Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/21-ozel-okulun-ruhsatini-iptal-edildi-mevzuata-uyulmadi-1098443471.html
21 özel okulun ruhsatını iptal edildi: Mevzuata uyulmadı
21 özel okulun ruhsatını iptal edildi: Mevzuata uyulmadı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullara yönelik yürütülen denetimler neticesinde, mevzuata aykırı durumlar tespit edilen 21 okulun ruhsatı iptal... 08.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-08T12:05+0300
2025-08-08T12:06+0300
türki̇ye
özel okul
milli eğitim bakanlığı (meb)
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/12/1042673216_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_ebcdbd4c7111648be0022bc2f708cbae.jpg
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti.Denetimlerini sürdüren bakanlık, tespit edilen aykırılıklara ilişkin Özel Öğrenim Kurumları Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda işlemler yapıyor.Hayalet öğrenci- devamsızlıkların düzenli takip edilmemesiBaşta hayalet öğrenci olmak üzere, devamsızlıkların düzenli takip edilmemesi, bakanlıkça onaylı ders kitabının kullanılmaması, eğitim ücretlerinde mevzuata uygun davranılmaması, ruhsatta yer alan isim dışında farklı isimlerin kullanılması, izinsiz program kullanımı, yabancı ülke ve millet adlarına kurum tabelalarında veya ilan-reklamlarında yer verilmesi gibi durumlar yakın takibe alındı.Usulsüzlük tespit edildiBu doğrultuda usulsüzlükler tespit edilen okullar hakkında idari işlem başlatıldı.Soruşturmalar kapsamında daha önce usulsüzlükleri nedeniyle 12 özel okulun ruhsatı iptal edilmişti.Bu 12 okula dokuz okul daha eklendi.Böylece geçen mayıs ayından bu yana toplam 21 özel okulun çalışma ruhsatı iptal edilmiş oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/lgs-yerlestirme-sonuclari-aciklandi--1098346750.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/12/1042673216_251:0:1000:562_1920x0_80_0_0_55966a2d8d0c3892979b43251c362e2c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
21 özel okulun ruhsatını iptal edildi
21 özel okulun ruhsatını iptal edildi

21 özel okulun ruhsatını iptal edildi: Mevzuata uyulmadı

12:05 08.08.2025 (güncellendi: 12:06 08.08.2025)
© AAÖzel okul
Özel okul - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2025
© AA
Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullara yönelik yürütülen denetimler neticesinde, mevzuata aykırı durumlar tespit edilen 21 okulun ruhsatı iptal edildi.
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti.
Denetimlerini sürdüren bakanlık, tespit edilen aykırılıklara ilişkin Özel Öğrenim Kurumları Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda işlemler yapıyor.

Hayalet öğrenci- devamsızlıkların düzenli takip edilmemesi

Başta hayalet öğrenci olmak üzere, devamsızlıkların düzenli takip edilmemesi, bakanlıkça onaylı ders kitabının kullanılmaması, eğitim ücretlerinde mevzuata uygun davranılmaması, ruhsatta yer alan isim dışında farklı isimlerin kullanılması, izinsiz program kullanımı, yabancı ülke ve millet adlarına kurum tabelalarında veya ilan-reklamlarında yer verilmesi gibi durumlar yakın takibe alındı.

Usulsüzlük tespit edildi

Bu doğrultuda usulsüzlükler tespit edilen okullar hakkında idari işlem başlatıldı.
Soruşturmalar kapsamında daha önce usulsüzlükleri nedeniyle 12 özel okulun ruhsatı iptal edilmişti.
Bu 12 okula dokuz okul daha eklendi.
Böylece geçen mayıs ayından bu yana toplam 21 özel okulun çalışma ruhsatı iptal edilmiş oldu.
LGS sınav tarihi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
TÜRKİYE
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
4 Ağustos, 11:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала