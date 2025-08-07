Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev'e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna istihbaratı planladı: Rusya'da, bir askeri yetkiliye yönelik saldırı girişimi önlendi
Ukrayna istihbaratı planladı: Rusya'da, bir askeri yetkiliye yönelik saldırı girişimi önlendi
Rusya'nın Novosibirsk kentinde, bir Rus askeri yetkiliye yönelik Ukrayna istihbaratı tarafından planlanan saldırının güvenlik güçleri tarafından önlendiği... 07.08.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamaya göre, Novosibirsk kentinde iki Rusya vatandaşı, Ukrayna gizli servislerinden aldığı talimat üzerine, zehirli maddeler kullanarak, bir Rus askeri yetkiliyi öldürmeyi planlıyordu. Reşit olmadıkları kaydedilen saldırganların gözaltına alındığı bildirildi. Failler, ifade sırasında, hedefi, aracının çeşitli yerlerine zehirli maddeler uygulayarak öldürmeyi planladıklarını itiraf etti. Ukrayna istihbaratının söz konusu talimatı internet aracılığıyla 'hızlı para' arama servisi üzerinden verdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken 'terör' suçlamasıyla dava açıldı.
08:28 07.08.2025 (güncellendi: 08:48 07.08.2025)
Rusya'nın Novosibirsk kentinde, bir Rus askeri yetkiliye yönelik Ukrayna istihbaratı tarafından planlanan saldırının güvenlik güçleri tarafından önlendiği belirtildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamaya göre, Novosibirsk kentinde iki Rusya vatandaşı, Ukrayna gizli servislerinden aldığı talimat üzerine, zehirli maddeler kullanarak, bir Rus askeri yetkiliyi öldürmeyi planlıyordu.
Reşit olmadıkları kaydedilen saldırganların gözaltına alındığı bildirildi. Failler, ifade sırasında, hedefi, aracının çeşitli yerlerine zehirli maddeler uygulayarak öldürmeyi planladıklarını itiraf etti.
Ukrayna istihbaratının söz konusu talimatı internet aracılığıyla 'hızlı para' arama servisi üzerinden verdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken 'terör' suçlamasıyla dava açıldı.
