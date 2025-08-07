https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/ukrayna-ordusu-harkovda-karsi-saldiri-sirasinda-askerin-yarisini-kaybetti-1098413477.html

Ukrayna ordusu, Harkov'da karşı saldırı sırasında askerin yarısını kaybetti

Ukrayna ordusu, Harkov'da karşı saldırı sırasında askerin yarısını kaybetti

07.08.2025

Rus ordusundan bir kaynak, Sputnik'e yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Harkov Bölgesindeki Sinelnikovo yerleşim merkezi yakınında düzenlediği üç karşı saldırı sırasında taarruz askerlerinin yarısını kaybettiğini söyledi. Geriye kalan askerlerin mevzilerine geri çekilmek zorunda kaldığı kaydedildi. Daha önce Ukrayna ordusunun Harkov Bölgesindeki durumunun büyük ölçüde kötüleştiği bildirilmişti.

