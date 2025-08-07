https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/trump-ciplere-ve-yari-iletkenlere-yuzde-100-oraninda-gumruk-vergisi-uygulayacagiz-1098409446.html

Trump: Putin ile çok iyi görüşmeler yaptık, yakında görüşme ihtimali yüksek

Trump: Putin ile çok iyi görüşmeler yaptık, yakında görüşme ihtimali yüksek

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, çip ve yarı iletkenlere yüzde yüz gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Ayrıca Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok... 07.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-07T00:52+0300

2025-08-07T00:52+0300

2025-08-07T01:54+0300

dünya

donald trump

abd

apple

çip

yarı iletken

gümrük vergisi

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ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji devi Apple'ın ABD ekonomisine 600 milyar dolarlık yatırım yapacağını ve yatırımın önümüzdeki dört yıl boyunca yapılacağını duyurdu.Apple duyurusunun ardından ise Trump, ABD'nin çip ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulamayı planladığını açıkladı.Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çiplere ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulayacağız" dedi.'Daha fazla ikincil yaptırım göreceksiniz'Konuşmasında Trump, Ukrayna'daki durum nedeniyle yakında 'çok daha fazla' ikincil yaptırım uygulanacağını söyledi. Açıklamasında Trump, şu ifadeleri kullandı:Ayrıca Trump, Hindistan'a uygulananlara benzer şekilde Çin'e de daha yüksek gümrük vergileri uygulamayı planlayıp planlamadığı sorulduğunda, "Olabilir, nasıl yapacağımıza bağlı" dedi.'Putin ile çok iyi görüşmeler yaptık, yakında görüşme ihtimali yüksek'Gazetecilere yaptığı açıklamada Trump, çok yakında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü ve çok iyi geçtiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/trump-haftaya-putinle-gorusmek-istiyor-1098408887.html

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donald trump, abd, apple, çip, yarı iletken, gümrük vergisi