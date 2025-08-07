YAŞ Atamaları ve Meclis Komisyonu: Ankara’da son gelişmeler
Radyo Sputnik Programcısı İsmet Özçelik ve Radyo Sputnik Muhabiri Osman Nuri Cerit, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu. Özçelik, YAŞ atamalarını değerlendirirken Cerit ise TBMM’deki komisyon görüşmeleri hakkındaki son bilgileri aktardı.
Radyo Sputnik Programcısı İsmet Özçelik, Yüksek Askeri Şura kararlarını ve yapılan atamaları değerlendirdi. Radyo Sputnik Muhabiri Osman Nuri Cerit de TBMM’de toplanan Milli Kardeşlik Dayanışma ve Demokrasi Komsiyonu’nun ilk toplantısındaki izlenimlerini anlattı.
YAŞ kararlarını ve Genel Kurmay Başkanı’nın değişmesi hakkında konuşan Radyo Sputnik Programcısı İsmet Özçelik şunları söyledi:
Genel Kurmay Başkanı’nın görevden alınma ihtimaline yüzde 50 olarak bakılıyordu. Diğer komutanların görev süreleri uzatılınca onun da uzatılır mı diye bir düşünce vardı. Şu anda savaşan bir ordunun komutanları var deniyor. Ana muhalefet partisi lideri eleştiri yaptı, Kara Kuvvetleri’ne gelen komutan için birtakım sözler söyledi ama bunu çok ciddiye alan yok. Eski sisteme dönülmesi konusunda, Kuvvet Komutanlığı’nın Genel Kurmay Başkanlığı’na bağlanması konusunda talepler var. Yapılan atamalar konusunda bir şikayet görmedim.
NATO’dan çıkılması gerektiğini savunan Özçelik, konuşmasını şöyle sonlandırdı:
15 Temmuz’dan sonra bu karar alınmıştı, başka kaygılardan dolayı alındı. Orduyu denetime tabi tutmak anlayışıyla ele alındı. Kaygılar buna yol açtı. Bence bu kaygı geçmitşir, böyle bir kaygıya gerek yoktur. Ordunun başına ne geldiyse NATO yüzünden geldi. Kaygıları gidermek için NATO’dan çıkmak gerekiyor. FETÖ orduya NATO yüzünden yerleşti. 15 Temmuz NATO’nun eseri. Hala ABD ile iş yürütmeye çalışırsanız onlardan medet beklerseniz o kaygılar tekrar karşınıza çıkar.
Radyo Sputnik Muhabiri Osman Nuri Cerit, TBMM’de toplanan Milli Kardeşlik Dayanışma ve Demokrasi Komsiyonu’nun ilk toplantısındaki izlenimlerini anlattı. Cerit, şunları söyledi:
Numan Kurtulmuş önce komisyon ile ilgili bilgilendirme yaptı. Ardından siyasi parti temsilcileri komisyodan beklentilerini anlattı. CHP, tutuklu belediye başkanlarını dile getirirken DEM Parti Grubu anadilde eğitim taleplerini yineledi. Komisyon basına kapalı devam edildi. Terörsüz Türkiye ismi DEM Parti’nin itirazıyla değiştirildi. Harman yapılarak ismi Milli Kardeşlik Dayanışma ve Demokrasi Komsiyonu yapıldı. Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş olacak. Onun yerine komisyon üyeleri sırayla başkanlık edebilecek. Komisyon yıl sonuna kadar çalışmalarına devam edecek. Şu anda Salı ve Cuma günleri komisyon toplanacak.
MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın komisyonda bilgi vereceğini söyleyen Cerit, konuşmasını şöyle tamamladı:
CHP biraz daha DEM Parti ve MHP bazı konularda anlaşamama durumları olursa diye 5’te 3’lük kabul oranı istemişti. Anadilde eğitim konusunda MHP ile DEM Parti ayrı düştü. CHP burada uzlaşma ortamı sağlansın çoğunluk karar alsın diye öneri getirdi. Komisyonun işleyişi ise salt çoğunluk oranı ile yapılacak. Cuma günü İbrahim Kalın bilgilendirme yapacak. Tutanak tutulacak ancak kamuoyu ile paylaşılmayacak.