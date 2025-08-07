Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/trump-putine-zelenskiy-sarti-kosmadim-1098432122.html
Trump: Putin'e 'Zelenskiy şartı' koşmadım
Trump: Putin'e 'Zelenskiy şartı' koşmadım
Sputnik Türkiye
Putin ve Trump'ın önümüzdeki hafta görüşmesi için hazırlıklara başlanırken ABD Başkanı'nın olası zirveye dair açıklama geldi. 07.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-07T23:43+0300
2025-08-07T23:43+0300
dünya
haberler
yuriy uşakov
rusya
ukrayna
abd
vladimir putin
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0d/1093631538_0:0:3464:1949_1920x0_80_0_0_37f462951fa40389b5ea5df0f83a8772.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek için Rus lidere önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le bir araya gelmesini şart koşmadığını belirtti.Trump, Putin Zelenskiy'le görüşme niyetinde olmasa bile Rus liderle bir araya gelmeye hazır olduğunu söyledi.ABD Başkanı, Cuma günü Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıklanma olasılığına ilişkin bir soruya ise, bunun Rusya yönetimine bağlı olduğu yanıtını verdi.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, basın mensuplarına açıklamasında, Rusya ve ABD’nin iki lider arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.Görüşmesinin yapılacağı yerin kararlaştırıldığını ve daha sonra duyurulacağını söyleyen Rus yetkili, “Şimdi Amerikalı meslektaşlarımızla birlikte somut konular üzerinde çalışmaya başlıyoruz” demişti.Putin-Trump görüşmesinin için kıstas olarak önümüzdeki haftanın belirlendiğini söyleyen Uşakov, “Ancak hazırlıkların kaç gün süreceğini söylemek zor. Ancak toplantının önümüzdeki hafta yapılması seçeneği değerlendirildi ve bu seçenek konusunda oldukça olumluyuz” diye eklemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/putin-trumpla-gorusmek-icin-en-uygun-yerlerden-biri-birlesik-arap-emirlikleri-1098425641.html
rusya
ukrayna
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0d/1093631538_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_f8787d4e07502e2e0d06ab394a7d3be2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, yuriy uşakov, rusya, ukrayna, abd, vladimir putin, donald trump
haberler, yuriy uşakov, rusya, ukrayna, abd, vladimir putin, donald trump

Trump: Putin'e 'Zelenskiy şartı' koşmadım

23:43 07.08.2025
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisEl presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Finlandia en 2018
El presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Finlandia en 2018 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Abone ol
Putin ve Trump'ın önümüzdeki hafta görüşmesi için hazırlıklara başlanırken ABD Başkanı'nın olası zirveye dair açıklama geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek için Rus lidere önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le bir araya gelmesini şart koşmadığını belirtti.

Trump, Putin Zelenskiy'le görüşme niyetinde olmasa bile Rus liderle bir araya gelmeye hazır olduğunu söyledi.

ABD Başkanı, Cuma günü Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıklanma olasılığına ilişkin bir soruya ise, bunun Rusya yönetimine bağlı olduğu yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, basın mensuplarına açıklamasında, Rusya ve ABD’nin iki lider arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Görüşmesinin yapılacağı yerin kararlaştırıldığını ve daha sonra duyurulacağını söyleyen Rus yetkili, “Şimdi Amerikalı meslektaşlarımızla birlikte somut konular üzerinde çalışmaya başlıyoruz” demişti.
Putin-Trump görüşmesinin için kıstas olarak önümüzdeki haftanın belirlendiğini söyleyen Uşakov, “Ancak hazırlıkların kaç gün süreceğini söylemek zor. Ancak toplantının önümüzdeki hafta yapılması seçeneği değerlendirildi ve bu seçenek konusunda oldukça olumluyuz” diye eklemişti.
Cuộc gặp của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Helsinki - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2025
DÜNYA
Putin: Trump'la görüşmek için en uygun yerlerden biri Birleşik Arap Emirlikleri
15:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала