Teknesi parçalanmış olarak bulunan iş insanı Halit Yukay'dan hala bir iz bulunamadı

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için yola çıktığı özel teknesi Marmara Adası açıklarında parçalanmış olarak bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmaları üçüncü güne girerken iş insanına dair hala bir ipucu bulunamadı. Bölgedeki balıkçılar da arama çalışmalarına destek veriyor. Ne olmuştu?İş insanı Halit Yukay'dan haber alamayan yakınlarının durumu 4 Ağustos gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmış, Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, Yukay'a ait "Graywolf" isimli teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti. Tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.
Marmara Adası açıklarında teknesi parçalanmış olarak bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları üçüncü gününde. İş insanından hala bir iz bulunamadı.
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için yola çıktığı özel teknesi Marmara Adası açıklarında parçalanmış olarak bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmaları üçüncü güne girerken iş insanına dair hala bir ipucu bulunamadı. Bölgedeki balıkçılar da arama çalışmalarına destek veriyor.

Ne olmuştu?

İş insanı Halit Yukay'dan haber alamayan yakınlarının durumu 4 Ağustos gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmış, Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, Yukay'a ait "Graywolf" isimli teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti. Tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.
İş insanı Halit Yukay için arama çalışması başlatıldı: Teknesi ikiye bölünmüş halde bulundu
