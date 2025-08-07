https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/teknesi-parcalanmis-olarak-bulunan-is-insani-halit-yukaydan-hala-bir-iz-bulunamadi-1098420440.html
Teknesi parçalanmış olarak bulunan iş insanı Halit Yukay'dan hala bir iz bulunamadı
Teknesi parçalanmış olarak bulunan iş insanı Halit Yukay'dan hala bir iz bulunamadı
Sputnik Türkiye
Marmara Adası açıklarında teknesi parçalanmış olarak bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları üçüncü gününde. İş insanından hala bir iz bulunamadı. 07.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-07T12:09+0300
2025-08-07T12:09+0300
2025-08-07T12:09+0300
türki̇ye
halit yukay
marmara adası
sahil güvenlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/06/1098393813_0:0:1598:899_1920x0_80_0_0_08bc5ab8c4df9ef651d1fffe5d08fa9d.jpg
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için yola çıktığı özel teknesi Marmara Adası açıklarında parçalanmış olarak bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmaları üçüncü güne girerken iş insanına dair hala bir ipucu bulunamadı. Bölgedeki balıkçılar da arama çalışmalarına destek veriyor. Ne olmuştu?İş insanı Halit Yukay'dan haber alamayan yakınlarının durumu 4 Ağustos gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmış, Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, Yukay'a ait "Graywolf" isimli teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti. Tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/is-insani-halit-yukay-icin-arama-calismasi-baslatildi-teknesi-ikiye-bolunmus-halde-bulundu-1098383463.html
türki̇ye
marmara adası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/06/1098393813_172:0:1371:899_1920x0_80_0_0_ca1b759c923302d91c5329ceb1e96dd6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
halit yukay , marmara adası, sahil güvenlik
halit yukay , marmara adası, sahil güvenlik
Teknesi parçalanmış olarak bulunan iş insanı Halit Yukay'dan hala bir iz bulunamadı
Marmara Adası açıklarında teknesi parçalanmış olarak bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları üçüncü gününde. İş insanından hala bir iz bulunamadı.
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için yola çıktığı özel teknesi Marmara Adası açıklarında parçalanmış olarak bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmaları üçüncü güne girerken iş insanına dair hala bir ipucu bulunamadı. Bölgedeki balıkçılar da arama çalışmalarına destek veriyor.
İş insanı Halit Yukay'dan haber alamayan yakınlarının durumu 4 Ağustos gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmış, Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, Yukay'a ait "Graywolf" isimli teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti. Tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.