Ankara'da sağanak alarmı: Mamak, Haymana ve Polatlı'da kuvvetli yağış bekleniyor
Ankara’da sağanak alarmı: Mamak, Haymana ve Polatlı’da kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Mamak, Haymana ve Polatlı ilçeleri için 19.00-21.00 saatleri arasında kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Ani... 08.08.2025
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ankara'da yaşayanları kuvvetli yağış uyarısıyla bilgilendirdi. Açıklamaya göre, Mamak, Haymana ve Polatlı ilçelerinde 8 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 19.00 ile 21.00 arasında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Sel, dolu ve yıldırıma dikkatYetkililer, beklenen yağışın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara yol açabileceğini belirtti. Ayrıca ulaşımda aksamalar yaşanabileceği vurgulanarak, bölge halkına dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde çağrı yapıldı.Uzmanlar, yağış sırasında:gibi önlemlerin alınmasının, can ve mal güvenliği açısından önemli olduğunu hatırlatıyor.Hava durumu takibi devam ediyorMeteoroloji yetkilileri, hava durumunun anlık değişebileceğini belirterek vatandaşların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi, mobil uygulamalar ve AFAD gibi kurumlardan yapılacak yeni duyuruları takip etmelerini öneriyor.
Ankara’da sağanak alarmı: Mamak, Haymana ve Polatlı’da kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara’nın Mamak, Haymana ve Polatlı ilçeleri için 19.00-21.00 saatleri arasında kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Ani sel, dolu, yıldırım ve ulaşımda aksama riskine karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ankara’da yaşayanları kuvvetli yağış uyarısıyla bilgilendirdi. Açıklamaya göre, Mamak, Haymana ve Polatlı ilçelerinde 8 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 19.00 ile 21.00 arasında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Sel, dolu ve yıldırıma dikkat
Yetkililer, beklenen yağışın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara yol açabileceğini belirtti. Ayrıca ulaşımda aksamalar yaşanabileceği vurgulanarak, bölge halkına dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde çağrı yapıldı.
Uzmanlar, yağış sırasında:
Açık alanlarda bulunulmaması,
Elektronik cihazların prizlerden çekilmesi,
Su baskını riski taşıyan bölgelerden uzak durulması,
Araçların dolu tehlikesine karşı kapalı alanlara çekilmesi
gibi önlemlerin alınmasının, can ve mal güvenliği açısından önemli olduğunu hatırlatıyor.
Hava durumu takibi devam ediyor
Meteoroloji yetkilileri, hava durumunun anlık değişebileceğini belirterek vatandaşların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi, mobil uygulamalar ve AFAD gibi kurumlardan yapılacak yeni duyuruları takip etmelerini öneriyor.