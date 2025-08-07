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Trump: Putin ile çok iyi görüşmeler yaptık, yakında görüşme ihtimali yüksek
Trump: Putin ile çok iyi görüşmeler yaptık, yakında görüşme ihtimali yüksek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, çip ve yarı iletkenlere yüzde yüz gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Ayrıca Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok... 07.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-07T00:52+0300
2025-08-07T00:52+0300
2025-08-07T01:54+0300
dünya
donald trump
abd
apple
çip
yarı iletken
gümrük vergisi
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ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji devi Apple'ın ABD ekonomisine 600 milyar dolarlık yatırım yapacağını ve yatırımın önümüzdeki dört yıl boyunca yapılacağını duyurdu.Apple duyurusunun ardından ise Trump, ABD'nin çip ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulamayı planladığını açıkladı.Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çiplere ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulayacağız" dedi.'Daha fazla ikincil yaptırım göreceksiniz'Konuşmasında Trump, Ukrayna'daki durum nedeniyle yakında 'çok daha fazla' ikincil yaptırım uygulanacağını söyledi. Açıklamasında Trump, şu ifadeleri kullandı:Ayrıca Trump, Hindistan'a uygulananlara benzer şekilde Çin'e de daha yüksek gümrük vergileri uygulamayı planlayıp planlamadığı sorulduğunda, "Olabilir, nasıl yapacağımıza bağlı" dedi.'Putin ile çok iyi görüşmeler yaptık, yakında görüşme ihtimali yüksek'Gazetecilere yaptığı açıklamada Trump, çok yakında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü ve çok iyi geçtiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/trump-haftaya-putinle-gorusmek-istiyor-1098408887.html
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donald trump, abd, apple, çip, yarı iletken, gümrük vergisi
donald trump, abd, apple, çip, yarı iletken, gümrük vergisi
Trump: Putin ile çok iyi görüşmeler yaptık, yakında görüşme ihtimali yüksek
00:52 07.08.2025 (güncellendi: 01:54 07.08.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, çip ve yarı iletkenlere yüzde yüz gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Ayrıca Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok iyi görüşmeler yaptığını ve çok yakında bir görüşme olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji devi Apple'ın ABD ekonomisine 600 milyar dolarlık yatırım yapacağını ve yatırımın önümüzdeki dört yıl boyunca yapılacağını duyurdu.
Apple duyurusunun ardından ise Trump, ABD'nin çip ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulamayı planladığını açıkladı.
Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çiplere ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulayacağız" dedi.
'Daha fazla ikincil yaptırım göreceksiniz'
Konuşmasında Trump, Ukrayna'daki durum nedeniyle yakında 'çok daha fazla' ikincil yaptırım uygulanacağını söyledi. Açıklamasında Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Çok daha fazlasını göreceksiniz. Çok, çok fazla ikincil yaptırım göreceksiniz"
Ayrıca Trump, Hindistan'a uygulananlara benzer şekilde Çin'e de daha yüksek gümrük vergileri uygulamayı planlayıp planlamadığı sorulduğunda, "Olabilir, nasıl yapacağımıza bağlı" dedi.
'Putin ile çok iyi görüşmeler yaptık, yakında görüşme ihtimali yüksek'
Gazetecilere yaptığı açıklamada Trump, çok yakında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü ve çok iyi geçtiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
Bugün Başkan Putin ile çok iyi görüşmeler yaptık ve bu yolun sonuna gelme ihtimalimiz çok yüksek. Bu yol uzundu ve uzun olmaya devam ediyor, ancak çok yakında bir görüşme olma ihtimali yüksek