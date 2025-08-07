https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/putin-trumpla-gorusmek-icin-en-uygun-yerlerden-biri-birlesik-arap-emirlikleri-1098425641.html

Putin: Trump'la görüşmek için en uygun yerlerden biri Birleşik Arap Emirlikleri

Putin: Trump'la görüşmek için en uygun yerlerden biri Birleşik Arap Emirlikleri

Sputnik Türkiye

Putin ve Trump'ın önümüzdeki hafta görüşmesi için hazırlıklara başlanırken Rus liderden olası zirvenin yeri hakkında açıklama geldi. 07.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-07T15:06+0300

2025-08-07T15:06+0300

2025-08-07T15:20+0300

dünya

vladimir putin

donald trump

rusya

abd

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/07/1098426042_0:308:2965:1976_1920x0_80_0_0_bf05423ba52871949471997cdc16e8f5.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı olası görüşme için en uygun yerlerden birinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğunu söyledi.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la Kremlin'deki görüşmesinin başında konuşan Putin, "Bu tür etkinlikleri düzenlememize yardımcı olmak isteyen birçok dostumuz var. Dostlarımızdan biri de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı. Karar vereceğiz, ancak sanırım burası uygun, tamamen uygun yerlerden biri" dedi.Putin, Rusya-ABD zirvesine yönelik ilginin her iki taraftan geldiğini de belirtti.'Zelenskiy'le görüşmeye karşı değilim'Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le bir araya gelmeye karşı olmadığını ancak böyle bir görüşmenin koşullarının oluşmasına henüz uzak olduklarını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/putin-trump-gorusmesi-icin-anlasma-saglandi-1098417637.html

rusya

abd

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, donald trump, rusya, abd, bae, birleşik arap emirlikleri (bae)