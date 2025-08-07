https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/ukrayna-ordusu-harkovda-karsi-saldiri-sirasinda-askerin-yarisini-kaybetti-1098413477.html
Ukrayna ordusu, Harkov'da karşı saldırı sırasında askerin yarısını kaybetti
Ukrayna ordusu, Harkov'da karşı saldırı sırasında askerin yarısını kaybetti
Ukrayna ordusunun, Harkov Bölgesindeki Sinelnikovo yerleşim merkezi yakınlarında, karşı saldırıya geçen 154. Mekanize Tugayı taarruz askerlerinin neredeyse...
Rus ordusundan bir kaynak, Sputnik'e yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Harkov Bölgesindeki Sinelnikovo yerleşim merkezi yakınında düzenlediği üç karşı saldırı sırasında taarruz askerlerinin yarısını kaybettiğini söyledi. Geriye kalan askerlerin mevzilerine geri çekilmek zorunda kaldığı kaydedildi. Daha önce Ukrayna ordusunun Harkov Bölgesindeki durumunun büyük ölçüde kötüleştiği bildirilmişti.
Ukrayna ordusunun, Harkov Bölgesindeki Sinelnikovo yerleşim merkezi yakınlarında, karşı saldırıya geçen 154. Mekanize Tugayı taarruz askerlerinin neredeyse yarısını kaybettiği belirtildi.
Rus ordusundan bir kaynak, Sputnik'e yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Harkov Bölgesindeki Sinelnikovo yerleşim merkezi yakınında düzenlediği üç karşı saldırı sırasında taarruz askerlerinin yarısını kaybettiğini söyledi.
Geriye kalan askerlerin mevzilerine geri çekilmek zorunda kaldığı kaydedildi.
Daha önce Ukrayna ordusunun Harkov Bölgesindeki durumunun büyük ölçüde kötüleştiği bildirilmişti.