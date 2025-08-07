https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/trumptan-putin-ve-zelenskiy-ile-gorusmeleri-daha-hizli-planlama-talebi---1098412473.html

Trump'tan Putin ve Zelenskiy ile görüşmeleri daha hızlı planlama talebi

Trump'tan Putin ve Zelenskiy ile görüşmeleri daha hızlı planlama talebi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ekibini, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ve Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ile görüşmelerini planlarken hızlı hareket etmeye... 07.08.2025, Sputnik Türkiye

ABD televizyonunun, Beyaz Saray'daki bir kaynaktan aktardığı habere göre, Trump'ın yardımcıları derhal bu görüşmeler için planlama yapmaya başladı. Başkanın gezisini ve iki dünya lideriyle önemli görüşmeleri planlamak genellikle zaman alırken Trump'ın, ekibini hızlı hareket etmeye çağırdığı bildirildi. Daha önce ABD basını, Trump'ın önümüzdeki hafta başında Putin ile yüz yüze görüşmeyi ve kısa bir süre sonra da Zelenskiy ile üçlü görüşmeler yapmayı planladığını iddia etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u Kremlin'de kabul etti. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, iki liderin Witkoff aracılığıyla, Ukrayna konusunda sinyal alışverişinde bulunduğunu söyledi. Diyaloğu faydalı ve yapıcı olarak nitelendiren Uşakov ayrıca Ukrayna ihtilafının yanı sıra Moskova ve Washington arasında olası stratejik işbirliğini de ele aldıklarını kaydetti.

