağış bekleniyor

Ankara’da sağanak alarmı: Mamak, Haymana ve Polatlı’da kuvvetli yağış bekleniyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara’nın Mamak, Haymana ve Polatlı ilçeleri için 19.00-21.00 saatleri arasında kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Ani... 08.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-08T19:37+0300

2025-08-08T19:37+0300

2025-08-08T19:37+0300

yaşam

meteoroloji

mamak

haymana

polatlı

meteoroloji genel müdürlüğü

afad

ankara

hava durumu

ankara hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095847918_0:610:1173:1270_1920x0_80_0_0_c933218af81f49c68f8925b6af2de754.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ankara’da yaşayanları kuvvetli yağış uyarısıyla bilgilendirdi. Açıklamaya göre, Mamak, Haymana ve Polatlı ilçelerinde 8 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 19.00 ile 21.00 arasında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Sel, dolu ve yıldırıma dikkatYetkililer, beklenen yağışın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara yol açabileceğini belirtti. Ayrıca ulaşımda aksamalar yaşanabileceği vurgulanarak, bölge halkına dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde çağrı yapıldı.Uzmanlar, yağış sırasında:gibi önlemlerin alınmasının, can ve mal güvenliği açısından önemli olduğunu hatırlatıyor.Hava durumu takibi devam ediyorMeteoroloji yetkilileri, hava durumunun anlık değişebileceğini belirterek vatandaşların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi, mobil uygulamalar ve AFAD gibi kurumlardan yapılacak yeni duyuruları takip etmelerini öneriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/turkiyenin-onde-gelen-silah-ureticisi-konkordato-ilan-etti-50-ulkeye-ihracat-yapiyordu-1098456239.html

mamak

haymana

polatlı

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, mamak, haymana, polatlı, meteoroloji genel müdürlüğü, afad, ankara, hava durumu, ankara hava durumu, yağmur, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak