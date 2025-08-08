https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/akomdan-istanbul-uyarisi-saganak-yagislarin-bitisi-icin-saat-verdi-1098441441.html
AKOM’dan İstanbul uyarısı: Sağanak yağışın bitişi için saat verdi
AKOM’dan İstanbul uyarısı: Sağanak yağışın bitişi için saat verdi
Sputnik Türkiye
İBB AKOM, İstanbul’da Çarşamba gününden bu yana etkili olan sağanak yağışların akşam saatlerinde kenti terk edeceğini açıkladı. Hafta sonu itibarıyla güneşli... 08.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-08T10:52+0300
2025-08-08T10:52+0300
2025-08-08T10:53+0300
türki̇ye
akom
i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
çarşamba
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
meteoroloji
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088798518_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5ab427b025cf0d0e61d495996d567107.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Çarşamba gününden beri süren aralıklı sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren sona ereceğini bildirdi.Açıklamada, “Hafta sonu (Cumartesi) itibarıyla güneşli yaz günlerinin tekrardan yaşanmaya devam edeceği” vurgulandı.AKOM verilerine göre, hafta boyunca kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli (20-50 km/s) esmesi beklenen rüzgar, sıcaklıkların aşırı yükselmesini engelleyecek. Buna rağmen gündüz sıcaklıkları 30-33°C aralığında seyredecek.Meteoroloji’den İstanbul 5 günlük hava tahminiMeteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul’un 5 günlük hava durumu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/meteorolojiden-pes-pese-uyarilar-semsiyenizi-almadan-cikmayin-1098433802.html
türki̇ye
çarşamba
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088798518_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_652e028cb5071cd724355a493e94c87a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
akom sağanak yağış, i̇stanbul hava durumu, sağanak ne zaman bitecek, akom açıklaması, meteoroloji i̇stanbul tahmini, poyraz rüzgarı, i̇stanbul sıcaklık, i̇stanbul sağanak, i̇stanbul sıcaklık, akom son dakika, meteoroloji son dakika, meteoroloji i̇stanbul hava durumu
akom sağanak yağış, i̇stanbul hava durumu, sağanak ne zaman bitecek, akom açıklaması, meteoroloji i̇stanbul tahmini, poyraz rüzgarı, i̇stanbul sıcaklık, i̇stanbul sağanak, i̇stanbul sıcaklık, akom son dakika, meteoroloji son dakika, meteoroloji i̇stanbul hava durumu
AKOM’dan İstanbul uyarısı: Sağanak yağışın bitişi için saat verdi
10:52 08.08.2025 (güncellendi: 10:53 08.08.2025)
İBB AKOM, İstanbul’da Çarşamba gününden bu yana etkili olan sağanak yağışların akşam saatlerinde kenti terk edeceğini açıkladı. Hafta sonu itibarıyla güneşli yaz günleri geri dönecek. Sıcaklıklar 30-33 derece aralığında olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Çarşamba gününden beri süren aralıklı sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren sona ereceğini bildirdi.
Açıklamada, “Hafta sonu (Cumartesi) itibarıyla güneşli yaz günlerinin tekrardan yaşanmaya devam edeceği” vurgulandı.
AKOM verilerine göre, hafta boyunca kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli (20-50 km/s) esmesi beklenen rüzgar, sıcaklıkların aşırı yükselmesini engelleyecek. Buna rağmen gündüz sıcaklıkları 30-33°C aralığında seyredecek.
Meteoroloji’den İstanbul 5 günlük hava tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul’un 5 günlük hava durumu:
Bugün:
Hafif yağmurlu, aralıklı güneşli, 32°C
Yarın:
Açık, güneşli, 32°C
10 Ağustos Pazar:
Açık, güneşli, 33°C
11 Ağustos Pazartesi:
Açık, güneşli, 32°C
12 Ağustos Salı:
Açık, güneşli, 31°C