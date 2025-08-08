https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/ankara---izmir-arasi-35-saate-dusecek-132-milyon-yolcu-tasiyacak--1098452123.html

Ankara - İzmir arası 3.5 saate düşecek: 13.2 milyon yolcu taşıyacak

Ankara - İzmir arası 3.5 saate düşecek: 13.2 milyon yolcu taşıyacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir-Ankara arasındaki hızlı tren hattının hayata geçmesiyle birlikte seyahat süresinin 3.5 saate düşeceğini... 08.08.2025

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi'nin son durumu hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara-İzmir arası demiryolu ile 14 saat karayoluyla ise 7 saat olan seyahat süresi ise 3,5 saate düşecek. Hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz" dedi10 istasyon inşa edilecekAnkara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın, Ankara- Banaz, Banaz-Sahilli ve Salihli-İzmir kesimleriyle toplam 505 kilometre uzunluğunda bir kalkınma köprüsü olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Projemiz kapsamında; Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen İstasyonları olacak şekilde 10 istasyon tasarladık. 40,9 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25,5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez ve 177 üstgeçit ile 244 adet altgeçit inşa ediyoruz" diye konuştu.824 kilometrelik mesafe 624 kilometreye inecekAnkara-İzmir hızlı tren projesinin tamamlanması ile mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafenin 624 kilometreye ineceğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu şunları dile getirdi: Yılda 13.3 milyon yolcu taşıma hedefiUraloğlu, hızlı trenin sağladığı konfor ile birlikte seyahat süresinde gerek konvansiyonel tren gerekse de karayoluna göre önemli avantajlar sağlanacağını kaydetti. Uraloğlu, “Ankara-İzmir arası seyahat süremiz 3,5 saate düşerken yine, Ankara- Afyon arası seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya, Ankara-Uşak arası seyahat süresi 6 saat 50 dakikadan 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arası 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecektir. Hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz.” dedi. Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:“Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattımız, tamamlandığında sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda Afyon’un, Uşak’ın, Manisa’nın ve İzmir’in kalkınma destanı olacaktır. Bu hat, İzmir’in limanlarını, Ege’nin organize sanayi bölgelerini ve tarım merkezlerini ulusal demiryolu ağımıza daha güçlü bir şekilde bağlayarak, Türkiye’nin küresel ticaretteki rolünü perçinleyecektir. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattımızın açılışını gerçekleştirdiğimizde de ülkemizin bir prestij projesini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacağız. Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz.”

