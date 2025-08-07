Putin-Trump görüşmesi için anlaşma sağlandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/putin-trump-gorusmesi-icin-anlasma-saglandi-1098417637.html

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, basın mensuplarına açıklamasında, Rusya ve ABD’nin iki lider arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.Uşakov, “ABD tarafının önerisi üzerine önümüzdeki günlerde en üst düzeyde ikili görüşme, yani Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Donald Trump arasında bir görüşme yapılması konusunda prensipte mutabakata varıldı” şeklinde konuştu.Görüşmesinin yapılacağı yerin kararlaştırıldığını ve daha sonra duyurulacağını söyleyen Rus yetkili, “Şimdi Amerikalı meslektaşlarımızla birlikte somut konular üzerinde çalışmaya başlıyoruz” dedi.Putin-Trump görüşmesinin için kıstas olarak önümüzdeki haftanın belirlendiğini söyleyen Uşakov, “Ancak hazırlıkların kaç gün süreceğini söylemek zor. Ancak toplantının önümüzdeki hafta yapılması seçeneği değerlendirildi ve bu seçenek konusunda oldukça olumluyuz” diye ekledi.'Putin-Witkoff görüşmesi olumlu geçti'“Öncelikle Trump ile ikili görüşme hazırlıklarına ağırlık vermeyi öneriyoruz ve önemli olanın bu görüşmenin başarılı ve verimli geçmesi olduğuna inanıyoruz” diyen Rus yetkili, Putin-Witkoff görüşmesinin yapıcı geçtiğini belirterek görüşmede Ukrayna krizinin çözümüne yönelik ortak çalışmaların ele alındığını ve Rusya'nın sonuçları hakkında dost ve ortaklarını bilgilendirdiğini sözlerine ekledi.

