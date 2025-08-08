https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/almanya-israile-silah-ihracatini-durdurdu-gazzede-kullanilabilecek-askeri-techizatlara-ambargo-1098450621.html

Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu: 'Gazze'de kullanılabilecek askeri teçhizatlara ambargo'

Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu: 'Gazze'de kullanılabilecek askeri teçhizatlara ambargo'

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Netanyahu'nun Gazze Şehri'nin kontrolünü ele geçirme planını onayladığının açıklanmasının ardından Almanya Başbakanı Merz... 08.08.2025, Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını artırma kararını açıklamasının ardından Gazze'de kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatının askıya alındığını duyurdu.Merz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Hamas'a karşı savunma hakkı bulunduğunu savunarak, esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes için kararlı müzakerelerin yapılmasının Alman hükümeti için büyük öncelik taşıdığını aktardı.'Hamas'ın silahlanması şart'Hamas'ın silahsızlandırılmasının şart olduğunu ve gelecekte Gazze'de hiçbir rol oynamaması gerektiğini yineleyen Merz şu ifadeleri kullandı:Başbakan Merz, "Ayrıca Alman hükümeti, İsrail hükümetinden Batı Şeria'nın ilhakına yönelik başka adımlar atmamasını acilen talep etmektedir." ifadesini kullandı.

