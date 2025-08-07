YAŞ Atamaları ve Meclis Komisyonu: Ankara’da son gelişmeler

Genel Kurmay Başkanı’nın görevden alınma ihtimaline yüzde 50 olarak bakılıyordu. Diğer komutanların görev süreleri uzatılınca onun da uzatılır mı diye bir düşünce vardı. Şu anda savaşan bir ordunun komutanları var deniyor. Ana muhalefet partisi lideri eleştiri yaptı, Kara Kuvvetleri’ne gelen komutan için birtakım sözler söyledi ama bunu çok ciddiye alan yok. Eski sisteme dönülmesi konusunda, Kuvvet Komutanlığı’nın Genel Kurmay Başkanlığı’na bağlanması konusunda talepler var. Yapılan atamalar konusunda bir şikayet görmedim.