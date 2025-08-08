ABD: Filistin’i tanıma planımız yok

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/abd-filistini-tanima-planimiz-yok-1098454210.html
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/15/1082985531_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_eda5a4b59e0cb41e82cc7bdaf9606316.jpg
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Chevening House’ta gerçekleştirdiği görüşmede, ABD’nin Filistin devletini tanıma gibi bir planı olmadığını açıkladı. Vance, Gazze’deki insani krize çözüm bulmak için ABD Başkanı Donald Trump liderliğinde yoğun çaba harcandığını söyledi.'İsrail-Gazze krizinde önceliğimiz: Hamas’ın tehdit oluşturmasını engellemek'Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan JD Vance, “Filistin’i tanıma planımız yok. Orada işlevsel bir hükümet bulunmadığı sürece tanımanın anlamı ne olur, bilmiyoruz” ifadelerini kullandı. Vance, Trump’ın Gazze’deki insani dramdan büyük ölçüde etkilendiğini ve iki öncelikleri olduğunu belirtti:'Gazze’ye yardım i̇çin her saat görüşme yapıyoruz'Vance, ABD’nin Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için son 24 saatte bile çok sayıda diplomatik görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. “Trump ve ekibi, Gazze’ye daha fazla yardım ulaştırmak ve Hamas’ı tehdit olmaktan çıkarmak için yoğun çalışıyor” diyen Vance, bu çabaların devam edeceğini belirtti.İngiltere ile farklılıklar: Hedef ortak, yöntemler farklıABD ve İngiltere arasında bazı yaklaşım farklılıkları olabileceğine dikkat çeken Vance, “Bu krizi çözmek kolay değil ama ortak hedefimiz bu. Yöntem konusunda anlaşmazlıklar yaşanabilir” dedi.İngiltere'nin Filistin’i tanıma kararına doğrudan karşı çıkmayan Vance, bu tür kararların her ülkenin kendi egemen kararı olduğunu ifade etti.Lammy: İsrail’in Gazze kararı endişe vericiİngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Gazze’deki ateşkes ihtiyacını ve esirlerin serbest bırakılmasını savunduklarını vurguladı. Lammy, İsrail Güvenlik Kabinesi’nin son kararının endişe verici olduğunu belirtti. “Gazze’de yaşanan insani acılardan derin endişe duyuyoruz” diyen Lammy, İngiltere’nin bu konuda aktif diplomatik çabalarını sürdüreceğini ifade etti.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Chevening House’ta gerçekleştirdiği görüşmede, ABD’nin Filistin devletini tanıma gibi bir planı olmadığını açıkladı. Vance, Gazze’deki insani krize çözüm bulmak için ABD Başkanı Donald Trump liderliğinde yoğun çaba harcandığını söyledi.
'İsrail-Gazze krizinde önceliğimiz: Hamas’ın tehdit oluşturmasını engellemek'
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan JD Vance, “Filistin’i tanıma planımız yok. Orada işlevsel bir hükümet bulunmadığı sürece tanımanın anlamı ne olur, bilmiyoruz” ifadelerini kullandı. Vance, Trump’ın Gazze’deki insani dramdan büyük ölçüde etkilendiğini ve iki öncelikleri olduğunu belirtti:
1.Hamas’ın
sivillere saldırmasının kalıcı olarak önlenmesi,
2.Gazze’deki insani felaketin giderilmesi
.
'Gazze’ye yardım i̇çin her saat görüşme yapıyoruz'
Vance, ABD’nin Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için son 24 saatte bile çok sayıda diplomatik görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. “Trump ve ekibi, Gazze’ye daha fazla yardım ulaştırmak ve Hamas’ı tehdit olmaktan çıkarmak için yoğun çalışıyor” diyen Vance, bu çabaların devam edeceğini belirtti.
İngiltere ile farklılıklar: Hedef ortak, yöntemler farklı
ABD ve İngiltere arasında bazı yaklaşım farklılıkları olabileceğine dikkat çeken Vance, “Bu krizi çözmek kolay değil ama ortak hedefimiz bu. Yöntem konusunda anlaşmazlıklar yaşanabilir” dedi.
İngiltere'nin Filistin’i tanıma kararına doğrudan karşı çıkmayan Vance, bu tür kararların her ülkenin kendi egemen kararı olduğunu ifade etti.
Lammy: İsrail’in Gazze kararı endişe verici
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Gazze’deki ateşkes ihtiyacını ve esirlerin serbest bırakılmasını savunduklarını vurguladı. Lammy, İsrail Güvenlik Kabinesi’nin son kararının endişe verici olduğunu belirtti. “Gazze’de yaşanan insani acılardan derin endişe duyuyoruz” diyen Lammy, İngiltere’nin bu konuda aktif diplomatik çabalarını sürdüreceğini ifade etti.