https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-cesmeye-birkac-gun-icinde-su-verilecek-1098409333.html
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çeşme'ye birkaç gün içinde su verilecek
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çeşme'ye birkaç gün içinde su verilecek
Sputnik Türkiye
Bakan Yumaklı, Çeşme'ye birkaç gün içerisinde su verileceğini açıkladı. 07.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-07T00:27+0300
2025-08-07T00:27+0300
2025-08-07T00:27+0300
dünya
i̇brahim yumaklı
çeşme
su
su kesintisi
i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çeşme'de yaşanan su sıkıntısı hakkında açıklama yapan Yumaklı, Çeşme'ye birkaç gün içerisinde su verileceğini açıkladı.Açıklamasında Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/istanbul-valiligi-uyardi-aksam-saatlerinden-itibaren-dikkat-1098407369.html
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i̇brahim yumaklı, çeşme, su, su kesintisi, i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)
i̇brahim yumaklı, çeşme, su, su kesintisi, i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çeşme'ye birkaç gün içinde su verilecek
Bakan Yumaklı, Çeşme'ye birkaç gün içerisinde su verileceğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çeşme'de yaşanan su sıkıntısı hakkında açıklama yapan Yumaklı, Çeşme'ye birkaç gün içerisinde su verileceğini açıkladı.
Açıklamasında Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:
Suyun yüzde 77'si tarımda kullanılıyor. Suyu nerede kullanıyorsak kullanalım tasarruflu kullanmamız gerekir. İzmir'de su kesintilerine başladı büyükşehir belediyesi. Barajlar kullanıldığı için su kesintilerine gitmek durumunda kaldılar. İzmir Büyükşehir Belediyesi görevini yerine getirmeli. Çeşme'ye birkaç gün içinde su verilecek