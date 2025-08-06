https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/istanbul-valiligi-uyardi-aksam-saatlerinden-itibaren-dikkat-1098407369.html

İstanbul Valiliği uyardı: Akşam saatlerinden itibaren dikkat

İstanbul Valiliği uyardı: Akşam saatlerinden itibaren dikkat

Sputnik Türkiye

AKOM'un yaptığı uyarıya bir de İstanbuyl Valiliği'nin uyarısı eklendi. Akşam saatleriyle birlikte etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları için kent... 06.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-06T19:20+0300

2025-08-06T19:20+0300

2025-08-06T19:21+0300

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sağanak yağış

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İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği aktarıldı.Açıklamada sağanak yağışa ek olarak rüzgarın da akşam saatlerinde ve yağış anında zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.Valilik, İstanbul sakinlerinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruda da hava muhalefeti sebebiyle seferlerde iptal ve gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/-akom-saat-verdi-istanbula-gok-gurultulu-saganak-ve-firtina-geliyor-1098391602.html

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