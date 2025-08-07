Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/ukrayna-ordusu-harkovda-karsi-saldiri-sirasinda-askerin-yarisini-kaybetti-1098413477.html
Ukrayna ordusu, Harkov'da karşı saldırı sırasında askerin yarısını kaybetti
Ukrayna ordusu, Harkov'da karşı saldırı sırasında askerin yarısını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun, Harkov Bölgesindeki Sinelnikovo yerleşim merkezi yakınlarında, karşı saldırıya geçen 154. Mekanize Tugayı taarruz askerlerinin neredeyse... 07.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-07T09:49+0300
2025-08-07T09:49+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
harkov
ukrayna ordusu
ukrayna ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098134740_0:0:919:517_1920x0_80_0_0_c23cf3c8ac2195295c9b39f03002dac2.jpg
Rus ordusundan bir kaynak, Sputnik'e yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Harkov Bölgesindeki Sinelnikovo yerleşim merkezi yakınında düzenlediği üç karşı saldırı sırasında taarruz askerlerinin yarısını kaybettiğini söyledi. Geriye kalan askerlerin mevzilerine geri çekilmek zorunda kaldığı kaydedildi. Daha önce Ukrayna ordusunun Harkov Bölgesindeki durumunun büyük ölçüde kötüleştiği bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/ukrayna-istihbarati-planlani-rusyada-bir-askeri-yetkiliye-yonelik-saldiri-girisimi-onlendi--1098412244.html
ukrayna
harkov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098134740_47:0:736:517_1920x0_80_0_0_1ab7c7d88ee6eaac92c45b5cca63243d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, harkov, ukrayna ordusu, ukrayna ordusu
ukrayna, harkov, ukrayna ordusu, ukrayna ordusu

Ukrayna ordusu, Harkov'da karşı saldırı sırasında askerin yarısını kaybetti

09:49 07.08.2025
© Fotoğraf : Sosyal medyaUkrayna'da Zelenskiy karşıtı gösteriler düzenleniyor
Ukrayna'da Zelenskiy karşıtı gösteriler düzenleniyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2025
© Fotoğraf : Sosyal medya
Abone ol
Ukrayna ordusunun, Harkov Bölgesindeki Sinelnikovo yerleşim merkezi yakınlarında, karşı saldırıya geçen 154. Mekanize Tugayı taarruz askerlerinin neredeyse yarısını kaybettiği belirtildi.
Rus ordusundan bir kaynak, Sputnik'e yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Harkov Bölgesindeki Sinelnikovo yerleşim merkezi yakınında düzenlediği üç karşı saldırı sırasında taarruz askerlerinin yarısını kaybettiğini söyledi.
Geriye kalan askerlerin mevzilerine geri çekilmek zorunda kaldığı kaydedildi.
Daha önce Ukrayna ordusunun Harkov Bölgesindeki durumunun büyük ölçüde kötüleştiği bildirilmişti.
FSB'nin Moskova'daki genel merkez binası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2025
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna istihbaratı planladı: Rusya'da, bir askeri yetkiliye yönelik saldırı girişimi önlendi
08:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала