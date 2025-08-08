https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/akomdan-istanbul-uyarisi-saganak-yagislarin-bitisi-icin-saat-verdi-1098441441.html

AKOM’dan İstanbul uyarısı: Sağanak yağışın bitişi için saat verdi

AKOM’dan İstanbul uyarısı: Sağanak yağışın bitişi için saat verdi

İBB AKOM, İstanbul’da Çarşamba gününden bu yana etkili olan sağanak yağışların akşam saatlerinde kenti terk edeceğini açıkladı. Hafta sonu itibarıyla güneşli... 08.08.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Çarşamba gününden beri süren aralıklı sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren sona ereceğini bildirdi.Açıklamada, “Hafta sonu (Cumartesi) itibarıyla güneşli yaz günlerinin tekrardan yaşanmaya devam edeceği” vurgulandı.AKOM verilerine göre, hafta boyunca kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli (20-50 km/s) esmesi beklenen rüzgar, sıcaklıkların aşırı yükselmesini engelleyecek. Buna rağmen gündüz sıcaklıkları 30-33°C aralığında seyredecek.Meteoroloji’den İstanbul 5 günlük hava tahminiMeteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul’un 5 günlük hava durumu:

