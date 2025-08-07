https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/turkiyeden-ihrac-edilen-kabuklu-fistiklar-geri-gonderildi-1098428407.html

Türkiye’den ihraç edilen kabuklu fıstıklar geri gönderildi

Türkiye’den İtalya’ya ihraç edilen kabuklu fıstık sevkiyatında, Avrupa Birliği tarafından ciddi bir sağlık tehdidi tespit edildi. Avrupa Komisyonu Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden yayımlanan bildirime göre, üründe insan sağlığına zararlı düzeyde aflatoksin B1 bulundu.Kabuklu fıstıkların girişi durdurulduİtalya gümrük yetkilileri tarafından yapılan analizler sonucunda, söz konusu ürünler “sınır kontrolünde sevkiyat alıkonuldu” notuyla sisteme işlendi. Böylece Türkiye menşeli kabuklu fıstıkların Avrupa pazarına girişi resmen yasaklandı. RASFF bildirisinde, analiz edilen numunelerde tespit edilen aflatoksin B1 oranı, kabul edilebilir sınırların oldukça üzerinde çıktı. Bildirimde ürünün taşıdığı risk, açık biçimde “potansiyel olarak ciddi” şeklinde sınıflandırıldı.Aflatoksin B1 nedir?Aflatoksinler, doğada küf mantarları tarafından üretilen zehirli ve kanserojen madde olarak tanınır. Bunların içinde en tehlikelisi olan Aflatoksin B1, hem kansere yol açabilen hem de gen yapısını değiştirebilen güçlü bir toksin olarak bilinir.

