Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/sahte-diploma-cetesi-sorusturmasinda-yeni-detaylar-ortaya-cikiyor-parayi-alamayinca-kaydi-sildiler-1098400779.html
Sahte diploma çetesi soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor: Parayı alamayınca kaydı sildiler
Sahte diploma çetesi soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor: Parayı alamayınca kaydı sildiler
Sputnik Türkiye
Sahte diploma çetesine yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Çeteden para karşılığı diploma almak için anlaşan bir kişinin, 'zamlı fiyatı'... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T14:20+0300
2025-08-06T14:20+0300
türki̇ye
ankara
ösym
sahte diploma
soruşturma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098362081_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_889676dc9d6ee090792a5eb343803e65.jpg
Kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarını taklit ederek sahte diploma, sertifika, ehliyet çıkaran ve bununla birlikte birçok işlem gerçekleştiren sahte diploma çetesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Hazırlanan iddianamede ise ilginç detaylar ortaya çıkıyor. Çeteyle anlaşan bir kişinin kayıtlara Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği'nden mezun olarak geçirildiği ama parada anlaşmazlık çıkınca kaydın silindiği belirlendi. Parada anlaşamayınca diplomaları sistemden sildilerEkoltv'nin haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarını taklit ederek, kurumlara ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sahte üniversite mezuniyet, sürücü ve birçok alanda belge düzenleyenlerin hakkında dava açıldı. Başsavcılık tarafından şüpheliler hakkında 'ÖSYM Kanunu'na muhalefet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Bilişim sistemine girme', 'Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçlarından 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezaları talep edilirken iddianameden detaylar da ortaya çıkıyor. Bu kapsamda sahte diploma, sertifika ve belge düzenleyen çetenin 100 bin ile 500 bin arasında değişen ücrette anlaşamadığı kişilerin diplomasını sistemden sildiği öğrenildi.Diplomayı önce verdiler sonra sildilerSosyal medya üzerinden 'Diploma verilir' ilanı gördüğünü ve iletişime geçtiğini anlatan şüpheli Yusuf Algan Çelik, kendisiyle Oğuz isimli kişinin görüştüğünü ve kendisine depremde vefat eden vatandaşların mezuniyet bilgilerinin silinerek başkalarının kaydının yapıldığı bilgisini verdiğini aktararak, "2 yıllık turist rehberlik diploması talep ettim. Bana bu bölüm 4 yıllık ve ücreti 200 bin denildi. Kimlik bilgilerimi gönderdim. Ücreti 500 bin liraya çıkardığını söyledi. Bana YÖK'ten PDF gönderdi. Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği 2016 mezun kaydım görünüyordu fakat parada anlaşamadığımız için bir süre sonra kaydım silindi"Önce yanlış diploma yüklediler 'itiraz' üzerine düzelttilerİddianamede yer alan bir diğer şüpheli Nursel Tanju, 2023 yılında bir sosyal medya hesabında hosteslik, zabıtalık, silahlı güvenlik ve birçok alanda sertifika verildiğini görmesi üzerine burayla iletişime geçtiğini ifade ederek, "Hostes veya özel güvenlik görevlisi olmak istediğimi söyledim. Bunun için bana lise diploması alman gerekir dediler. 70-80 bin arası para talep edildi. Bu parayı gönderdim. Sonrasında online eğitimler verildi. Bana gönderilen linklerle sınavlara girdim. Bunun sonucunda e-devlet üzerinden Tıbbi Sekreterlik mezuniyeti yüklendi. Buna itiraz edip talebim olan lise diplomasını sisteme yüklettim" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/sahte-diploma-olayindaki-unlu-psikologun-ifadesi-ortaya-cikti-lise-diplomasi-yetti-80-bin-liraya-1098388429.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098362081_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fab93920a807626fb63f590f310e7a30.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara, ösym, sahte diploma, soruşturma
ankara, ösym, sahte diploma, soruşturma

Sahte diploma çetesi soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor: Parayı alamayınca kaydı sildiler

14:20 06.08.2025
© AADiploma
Diploma - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
© AA
Abone ol
Sahte diploma çetesine yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Çeteden para karşılığı diploma almak için anlaşan bir kişinin, 'zamlı fiyatı' ödemeyince sistemdeki kaydının silindiği ortaya çıktı.
Kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarını taklit ederek sahte diploma, sertifika, ehliyet çıkaran ve bununla birlikte birçok işlem gerçekleştiren sahte diploma çetesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Hazırlanan iddianamede ise ilginç detaylar ortaya çıkıyor. Çeteyle anlaşan bir kişinin kayıtlara Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği'nden mezun olarak geçirildiği ama parada anlaşmazlık çıkınca kaydın silindiği belirlendi.

Parada anlaşamayınca diplomaları sistemden sildiler

Ekoltv'nin haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarını taklit ederek, kurumlara ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sahte üniversite mezuniyet, sürücü ve birçok alanda belge düzenleyenlerin hakkında dava açıldı. Başsavcılık tarafından şüpheliler hakkında 'ÖSYM Kanunu'na muhalefet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Bilişim sistemine girme', 'Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçlarından 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezaları talep edilirken iddianameden detaylar da ortaya çıkıyor. Bu kapsamda sahte diploma, sertifika ve belge düzenleyen çetenin 100 bin ile 500 bin arasında değişen ücrette anlaşamadığı kişilerin diplomasını sistemden sildiği öğrenildi.

Diplomayı önce verdiler sonra sildiler

Sosyal medya üzerinden 'Diploma verilir' ilanı gördüğünü ve iletişime geçtiğini anlatan şüpheli Yusuf Algan Çelik, kendisiyle Oğuz isimli kişinin görüştüğünü ve kendisine depremde vefat eden vatandaşların mezuniyet bilgilerinin silinerek başkalarının kaydının yapıldığı bilgisini verdiğini aktararak, "2 yıllık turist rehberlik diploması talep ettim. Bana bu bölüm 4 yıllık ve ücreti 200 bin denildi. Kimlik bilgilerimi gönderdim. Ücreti 500 bin liraya çıkardığını söyledi. Bana YÖK'ten PDF gönderdi. Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği 2016 mezun kaydım görünüyordu fakat parada anlaşamadığımız için bir süre sonra kaydım silindi"

Önce yanlış diploma yüklediler 'itiraz' üzerine düzelttiler

İddianamede yer alan bir diğer şüpheli Nursel Tanju, 2023 yılında bir sosyal medya hesabında hosteslik, zabıtalık, silahlı güvenlik ve birçok alanda sertifika verildiğini görmesi üzerine burayla iletişime geçtiğini ifade ederek, "Hostes veya özel güvenlik görevlisi olmak istediğimi söyledim. Bunun için bana lise diploması alman gerekir dediler. 70-80 bin arası para talep edildi. Bu parayı gönderdim. Sonrasında online eğitimler verildi. Bana gönderilen linklerle sınavlara girdim. Bunun sonucunda e-devlet üzerinden Tıbbi Sekreterlik mezuniyeti yüklendi. Buna itiraz edip talebim olan lise diplomasını sisteme yüklettim" ifadelerini kullandı.
Volkan Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
TÜRKİYE
Sahte diploma olayındaki ünlü psikoloğun ifadesi ortaya çıktı: Lise diploması yetti, 80 bin liraya anlaşmış
09:54

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала