Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/akomdan-istanbul-uyarisi-saganak-yagislarin-bitisi-icin-saat-verdi-1098441441.html
AKOM’dan İstanbul uyarısı: Sağanak yağışın bitişi için saat verdi
AKOM’dan İstanbul uyarısı: Sağanak yağışın bitişi için saat verdi
Sputnik Türkiye
İBB AKOM, İstanbul’da Çarşamba gününden bu yana etkili olan sağanak yağışların akşam saatlerinde kenti terk edeceğini açıkladı. Hafta sonu itibarıyla güneşli... 08.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-08T10:52+0300
2025-08-08T10:53+0300
türki̇ye
akom
i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
çarşamba
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
meteoroloji
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088798518_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5ab427b025cf0d0e61d495996d567107.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Çarşamba gününden beri süren aralıklı sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren sona ereceğini bildirdi.Açıklamada, “Hafta sonu (Cumartesi) itibarıyla güneşli yaz günlerinin tekrardan yaşanmaya devam edeceği” vurgulandı.AKOM verilerine göre, hafta boyunca kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli (20-50 km/s) esmesi beklenen rüzgar, sıcaklıkların aşırı yükselmesini engelleyecek. Buna rağmen gündüz sıcaklıkları 30-33°C aralığında seyredecek.Meteoroloji’den İstanbul 5 günlük hava tahminiMeteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul’un 5 günlük hava durumu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/meteorolojiden-pes-pese-uyarilar-semsiyenizi-almadan-cikmayin-1098433802.html
türki̇ye
çarşamba
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088798518_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_652e028cb5071cd724355a493e94c87a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akom sağanak yağış, i̇stanbul hava durumu, sağanak ne zaman bitecek, akom açıklaması, meteoroloji i̇stanbul tahmini, poyraz rüzgarı, i̇stanbul sıcaklık, i̇stanbul sağanak, i̇stanbul sıcaklık, akom son dakika, meteoroloji son dakika, meteoroloji i̇stanbul hava durumu
akom sağanak yağış, i̇stanbul hava durumu, sağanak ne zaman bitecek, akom açıklaması, meteoroloji i̇stanbul tahmini, poyraz rüzgarı, i̇stanbul sıcaklık, i̇stanbul sağanak, i̇stanbul sıcaklık, akom son dakika, meteoroloji son dakika, meteoroloji i̇stanbul hava durumu

AKOM’dan İstanbul uyarısı: Sağanak yağışın bitişi için saat verdi

10:52 08.08.2025 (güncellendi: 10:53 08.08.2025)
© AAMeteoroloji
Meteoroloji - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2025
© AA
Abone ol
İBB AKOM, İstanbul’da Çarşamba gününden bu yana etkili olan sağanak yağışların akşam saatlerinde kenti terk edeceğini açıkladı. Hafta sonu itibarıyla güneşli yaz günleri geri dönecek. Sıcaklıklar 30-33 derece aralığında olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Çarşamba gününden beri süren aralıklı sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren sona ereceğini bildirdi.
Açıklamada, “Hafta sonu (Cumartesi) itibarıyla güneşli yaz günlerinin tekrardan yaşanmaya devam edeceği” vurgulandı.
AKOM verilerine göre, hafta boyunca kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli (20-50 km/s) esmesi beklenen rüzgar, sıcaklıkların aşırı yükselmesini engelleyecek. Buna rağmen gündüz sıcaklıkları 30-33°C aralığında seyredecek.

Meteoroloji’den İstanbul 5 günlük hava tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul’un 5 günlük hava durumu:
Bugün: Hafif yağmurlu, aralıklı güneşli, 32°C
Yarın: Açık, güneşli, 32°C
10 Ağustos Pazar: Açık, güneşli, 33°C
11 Ağustos Pazartesi: Açık, güneşli, 32°C
12 Ağustos Salı: Açık, güneşli, 31°C
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2025
YAŞAM
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Şemsiyenizi almadan çıkmayın
06:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала