DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Putin: Trump'la görüşmek için en uygun yerlerden biri Birleşik Arap Emirlikleri
Sputnik Türkiye
Putin ve Trump'ın önümüzdeki hafta görüşmesi için hazırlıklara başlanırken Rus liderden olası zirvenin yeri hakkında açıklama geldi. 07.08.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı olası görüşme için en uygun yerlerden birinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğunu söyledi.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la Kremlin'deki görüşmesinin başında konuşan Putin, "Bu tür etkinlikleri düzenlememize yardımcı olmak isteyen birçok dostumuz var. Dostlarımızdan biri de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı. Karar vereceğiz, ancak sanırım burası uygun, tamamen uygun yerlerden biri" dedi.Putin, Rusya-ABD zirvesine yönelik ilginin her iki taraftan geldiğini de belirtti.'Zelenskiy'le görüşmeye karşı değilim'Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le bir araya gelmeye karşı olmadığını ancak böyle bir görüşmenin koşullarının oluşmasına henüz uzak olduklarını vurguladı.
15:06 07.08.2025 (güncellendi: 15:20 07.08.2025)
Putin ve Trump'ın önümüzdeki hafta görüşmesi için hazırlıklara başlanırken Rus liderden olası zirvenin yeri hakkında açıklama geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı olası görüşme için en uygun yerlerden birinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğunu söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la Kremlin'deki görüşmesinin başında konuşan Putin, "Bu tür etkinlikleri düzenlememize yardımcı olmak isteyen birçok dostumuz var. Dostlarımızdan biri de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı. Karar vereceğiz, ancak sanırım burası uygun, tamamen uygun yerlerden biri" dedi.

Putin, Rusya-ABD zirvesine yönelik ilginin her iki taraftan geldiğini de belirtti.

'Zelenskiy'le görüşmeye karşı değilim'

Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le bir araya gelmeye karşı olmadığını ancak böyle bir görüşmenin koşullarının oluşmasına henüz uzak olduklarını vurguladı.
DÜNYA
Putin-Trump görüşmesi için anlaşma sağlandı
11:04
