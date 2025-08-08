Türkiye
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu: 'Gazze'de kullanılabilecek askeri teçhizatlara ambargo'
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını artırma kararını açıklamasının ardından Gazze'de kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatının askıya alındığını duyurdu.Merz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Hamas'a karşı savunma hakkı bulunduğunu savunarak, esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes için kararlı müzakerelerin yapılmasının Alman hükümeti için büyük öncelik taşıdığını aktardı.'Hamas'ın silahlanması şart'Hamas'ın silahsızlandırılmasının şart olduğunu ve gelecekte Gazze'de hiçbir rol oynamaması gerektiğini yineleyen Merz şu ifadeleri kullandı:Başbakan Merz, "Ayrıca Alman hükümeti, İsrail hükümetinden Batı Şeria'nın ilhakına yönelik başka adımlar atmamasını acilen talep etmektedir." ifadesini kullandı.
İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Netanyahu'nun Gazze Şehri'nin kontrolünü ele geçirme planını onayladığının açıklanmasının ardından Almanya Başbakanı Merz, İsrail'e silah ihracatının askıya alındığını duyurdu.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını artırma kararını açıklamasının ardından Gazze'de kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatının askıya alındığını duyurdu.
Merz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Hamas'a karşı savunma hakkı bulunduğunu savunarak, esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes için kararlı müzakerelerin yapılmasının Alman hükümeti için büyük öncelik taşıdığını aktardı.

'Hamas'ın silahlanması şart'

Hamas'ın silahsızlandırılmasının şart olduğunu ve gelecekte Gazze'de hiçbir rol oynamaması gerektiğini yineleyen Merz şu ifadeleri kullandı:

İsrail kabinesi tarafından geçtiğimiz gece İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki askeri eylemlerini sertleştirmesi kararı Alman hükümeti için bu hedeflere nasıl ulaşılabileceğinin giderek daha az anlaşılır olmasına yol açmaktadır. Bu koşullar altında Alman hükümeti, Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silah ihracatına ikinci bir duyuruya kadar onay vermeyecek.

Başbakan Merz, "Ayrıca Alman hükümeti, İsrail hükümetinden Batı Şeria'nın ilhakına yönelik başka adımlar atmamasını acilen talep etmektedir." ifadesini kullandı.
