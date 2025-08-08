Türkiye
Ahmet Hakan: Yok mu BTK adına konuşacak bir yetkili?
Ahmet Hakan: Yok mu BTK adına konuşacak bir yetkili?
Ahmet Hakan, "Yok mu BTK adına konuşacak bir yetkili" dedi ve BTK yetkililerine seslendi. Ahmet Hakan "BTK yetkilileri ne yapıyor? Ne yapacaklar? Fısıltı...
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, sahte diploma olayını köşesine taşıdı bugün ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkililerine seslendi:Ahmet Hakan, BTK bugün konuşmayacaksa ne zaman konuşacak dedi ve şunları ekledi:
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
© Fotoğraf : YouTube
Ahmet Hakan, "Yok mu BTK adına konuşacak bir yetkili" dedi ve BTK yetkililerine seslendi. Ahmet Hakan "BTK yetkilileri ne yapıyor? Ne yapacaklar? Fısıltı halinde konuşuyorlar" dedi.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, sahte diploma olayını köşesine taşıdı bugün ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkililerine seslendi:
Ahmet Hakan, BTK bugün konuşmayacaksa ne zaman konuşacak dedi ve şunları ekledi:
"Türkiye, günlerdir sahte diploma olayıyla çalkalanıyor. Herkes en yüksek sesle konuya dalmış durumda. İyi niyetli sorgulayıcılar bağırıyor. Psikolojik harp taktikleri uygulayanlar bağırıyor. FETÖ’sü METÖ’sü tam saha pres uygulayarak bağırıyor. Siyasi muhalefet için fırsat yakaladıklarını düşünenler bağırıyor. Gerçeklere yalanlar katarak kafa karıştırmak isteyenler bağırıyor. Buna karşılık BTK yetkilileri ne yapıyor? Ne yapacaklar? Fısıltı halinde konuşuyorlar. Karşı tarafın çıkardığı sesin yüzde birini bile çıkarmıyorlar. Çıkıp gürül gürül konuşmak yerine... “Aman ismimizi vermeyin” falan diye çırpınıyorlar. Kısacası yaptıkları tam olarak maslahatı idare. Susulması gereken zamanda susmak ne kadar önemliyse... Konuşulması gereken zamanda konuşmak da o kadar önemlidir. BTK, bugün konuşmayacaksa ne zaman konuşacak? BTK’YA YEDİ KISA, BASİT VE NET SORU - SORU BİR: Bütün bu olup bitenlerde BTK’nın hiç sorumluluğu yok mu? SORU İKİ: BTK, “Bir güvenlik açığı yoktu” diyebiliyor mu? SORU ÜÇ: BTK’nın temel yaklaşımı, “Her şey dört dörtlüktü, buna rağmen bunlar oldu” şeklinde mi? SORU DÖRT: BTK başkanının sahte e-imzasının çıkarılmasına cüret edilmesi normal mi? SORU BEŞ: Bir zafiyet var mıydı? Varsa nerelerde vardı?SORU ALTI: “Bir zafiyet yoktu” deniliyorsa... Yeni sahtekarlık girişimleri de kaçınılmaz olmuyor mu? SORU YEDİ: Bu olay ortaya çıktıktan sonra BTK, hangi önlemleri almak zorunda kaldı?"
YÖK, 'diplomasız 400 akademisyen' iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacak: 'Temelsiz ve spekülatif paylaşımlar'
Dün, 17:59
