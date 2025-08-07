https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/ukrayna-istihbarati-planlani-rusyada-bir-askeri-yetkiliye-yonelik-saldiri-girisimi-onlendi--1098412244.html

Ukrayna istihbaratı planladı: Rusya'da, bir askeri yetkiliye yönelik saldırı girişimi önlendi

Ukrayna istihbaratı planladı: Rusya'da, bir askeri yetkiliye yönelik saldırı girişimi önlendi

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Novosibirsk kentinde, bir Rus askeri yetkiliye yönelik Ukrayna istihbaratı tarafından planlanan saldırının güvenlik güçleri tarafından önlendiği... 07.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-07T08:28+0300

2025-08-07T08:28+0300

2025-08-07T08:48+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

rusya

novosibirsk

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097765306_0:42:3493:2007_1920x0_80_0_0_a2240339de36ed5ab309d5c143833563.jpg

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamaya göre, Novosibirsk kentinde iki Rusya vatandaşı, Ukrayna gizli servislerinden aldığı talimat üzerine, zehirli maddeler kullanarak, bir Rus askeri yetkiliyi öldürmeyi planlıyordu. Reşit olmadıkları kaydedilen saldırganların gözaltına alındığı bildirildi. Failler, ifade sırasında, hedefi, aracının çeşitli yerlerine zehirli maddeler uygulayarak öldürmeyi planladıklarını itiraf etti. Ukrayna istihbaratının söz konusu talimatı internet aracılığıyla 'hızlı para' arama servisi üzerinden verdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken 'terör' suçlamasıyla dava açıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/trump-ciplere-ve-yari-iletkenlere-yuzde-100-oraninda-gumruk-vergisi-uygulayacagiz-1098409446.html

ukrayna

rusya

novosibirsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, rusya, novosibirsk, rusya federal güvenlik servisi (fsb)