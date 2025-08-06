'Trump, haftaya Putin'le görüşmek istiyor'
© AP Photo / Jorge Silva, poolPutin-Trump bir arada
© AP Photo / Jorge Silva, pool
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Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff'un bugün Kremlin'de Putin'le yaptığı görüşmenin ardından Trump'ın haftaya Rus mevkidaşıyla görüşmek istediği ABD basınına yansıdı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme yapmak istediği belirtildi.
New York Times (NYT) gazetesinin Trump'ın planlarından haberdar kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı, önümüzdeki hafta Rus mevkidaşı bir araya gelmek, ardından da Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le üçlü görüşme yapmak istiyor.
Kaynaklar, Trump'ın Avrupalı müttefiklerine bu planlarından bahsettiğini ve üçlü görüşmede sadece Putin ve Zelenskiy'le olacağını, Avrupalı liderlerin olmayacağını söylediğini belirtti.
Bugün Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Putin ve Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff arasında bir görüşme gerçekleştirilmişti.
ABD Başkanı Trump, görüşmede büyük bir ilerleme kaydedildiğini belirterek önümüzdeki gün ve haftalarda Ukrayna krizinin çözümü üzerinde çalışma niyetinde olduğunu ifade etmişti.
New York Times (NYT) gazetesinin Trump'ın planlarından haberdar kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı, önümüzdeki hafta Rus mevkidaşı bir araya gelmek, ardından da Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le üçlü görüşme yapmak istiyor.
Kaynaklar, Trump'ın Avrupalı müttefiklerine bu planlarından bahsettiğini ve üçlü görüşmede sadece Putin ve Zelenskiy'le olacağını, Avrupalı liderlerin olmayacağını söylediğini belirtti.
Bugün Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Putin ve Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff arasında bir görüşme gerçekleştirilmişti.
ABD Başkanı Trump, görüşmede büyük bir ilerleme kaydedildiğini belirterek önümüzdeki gün ve haftalarda Ukrayna krizinin çözümü üzerinde çalışma niyetinde olduğunu ifade etmişti.