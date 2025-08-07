https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/trump-putine-zelenskiy-sarti-kosmadim-1098432122.html

Trump: Putin'e 'Zelenskiy şartı' koşmadım

Trump: Putin'e 'Zelenskiy şartı' koşmadım

Sputnik Türkiye

Putin ve Trump'ın önümüzdeki hafta görüşmesi için hazırlıklara başlanırken ABD Başkanı'nın olası zirveye dair açıklama geldi. 07.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-07T23:43+0300

2025-08-07T23:43+0300

2025-08-07T23:43+0300

dünya

haberler

yuriy uşakov

rusya

ukrayna

abd

vladimir putin

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0d/1093631538_0:0:3464:1949_1920x0_80_0_0_37f462951fa40389b5ea5df0f83a8772.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek için Rus lidere önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le bir araya gelmesini şart koşmadığını belirtti.Trump, Putin Zelenskiy'le görüşme niyetinde olmasa bile Rus liderle bir araya gelmeye hazır olduğunu söyledi.ABD Başkanı, Cuma günü Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıklanma olasılığına ilişkin bir soruya ise, bunun Rusya yönetimine bağlı olduğu yanıtını verdi.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, basın mensuplarına açıklamasında, Rusya ve ABD’nin iki lider arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.Görüşmesinin yapılacağı yerin kararlaştırıldığını ve daha sonra duyurulacağını söyleyen Rus yetkili, “Şimdi Amerikalı meslektaşlarımızla birlikte somut konular üzerinde çalışmaya başlıyoruz” demişti.Putin-Trump görüşmesinin için kıstas olarak önümüzdeki haftanın belirlendiğini söyleyen Uşakov, “Ancak hazırlıkların kaç gün süreceğini söylemek zor. Ancak toplantının önümüzdeki hafta yapılması seçeneği değerlendirildi ve bu seçenek konusunda oldukça olumluyuz” diye eklemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/putin-trumpla-gorusmek-icin-en-uygun-yerlerden-biri-birlesik-arap-emirlikleri-1098425641.html

rusya

ukrayna

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, yuriy uşakov, rusya, ukrayna, abd, vladimir putin, donald trump