Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/uzmani-hesaplari-menemenin-yillik-maliyeti-yuzde-45-artti-1098423171.html
Uzmanı hesapladı: 'Menemen'in yıllık maliyeti yüzde 45 arttı
Uzmanı hesapladı: 'Menemen'in yıllık maliyeti yüzde 45 arttı
Sputnik Türkiye
Menemen yapımında kullanılan ürünlerin fiyatlarındaki artış yüzde 45'i buldu. 07.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-07T13:12+0300
2025-08-07T13:14+0300
ekonomi̇
menemen
enflasyon
menemen endeksi
doç dr. caner özdurak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/14/1054049163_0:173:1921:1253_1920x0_80_0_0_4169da4934e45fa64a038a9d4b70f163.jpg
'Menemen endeksi' olarak adlandırılan ve menemen yapımında kullanılan ürünlerin fiyat artışları üzerinden değerlendirilen endekse göre, menemen enflasyonu son bir senede yüzde 45'lik artış gösterdi. Aylık bazda verilere bakıldığında ise, menemen enflasyonu yüzde 1,6 olarak gerçekleşti. Kullanılan ürünlerdeki fiyat artışları üzerinden yapılan 'menemen endeksi'ne göre en fazla artış 'çarliston biber'de yaşandı.Menemen Endeksi'nin mucidi anlattıMenemen Endeksi'nin mucidi olarak bilinen Doç Dr. Caner Özdurak'ın sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi: "Temmuz ayı menemen enflasyonu yumurtada görülen yüzde 2.64’lük ve çarliston biberdeki yüzde 12,77’lik artışa rağmen ve kuru soğan ve domateste görülen sırasıyla yüzde 10.20 ve yüzde 1,56’lık aylık düşüşlerin de etkisiyle aylık yüzde 1,60, yıllık ise ile yüzde 44,87 olarak gerçekleşti."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/memur-ve-emekli-maas-zammi-icin-ilk-enflasyon-verisi-aciklandi-1098345903.html
menemen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/14/1054049163_54:0:1761:1280_1920x0_80_0_0_64b3ba30d0739f07df9a524e6f472e7f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
menemen, enflasyon, menemen endeksi, doç dr. caner özdurak
menemen, enflasyon, menemen endeksi, doç dr. caner özdurak

Uzmanı hesapladı: 'Menemen'in yıllık maliyeti yüzde 45 arttı

13:12 07.08.2025 (güncellendi: 13:14 07.08.2025)
© PixabayMenemen, maydanoz, kahvaltı
Menemen, maydanoz, kahvaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2025
© Pixabay
Abone ol
Menemen yapımında kullanılan ürünlerin fiyatlarındaki artış yüzde 45'i buldu.
'Menemen endeksi' olarak adlandırılan ve menemen yapımında kullanılan ürünlerin fiyat artışları üzerinden değerlendirilen endekse göre, menemen enflasyonu son bir senede yüzde 45'lik artış gösterdi. Aylık bazda verilere bakıldığında ise, menemen enflasyonu yüzde 1,6 olarak gerçekleşti. Kullanılan ürünlerdeki fiyat artışları üzerinden yapılan 'menemen endeksi'ne göre en fazla artış 'çarliston biber'de yaşandı.

Menemen Endeksi'nin mucidi anlattı

Menemen Endeksi'nin mucidi olarak bilinen Doç Dr. Caner Özdurak'ın sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:
"Temmuz ayı menemen enflasyonu yumurtada görülen yüzde 2.64’lük ve çarliston biberdeki yüzde 12,77’lik artışa rağmen ve kuru soğan ve domateste görülen sırasıyla yüzde 10.20 ve yüzde 1,56’lık aylık düşüşlerin de etkisiyle aylık yüzde 1,60, yıllık ise ile yüzde 44,87 olarak gerçekleşti."
Emekli maaş hesaplama 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
EKONOMİ
Memur ve emekli maaş zammı için ilk enflasyon verisi açıklandı
4 Ağustos, 11:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала