https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/lgs-yerlestirme-sonuclari-aciklandi--1098346750.html

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

Liselere Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T11:46+0300

2025-08-04T11:46+0300

2025-08-04T12:09+0300

türki̇ye

liseye geçiş sistemi (lgs)

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Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. LGS yerleştirme sonuçlarına ‘https://www.meb.gov.tr/‘ adresinden erişilebiliyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte nakil işlemleri sürecinin de nasıl işleyeceği belli oldu. Milyonlarca öğrenci bekliyordu14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında 1 milyon 4 bin 276 öğrenci, merkezî sınavla öğrenci alan okullar ile yerel yerleştirme için tercihte bulundu. Böylece ilk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 94,3'ü tercihlerine yerleşti.Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 200 bin 25 kontenjanın 191 bin 159'u öğrencilerce tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 95,57 olarak gerçekleşti.Merkezî ve yerel yerleştirmede tercih sırasına göre yerleşme durumu ise şöyle gerçekleşti: Merkezî yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yüzde 90,72'si ilk beş tercihinden birine yerleşti.Yerel yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken öğrencilerin yüzde 95,01'i ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.Kendi illerinde yerleşme oranı yüzde 92,222025 yılı merkezî sınav sonuçlarına göre, tam puan alan öğrencilerin kendi ilinde bir okula yerleşme oranı son 3 yılın en üst seviyesine çıkarak yüzde 40,56 olurken yüzde 5’lik dilimdeki öğrencilerin kendi ilinde bir okula yerleşme oranı ise yüzde 88,07 olarak gerçekleşti.2025 yılı merkezî sınav sonuçlarına göre tüm öğrencilerin kendi illerindeki okullara yerleşme oranı ise yüzde 92,22 olarak gerçekleşti.2025 LGS’de üst dilimde yer alan öğrenciler farklı okul ve illere dengeli şekilde dağıldı2025 yılında tam puan alan öğrenciler 28 farklı ildeki 50 okula, %5’lik dilimdeki öğrenciler 81 ildeki 775 okula, %10’luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki bin 144 okula yerleşti.Nakil işlemleri iki dönemde yapılacakSınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecekler.Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.Nakil süreci nasıl işleyecek?Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 4-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 8 Ağustos’ta açıklanacak.İkinci nakil tercih başvuruları ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1-4 Eylül tarihleri arasında alacak. 5 Eylül’de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

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