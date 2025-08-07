Sırp uzman: Trump'la yapılacak görüşme Paşinyan'a fayda sağlamaz

Belgrad Uluslararası Politika ve Ekonomi Enstitüsü Araştırma Görevlisi Dusan Prorokovic, yarın Beyaz Saray'da yapılması planlanan ABD-Azerbaycan-Ermenistan zirvesi öncesinde Ermeni Başbakan Nikol Paşinyan'ın süreç dahilindeki durumunu Sputnik'e değerlendirdi.



Paşinyan'ın Azerbaycan ile ilişkiler ve Karabağ'ın entegrasyonu süreci üzerindeki kontrolünü çoktan kaybettiğini belirten Prorokovic, "Şimdi halkına ve seçmenlerine tam olarak ne yaptığını ve Ermenistan'ın neden böyle bir çöküş yaşadığını açıklaması gerekiyor, ancak Trump ile yapılacak hiçbir görüşme bu konuda yardımcı olmaz" dedi.



Paşinyan'ın Ermenistan halkına Karabağ'dan vazgeçtiğini ve önümüzdeki on yıllarda ABD ile Ermenistan lehine olabilecek bir tür stratejik işbirliği kurmak için olan biten her şeyin üstesinden geldiğini göstermeye çalışacağını söyleyen Prorokovic, ancak bunun sadece bir propaganda olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını kaydetti.



"Paşinyan tarihe bir kaybeden olarak geçiyor. Şimdi, tarihi toprakların bir kısmının Avrupa Birliği'ne entegrasyon uğruna, ABD ile stratejik ortaklık vb. uğruna kaybedildiğini açıklamak için elinden geleni yapıyor. Tüm Kafkasya'nın Avrupa Birliği'nde olması, tüm Kafkasya'nın ABD ile stratejik ilişkiler içinde olması, refahın, maaşların artması, Kafkasyalıların Almanlar gibi yaşaması... Paşinyan'ın şu anda öncelikli olarak oynamaya çalıştığı rol bu" diye devam eden Prorokovic, Ermenistan Başbakanı'nın bir veya bir buçuk yıl önce geri kalan her şeyini kaybettiğini vurguladı.



Daha önce ABD medyası, Başkan Donald Trump’ın 8 Ağustos Cuma günü Beyaz Saray’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı kabul edeceğini bildirmişti. Görüşmenin ardından, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının sağlandığının duyurulması planlanıyor.



İspanya medyası, Paşinyan’ın Ermenistan’da Azerbaycan ve Nahçıvan’ı birbirine bağlayan 42 kilometrelik Zengezur koridorunu ABD’li özel şirketin kontrolüne teslim etmeyi kabul ettiğini yazmıştı. Koridora, ‘Trump Köprüsü’ adının verilmesi planlanıyor. Şirketin gelirlerin yüzde 40’ını, Ermenistan’ın da yüzde 30’unu alması bekleniyor.



Bunun yanı sıra, Ermenistan’da büyük miktarda ABD güçlerinin yerleştirileceği iddia ediliyor. Bu durum, ülkenin ulusal güvenliği ve bağımsızlığına karşı tehdit olarak görülüyor.