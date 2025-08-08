https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/21-ozel-okulun-ruhsatini-iptal-edildi-mevzuata-uyulmadi-1098443471.html
21 özel okulun ruhsatını iptal edildi: Mevzuata uyulmadı
21 özel okulun ruhsatını iptal edildi: Mevzuata uyulmadı
08.08.2025
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti.Denetimlerini sürdüren bakanlık, tespit edilen aykırılıklara ilişkin Özel Öğrenim Kurumları Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda işlemler yapıyor.Hayalet öğrenci- devamsızlıkların düzenli takip edilmemesiBaşta hayalet öğrenci olmak üzere, devamsızlıkların düzenli takip edilmemesi, bakanlıkça onaylı ders kitabının kullanılmaması, eğitim ücretlerinde mevzuata uygun davranılmaması, ruhsatta yer alan isim dışında farklı isimlerin kullanılması, izinsiz program kullanımı, yabancı ülke ve millet adlarına kurum tabelalarında veya ilan-reklamlarında yer verilmesi gibi durumlar yakın takibe alındı.Usulsüzlük tespit edildiBu doğrultuda usulsüzlükler tespit edilen okullar hakkında idari işlem başlatıldı.Soruşturmalar kapsamında daha önce usulsüzlükleri nedeniyle 12 özel okulun ruhsatı iptal edilmişti.Bu 12 okula dokuz okul daha eklendi.Böylece geçen mayıs ayından bu yana toplam 21 özel okulun çalışma ruhsatı iptal edilmiş oldu.
12:05 08.08.2025 (güncellendi: 12:06 08.08.2025)
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullara yönelik yürütülen denetimler neticesinde, mevzuata aykırı durumlar tespit edilen 21 okulun ruhsatı iptal edildi.
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti.
Denetimlerini sürdüren bakanlık, tespit edilen aykırılıklara ilişkin Özel Öğrenim Kurumları Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda işlemler yapıyor.
Hayalet öğrenci- devamsızlıkların düzenli takip edilmemesi
Başta hayalet öğrenci olmak üzere, devamsızlıkların düzenli takip edilmemesi, bakanlıkça onaylı ders kitabının kullanılmaması, eğitim ücretlerinde mevzuata uygun davranılmaması, ruhsatta yer alan isim dışında farklı isimlerin kullanılması, izinsiz program kullanımı, yabancı ülke ve millet adlarına kurum tabelalarında veya ilan-reklamlarında yer verilmesi gibi durumlar yakın takibe alındı.
Bu doğrultuda usulsüzlükler tespit edilen okullar hakkında idari işlem başlatıldı.
Soruşturmalar kapsamında daha önce usulsüzlükleri nedeniyle 12 özel okulun ruhsatı iptal edilmişti.
Bu 12 okula dokuz okul daha eklendi.
Böylece geçen mayıs ayından bu yana toplam 21 özel okulun çalışma ruhsatı iptal edilmiş oldu.