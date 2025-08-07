Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/trumptan-putin-ve-zelenskiy-ile-gorusmeleri-daha-hizli-planlama-talebi---1098412473.html
Trump'tan Putin ve Zelenskiy ile görüşmeleri daha hızlı planlama talebi
Trump'tan Putin ve Zelenskiy ile görüşmeleri daha hızlı planlama talebi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ekibini, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ve Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ile görüşmelerini planlarken hızlı hareket etmeye... 07.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-07T09:00+0300
2025-08-07T09:00+0300
ukrayna kri̇zi̇
donald trump
vladimir putin
vladimir zelenskiy
ukrayna
kiev
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1c/1095733359_0:162:2000:1287_1920x0_80_0_0_900c2d37434ded7f07bb03c13475bf58.jpg
ABD televizyonunun, Beyaz Saray'daki bir kaynaktan aktardığı habere göre, Trump'ın yardımcıları derhal bu görüşmeler için planlama yapmaya başladı. Başkanın gezisini ve iki dünya lideriyle önemli görüşmeleri planlamak genellikle zaman alırken Trump'ın, ekibini hızlı hareket etmeye çağırdığı bildirildi. Daha önce ABD basını, Trump'ın önümüzdeki hafta başında Putin ile yüz yüze görüşmeyi ve kısa bir süre sonra da Zelenskiy ile üçlü görüşmeler yapmayı planladığını iddia etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u Kremlin'de kabul etti. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, iki liderin Witkoff aracılığıyla, Ukrayna konusunda sinyal alışverişinde bulunduğunu söyledi. Diyaloğu faydalı ve yapıcı olarak nitelendiren Uşakov ayrıca Ukrayna ihtilafının yanı sıra Moskova ve Washington arasında olası stratejik işbirliğini de ele aldıklarını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/ukrayna-istihbarati-planlani-rusyada-bir-askeri-yetkiliye-yonelik-saldiri-girisimi-onlendi--1098412244.html
ukrayna
kiev
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1c/1095733359_158:0:1935:1333_1920x0_80_0_0_9217771207ba6d45850115b44d72d955.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, vladimir putin, vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, abd
donald trump, vladimir putin, vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, abd

Trump'tan Putin ve Zelenskiy ile görüşmeleri daha hızlı planlama talebi

09:00 07.08.2025
© AP PhotoTrump, Zelenskiy
Trump, Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2025
© AP Photo
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ekibini, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ve Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ile görüşmelerini planlarken hızlı hareket etmeye çağırdı.
ABD televizyonunun, Beyaz Saray'daki bir kaynaktan aktardığı habere göre, Trump'ın yardımcıları derhal bu görüşmeler için planlama yapmaya başladı. Başkanın gezisini ve iki dünya lideriyle önemli görüşmeleri planlamak genellikle zaman alırken Trump'ın, ekibini hızlı hareket etmeye çağırdığı bildirildi.
Daha önce ABD basını, Trump'ın önümüzdeki hafta başında Putin ile yüz yüze görüşmeyi ve kısa bir süre sonra da Zelenskiy ile üçlü görüşmeler yapmayı planladığını iddia etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u Kremlin'de kabul etti. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, iki liderin Witkoff aracılığıyla, Ukrayna konusunda sinyal alışverişinde bulunduğunu söyledi. Diyaloğu faydalı ve yapıcı olarak nitelendiren Uşakov ayrıca Ukrayna ihtilafının yanı sıra Moskova ve Washington arasında olası stratejik işbirliğini de ele aldıklarını kaydetti.
FSB'nin Moskova'daki genel merkez binası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2025
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna istihbaratı planladı: Rusya'da, bir askeri yetkiliye yönelik saldırı girişimi önlendi
08:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала