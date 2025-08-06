https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/istanbul-valiligi-uyardi-aksam-saatlerinden-itibaren-dikkat-1098407369.html
İstanbul Valiliği uyardı: Akşam saatlerinden itibaren dikkat
İstanbul Valiliği uyardı: Akşam saatlerinden itibaren dikkat
Sputnik Türkiye
AKOM'un yaptığı uyarıya bir de İstanbuyl Valiliği'nin uyarısı eklendi. Akşam saatleriyle birlikte etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları için kent... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T19:20+0300
2025-08-06T19:20+0300
2025-08-06T19:21+0300
türki̇ye
akom
i̇stanbul
i̇stanbul valiliği
sağanak
sağanak yağış
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İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği aktarıldı.Açıklamada sağanak yağışa ek olarak rüzgarın da akşam saatlerinde ve yağış anında zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.Valilik, İstanbul sakinlerinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruda da hava muhalefeti sebebiyle seferlerde iptal ve gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/-akom-saat-verdi-istanbula-gok-gurultulu-saganak-ve-firtina-geliyor-1098391602.html
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akom, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, sağanak, sağanak yağış
akom, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, sağanak, sağanak yağış
İstanbul Valiliği uyardı: Akşam saatlerinden itibaren dikkat
19:20 06.08.2025 (güncellendi: 19:21 06.08.2025)
AKOM'un yaptığı uyarıya bir de İstanbuyl Valiliği'nin uyarısı eklendi. Akşam saatleriyle birlikte etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları için kent sakinlerinin dikkatli olması istendi
İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği aktarıldı.
Açıklamada sağanak yağışa ek olarak rüzgarın da akşam saatlerinde ve yağış anında zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.
Valilik, İstanbul sakinlerinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruda da hava muhalefeti sebebiyle seferlerde iptal ve gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.