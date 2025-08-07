https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/uzmani-hesaplari-menemenin-yillik-maliyeti-yuzde-45-artti-1098423171.html
Uzmanı hesapladı: 'Menemen'in yıllık maliyeti yüzde 45 arttı
Menemen yapımında kullanılan ürünlerin fiyatlarındaki artış yüzde 45'i buldu. 07.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-07T13:12+0300
2025-08-07T13:12+0300
2025-08-07T13:14+0300
'Menemen endeksi' olarak adlandırılan ve menemen yapımında kullanılan ürünlerin fiyat artışları üzerinden değerlendirilen endekse göre, menemen enflasyonu son bir senede yüzde 45'lik artış gösterdi. Aylık bazda verilere bakıldığında ise, menemen enflasyonu yüzde 1,6 olarak gerçekleşti. Kullanılan ürünlerdeki fiyat artışları üzerinden yapılan 'menemen endeksi'ne göre en fazla artış 'çarliston biber'de yaşandı.Menemen Endeksi'nin mucidi anlattıMenemen Endeksi'nin mucidi olarak bilinen Doç Dr. Caner Özdurak'ın sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi: "Temmuz ayı menemen enflasyonu yumurtada görülen yüzde 2.64’lük ve çarliston biberdeki yüzde 12,77’lik artışa rağmen ve kuru soğan ve domateste görülen sırasıyla yüzde 10.20 ve yüzde 1,56’lık aylık düşüşlerin de etkisiyle aylık yüzde 1,60, yıllık ise ile yüzde 44,87 olarak gerçekleşti."
13:12 07.08.2025 (güncellendi: 13:14 07.08.2025)
