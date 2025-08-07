https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/uzmani-hesaplari-menemenin-yillik-maliyeti-yuzde-45-artti-1098423171.html

Uzmanı hesapladı: 'Menemen'in yıllık maliyeti yüzde 45 arttı

Uzmanı hesapladı: 'Menemen'in yıllık maliyeti yüzde 45 arttı

Sputnik Türkiye

Menemen yapımında kullanılan ürünlerin fiyatlarındaki artış yüzde 45'i buldu. 07.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-07T13:12+0300

2025-08-07T13:12+0300

2025-08-07T13:14+0300

ekonomi̇

menemen

enflasyon

menemen endeksi

doç dr. caner özdurak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/14/1054049163_0:173:1921:1253_1920x0_80_0_0_4169da4934e45fa64a038a9d4b70f163.jpg

'Menemen endeksi' olarak adlandırılan ve menemen yapımında kullanılan ürünlerin fiyat artışları üzerinden değerlendirilen endekse göre, menemen enflasyonu son bir senede yüzde 45'lik artış gösterdi. Aylık bazda verilere bakıldığında ise, menemen enflasyonu yüzde 1,6 olarak gerçekleşti. Kullanılan ürünlerdeki fiyat artışları üzerinden yapılan 'menemen endeksi'ne göre en fazla artış 'çarliston biber'de yaşandı.Menemen Endeksi'nin mucidi anlattıMenemen Endeksi'nin mucidi olarak bilinen Doç Dr. Caner Özdurak'ın sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi: "Temmuz ayı menemen enflasyonu yumurtada görülen yüzde 2.64’lük ve çarliston biberdeki yüzde 12,77’lik artışa rağmen ve kuru soğan ve domateste görülen sırasıyla yüzde 10.20 ve yüzde 1,56’lık aylık düşüşlerin de etkisiyle aylık yüzde 1,60, yıllık ise ile yüzde 44,87 olarak gerçekleşti."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/memur-ve-emekli-maas-zammi-icin-ilk-enflasyon-verisi-aciklandi-1098345903.html

menemen

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

menemen, enflasyon, menemen endeksi, doç dr. caner özdurak