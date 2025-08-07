https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/yok-diplomasiz-400-akademisyen-iddialariyla-ilgili-suc-duyurusunda-bulunacak-temelsiz-ve-spekulatif-1098429699.html

YÖK, 'diplomasız 400 akademisyen' iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacak: 'Temelsiz ve spekülatif paylaşımlar'

YÖK, 'diplomasız 400 akademisyen' iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacak: 'Temelsiz ve spekülatif paylaşımlar'

YÖK, 'sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarını yalanladı, iddiayı ortaya atan ve yaymaya devam edenlerle ilgili suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu. 07.08.2025, Sputnik Türkiye

türki̇ye

yükseköğretim kurulu (yök)

yök

sahte diploma

Sahte diploma çetesiyle ilgili soruşturma sürerken Yükseköğretim Kurulu, 'sahte diplomaya sahip 400 akademisyen' olduğu iddialarını yalanladı. Asılsız haber ve paylaşımlar yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtilirken yapılan açıklamada, "Gerçek dışı bu iddialarla ilgili DMM, bahsi geçen şüphelilerden hiçbirinin akademisyen olarak Türkiye’deki üniversitelerde görev yapmadığını kamuoyuna duyurmuştu. Buna rağmen asılsız iddialar devam etmektedir" denildi. Bilim insanlarımızı değersizleştirmeye yönelik vurgusu YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yükseköğretim kurumlarımızı ve güzide bilim insanlarımızı değersizleştirmeye yönelik “sahte diplomaya sahip 400 akademisyen olduğu” şeklinde temelsiz ve spekülatif paylaşımlar yapılmaktadır. Gerçek dışı bu iddialarla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bahsi geçen şüphelilerden hiçbirinin akademisyen olarak Türkiye’deki üniversitelerde görev yapmadığını kamuoyuna duyurmuştu. Buna rağmen asılsız iddialar devam etmektedir. Yükseköğretim kurumlarımız ve bilim insanlarımız ülkemizin onur kaynağıdır ve onlara olan güveni zedelemeye çalışmak gençlerimizin yarınlarına karşı yapılacak en büyük kötülüktür. Kurulumuza, üniversitelerimize ve öğrencilerimizin geleceği olan yükseköğretim sistemimize yönelik sürdürülen yıpratma ve itibarsızlaştırma çalışmalarına izin vermeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Söz konusu asılsız iddiaları ortaya atan ve yaymaya devam eden kişi ve kurumlar hakkında bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Bundan sonra da asılsız haber ve paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

türki̇ye

