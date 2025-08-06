https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/sahte-diploma-cetesi-sorusturmasinda-yeni-detaylar-ortaya-cikiyor-parayi-alamayinca-kaydi-sildiler-1098400779.html

Sahte diploma çetesi soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor: Parayı alamayınca kaydı sildiler

Sahte diploma çetesi soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor: Parayı alamayınca kaydı sildiler

Sputnik Türkiye

Sahte diploma çetesine yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Çeteden para karşılığı diploma almak için anlaşan bir kişinin, 'zamlı fiyatı'... 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T14:20+0300

2025-08-06T14:20+0300

2025-08-06T14:20+0300

türki̇ye

ankara

ösym

sahte diploma

soruşturma

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Kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarını taklit ederek sahte diploma, sertifika, ehliyet çıkaran ve bununla birlikte birçok işlem gerçekleştiren sahte diploma çetesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Hazırlanan iddianamede ise ilginç detaylar ortaya çıkıyor. Çeteyle anlaşan bir kişinin kayıtlara Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği'nden mezun olarak geçirildiği ama parada anlaşmazlık çıkınca kaydın silindiği belirlendi. Parada anlaşamayınca diplomaları sistemden sildilerEkoltv'nin haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarını taklit ederek, kurumlara ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sahte üniversite mezuniyet, sürücü ve birçok alanda belge düzenleyenlerin hakkında dava açıldı. Başsavcılık tarafından şüpheliler hakkında 'ÖSYM Kanunu'na muhalefet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Bilişim sistemine girme', 'Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçlarından 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezaları talep edilirken iddianameden detaylar da ortaya çıkıyor. Bu kapsamda sahte diploma, sertifika ve belge düzenleyen çetenin 100 bin ile 500 bin arasında değişen ücrette anlaşamadığı kişilerin diplomasını sistemden sildiği öğrenildi.Diplomayı önce verdiler sonra sildilerSosyal medya üzerinden 'Diploma verilir' ilanı gördüğünü ve iletişime geçtiğini anlatan şüpheli Yusuf Algan Çelik, kendisiyle Oğuz isimli kişinin görüştüğünü ve kendisine depremde vefat eden vatandaşların mezuniyet bilgilerinin silinerek başkalarının kaydının yapıldığı bilgisini verdiğini aktararak, "2 yıllık turist rehberlik diploması talep ettim. Bana bu bölüm 4 yıllık ve ücreti 200 bin denildi. Kimlik bilgilerimi gönderdim. Ücreti 500 bin liraya çıkardığını söyledi. Bana YÖK'ten PDF gönderdi. Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği 2016 mezun kaydım görünüyordu fakat parada anlaşamadığımız için bir süre sonra kaydım silindi"Önce yanlış diploma yüklediler 'itiraz' üzerine düzelttilerİddianamede yer alan bir diğer şüpheli Nursel Tanju, 2023 yılında bir sosyal medya hesabında hosteslik, zabıtalık, silahlı güvenlik ve birçok alanda sertifika verildiğini görmesi üzerine burayla iletişime geçtiğini ifade ederek, "Hostes veya özel güvenlik görevlisi olmak istediğimi söyledim. Bunun için bana lise diploması alman gerekir dediler. 70-80 bin arası para talep edildi. Bu parayı gönderdim. Sonrasında online eğitimler verildi. Bana gönderilen linklerle sınavlara girdim. Bunun sonucunda e-devlet üzerinden Tıbbi Sekreterlik mezuniyeti yüklendi. Buna itiraz edip talebim olan lise diplomasını sisteme yüklettim" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/sahte-diploma-olayindaki-unlu-psikologun-ifadesi-ortaya-cikti-lise-diplomasi-yetti-80-bin-liraya-1098388429.html

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