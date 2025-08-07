https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/trump-cip-ithalatina-yuzde-100-oraninda-gumruk-vergisi-uygulayacagini-duyurdu-1098413003.html

Trump, çip ithalatına yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu

Trump, çip ithalatına yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, ithal çip ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 oranında gümrük vergisi getireceklerini belirtti. 07.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-07T09:31+0300

2025-08-07T09:31+0300

2025-08-07T09:31+0300

ekonomi̇

donald trump

abd

çip

çip üretimi

yarı iletken

trump ek gümrük vergileri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/07/1098412815_0:0:1558:876_1920x0_80_0_0_86dd89df235dace165210f2d3c54b0a3.png

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, çiplere ve yarı iletkenlere çok yüksek oranda tarife uygulayacaklarını söyledi.İthal çiplere ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 oranında gümrük vergisi getireceklerini belirten Trump, söz konusu tarifenin ABD'de üretim taahhüdünde bulunan şirketler için geçerli olmayacağını aktardı.Trump, "Yani, ABD'ye gelen tüm çipler ve yarı iletkenlere yüzde 100 tarife uygulanacak. Ancak eğer (ABD'de) üretim yapma taahhüdünde bulunduysanız ya da şu anda üretim sürecindeyseniz, tarife uygulanmayacak" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/trump-ciplere-ve-yari-iletkenlere-yuzde-100-oraninda-gumruk-vergisi-uygulayacagiz-1098409446.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, abd, çip, çip üretimi, yarı iletken, trump ek gümrük vergileri