https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/yhtlere-ek-sefer-basliyor-hangi-gunlerde-ek-sefer-yapilacak-1097841746.html

YHT'lerde ek seferler başlıyor: Hangi günlerde ek sefer yapılacak?

YHT'lerde ek seferler başlıyor: Hangi günlerde ek sefer yapılacak?

Sputnik Türkiye

Yüksek hızlı trenlere (YHT) yaz aylarında ek seferler konulacak. Günlük 962 kişilik ek kapasite 14 Temmuz-30 Eylül arasında uygulamaya alınacak. 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T16:10+0300

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türki̇ye

yüksek hızlı tren (yht)

ankara

eskişehir

sivas

abdulkadir uraloğlu

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Yaz tatiliyle birlikte YHT'lere ilgi artarken bilet bulamayanlara müjde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, yaz tatili için ek seferler düzenleneceğini belirtirken günlük 962 kişilik ek kapasite sağlanacağı kaydetti. Hangi günler ek seferler düzenlenecek?14 Temmuz-30 Eylül arasında uygulanacakBakan Uraloğlu, açıklamasında, YHT'lerin şehirlerarası ulaşımı hızlandırdığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "14 Temmuz-30 Eylül döneminde Ankara-Eskişehir ve Ankara-Sivas hatlarında ek YHT seferleri düzenleyeceğiz. Halihazırda sadece pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar günleri hizmet veren Ankara-Eskişehir YHT hattına salı, çarşamba ve perşembe günleri ilave seferler eklenecek. Böylece bu hatta, haftanın her günü tren seferi sağlanacak. Ankara'dan saat 12.10'da, Eskişehir'den ise saat 14.35'te hareket edecek ek trenlerle, günlük 962 kişilik ek kapasite sunulacak. Ankara-Sivas YHT hattında ise pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar günleri geçerli olmak üzere ek 1 gidiş ve 1 geliş seferi planlandı. Ankara'dan saat 11.10'da, Sivas'tan ise 15.30'da hareket edecek trenlerle, günlük 962 kişilik ek kapasite sağlayacağız."

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türki̇ye

ankara

eskişehir

sivas

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yüksek hızlı tren (yht), ankara, eskişehir, sivas, abdulkadir uraloğlu