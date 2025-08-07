Semt pazarlarında nakit devri bitiyor: Artık kredi kullanılabilecek, pos cihazı zorunlu hale geliyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/semt-pazarlarinda-nakit-devri-bitiyor-artik-kredi-kullanilabilecek-pos-cihazi-zorunlu-hale-geliyor-1098425525.html
Türkiye genelinde pazarcıları ve tüketicileri ilgilendiren yeni bir uygulama hayata geçiyor. 15 Ağustos'tan itibaren Türkiye genelindeki tüm pazarlarda POS cihazı kullanımı zorunlu olacak. Uygulamayla birlikte tüketiciler pazar alışverişini nakit para dışında kredi veya banka kartıyla yapabilecek.15 Ağustos'ta başlayacakA Haber'in haberine göre, uygulama 15 Ağustos'ta başlıyor. Tüm pazarcı esnafı, bu tarihten itibaren POS cihazı kullanmakla yükümlü olacak. Komisyon oranlarının yüksekliği konusunda gelen talepler üzerine bankalarla görüşmeler yapıldı ve indirim sağlandı.Yetkililer, bu uygulamanın hem vatandaşlar hem de esnaf için kolaylık getireceğini belirtiyor. Yeni sistem, pazar alışverişlerini daha hızlı ve güvenli hale getirirken, esnafın nakit taşıma riskini de azaltabilir.
