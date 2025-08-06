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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/trump-haftaya-putinle-gorusmek-istiyor-1098408887.html
'Trump, haftaya Putin'le görüşmek istiyor'
'Trump, haftaya Putin'le görüşmek istiyor'
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff'un bugün Kremlin'de Putin'le yaptığı görüşmenin ardından Trump'ın haftaya Rus mevkidaşıyla görüşmek istediği ABD basınına... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T22:39+0300
2025-08-06T22:39+0300
ukrayna kri̇zi̇
donald trump
abd
ukrayna
rusya
vladimir putin
vladimir zelenskiy
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ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme yapmak istediği belirtildi.New York Times (NYT) gazetesinin Trump'ın planlarından haberdar kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı, önümüzdeki hafta Rus mevkidaşı bir araya gelmek, ardından da Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le üçlü görüşme yapmak istiyor.Kaynaklar, Trump'ın Avrupalı müttefiklerine bu planlarından bahsettiğini ve üçlü görüşmede sadece Putin ve Zelenskiy'le olacağını, Avrupalı liderlerin olmayacağını söylediğini belirtti.Bugün Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Putin ve Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff arasında bir görüşme gerçekleştirilmişti.ABD Başkanı Trump, görüşmede büyük bir ilerleme kaydedildiğini belirterek önümüzdeki gün ve haftalarda Ukrayna krizinin çözümü üzerinde çalışma niyetinde olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/trump-kremlindeki-putin-witkoff-gorusmesinde-buyuk-ilerleme-kaydedildi-1098408098.html
abd
ukrayna
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donald trump, abd, ukrayna, rusya, vladimir putin, vladimir zelenskiy
donald trump, abd, ukrayna, rusya, vladimir putin, vladimir zelenskiy

'Trump, haftaya Putin'le görüşmek istiyor'

22:39 06.08.2025
© AP Photo / Jorge Silva, poolPutin-Trump bir arada
Putin-Trump bir arada - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Jorge Silva, pool
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Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff'un bugün Kremlin'de Putin'le yaptığı görüşmenin ardından Trump'ın haftaya Rus mevkidaşıyla görüşmek istediği ABD basınına yansıdı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme yapmak istediği belirtildi.

New York Times (NYT) gazetesinin Trump'ın planlarından haberdar kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı, önümüzdeki hafta Rus mevkidaşı bir araya gelmek, ardından da Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le üçlü görüşme yapmak istiyor.

Kaynaklar, Trump'ın Avrupalı müttefiklerine bu planlarından bahsettiğini ve üçlü görüşmede sadece Putin ve Zelenskiy'le olacağını, Avrupalı liderlerin olmayacağını söylediğini belirtti.

Bugün Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Putin ve Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff arasında bir görüşme gerçekleştirilmişti.

ABD Başkanı Trump, görüşmede büyük bir ilerleme kaydedildiğini belirterek önümüzdeki gün ve haftalarda Ukrayna krizinin çözümü üzerinde çalışma niyetinde olduğunu ifade etmişti.
Tổng thống Nga Putin tiếp Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ Witkoff tại Điện Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
DÜNYA
Trump: Kremlin'deki Putin-Witkoff görüşmesinde büyük ilerleme kaydedildi
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