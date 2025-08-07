Trump: Putin'e 'Zelenskiy şartı' koşmadım
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisEl presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Finlandia en 2018
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Abone ol
Putin ve Trump'ın önümüzdeki hafta görüşmesi için hazırlıklara başlanırken ABD Başkanı'nın olası zirveye dair açıklama geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek için Rus lidere önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le bir araya gelmesini şart koşmadığını belirtti.
Trump, Putin Zelenskiy'le görüşme niyetinde olmasa bile Rus liderle bir araya gelmeye hazır olduğunu söyledi.
ABD Başkanı, Cuma günü Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıklanma olasılığına ilişkin bir soruya ise, bunun Rusya yönetimine bağlı olduğu yanıtını verdi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, basın mensuplarına açıklamasında, Rusya ve ABD’nin iki lider arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
Görüşmesinin yapılacağı yerin kararlaştırıldığını ve daha sonra duyurulacağını söyleyen Rus yetkili, “Şimdi Amerikalı meslektaşlarımızla birlikte somut konular üzerinde çalışmaya başlıyoruz” demişti.
Trump, Putin Zelenskiy'le görüşme niyetinde olmasa bile Rus liderle bir araya gelmeye hazır olduğunu söyledi.
ABD Başkanı, Cuma günü Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıklanma olasılığına ilişkin bir soruya ise, bunun Rusya yönetimine bağlı olduğu yanıtını verdi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, basın mensuplarına açıklamasında, Rusya ve ABD’nin iki lider arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
Görüşmesinin yapılacağı yerin kararlaştırıldığını ve daha sonra duyurulacağını söyleyen Rus yetkili, “Şimdi Amerikalı meslektaşlarımızla birlikte somut konular üzerinde çalışmaya başlıyoruz” demişti.
Putin-Trump görüşmesinin için kıstas olarak önümüzdeki haftanın belirlendiğini söyleyen Uşakov, “Ancak hazırlıkların kaç gün süreceğini söylemek zor. Ancak toplantının önümüzdeki hafta yapılması seçeneği değerlendirildi ve bu seçenek konusunda oldukça olumluyuz” diye eklemişti.