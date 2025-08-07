https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/ukrayna-istihbarati-planlani-rusyada-bir-askeri-yetkiliye-yonelik-saldiri-girisimi-onlendi--1098412244.html
Ukrayna istihbaratı planladı: Rusya'da, bir askeri yetkiliye yönelik saldırı girişimi önlendi
Ukrayna istihbaratı planladı: Rusya'da, bir askeri yetkiliye yönelik saldırı girişimi önlendi
08:28 07.08.2025 (güncellendi: 08:48 07.08.2025)
Rusya'nın Novosibirsk kentinde, bir Rus askeri yetkiliye yönelik Ukrayna istihbaratı tarafından planlanan saldırının güvenlik güçleri tarafından önlendiği belirtildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamaya göre, Novosibirsk kentinde iki Rusya vatandaşı, Ukrayna gizli servislerinden aldığı talimat üzerine, zehirli maddeler kullanarak, bir Rus askeri yetkiliyi öldürmeyi planlıyordu.
Reşit olmadıkları kaydedilen saldırganların gözaltına alındığı bildirildi. Failler, ifade sırasında, hedefi, aracının çeşitli yerlerine zehirli maddeler uygulayarak öldürmeyi planladıklarını itiraf etti.
Ukrayna istihbaratının söz konusu talimatı internet aracılığıyla 'hızlı para' arama servisi üzerinden verdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken 'terör' suçlamasıyla dava açıldı.